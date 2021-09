Nenasazujme jim psí hlavu, pochybit mohly i úřady, říká o horolezcích kolega

Jak to, co se stalo horolezcům Jakubovi Vlčkovi a Petru Mackovi, vnímá horolezecká obec?

Budu raději mluvit sám za sebe. V horolezecké obci to nijak velké emoce nebudí. Je skvělé, že to těm klukům dopadlo dobře, že jsou dole a že jim zachránili život. To, že neměli povolení, mohlo být dáno spoustou okolností. Budou to ještě muset dovysvětlit. Není to tak, že by se na to vykašlali. Že se dostali do takových trablů, co se týče počasí, je poměrně běžné. Že je zachránila armáda, protože tam není žádný záchranářský tým, je obrovské štěstí, protože na to není cvičená ani nemá ochotu to udělat. Byla shoda okolností, že měli kde přistát, a odtamtud je transportovali.