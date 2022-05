Mladým už brzo nebudu stačit. Ale roupy mám pořád, říká horolezec Holeček

Marek Holeček má spoustu plánů, ačkoli ví, že dorostla nová generace, jíž nebude moci konkurovat. „Kam jsme se my složitě škrábali, tam mladí začínají a hranice zase posunou dál. Je to životní nespravedlnost, ale je to krásné.“ | foto: Petr Topič , MAFRA

Dobyvatel světových velehor Marek Holeček má spoustu plánů, ačkoli ví, že dorostla nová generace, jíž nebude moci konkurovat. „Kam jsme se my složitě škrábali, tam mladí začínají a hranice zase posunou dál. Je to životní nespravedlnost, ale je to krásné,“ říká pro magazín Víkend DNES. Mluví i o tom, čím ho vyděsil dokument o něm, který brzy vstoupí do kin.