Rudí Khmerové nezmizeli. Hrozí, že se vražedná pole zopakují, říká filmařka

Jak vzpomínáte na své dětství v Kambodži před nástupem Rudých Khmerů?

Vlastně jsem zažila dětství dvě. To první bylo velice šťastné, prožila jsem ho se svou rodinou a měla v něm všechno, co jsem potřebovala. V tom druhém naopak všechno zničili kambodžští komunisté. Když totiž k moci přišli Rudí Khmerové, bylo mi sedm let a jenom díky štěstí, které jsem do těch let zažila v našem velkém domě, jsem mohla přežít, co přišlo potom. Měla jsem pevný kořínek. (Maoistické hnutí Rudých Khmerů představovali ultrakomunisté, kteří využili konec vietnamsko-americké války a v letech 1975 až 1979 ovládali Kambodžu, krutá totalitní diktatura pod vedením Pol Pota zavedla brutální teror, jenž si vyžádal nejméně 1,7 milionu mrtvých, některé záznamy však hovoří až o třech milionech obětí, pozn. red.)

Na pastvě jsme sbírali kravský trus jako hnojivo. K tomu jsme neměli žádné lopatky a každé dítě muselo kravských exkrementů nasbírat několik kilo.