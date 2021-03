Bál byste se v té době před třemi sty lety?

Nebál. Překvapovala mě přímost tehdejších lidí. Když někdo něco provedl, moc nezatloukal. Ani opakovaných trestných činů moc nebylo.

Takže kupec se v lese děsit nemusel?

V jižních Čechách kolem roku 1400 musel být skutečně ve střehu, ale nedovedu si představit, že by stejný kupec jel o tři sta let později stejnou krajinou a musel by být ve střehu jako za Žižky. To určitě ne.