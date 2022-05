Krása i nebezpečí útěku do divočiny. Jak se na něj připravit a užít si ho

Kdo by nesnil o místech, kde zatím ještě nikdo nebyl? Před lety jsme takhle na hranici Thajska a Myanmaru vyrazili nazdařbůh do džungle. Dodnes se směju vlastní hlouposti a naivitě, ale trek s průvodcem byl nad naše finanční možnosti. Po několika hodinách neúspěšného smlouvání v místní cestovce se proto rozhodujeme vyrazit do džungle sami. „Bez průvodce?“ děsí se majitel cestovky. „Určitě zabloudíte a přejdete hranici do Myanmaru, kde vás zavřou. Nebo vás zastřelí ilegální pěstitelé opia. Nebo vás uštknou jedovatí hadi.“

I v Česku se ještě dají najít místa, kde nikoho nepotkáte. Neudržovaný les, neprostupné křoví a zarostlé louky většinu lidí odrazují.