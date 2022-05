Válka ve mě zase probouzí strach, říká spisovatelka Vesna Evans ze Sarajeva

Narodila se v Sarajevu, ale v roce 1993 kvůli válce uprchla s rodinou do Prahy, kde už zůstala. V roce 2009 absolvovala Soukromou vysokou školu Josefa Škvoreckého, obor tvůrčí psaní. Spisovatelka Vesna Evans píše v češtině. Když před časem dopsala nejnovější román Sametový domov, který pojednává o válce v bývalé Jugoslávii a přesunu rodiny do nové země, netušila, jak moc bude zase téma uprchlictví aktuální. „Zprávy z Ukrajiny to moje trauma z dětství částečně otevřely,“ říká.