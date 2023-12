Děti tekutého světa. Mladí jsou dnes vzdělanější a nechtějí dřít, říká sociolog

Nic neumějí, jsou sebestřední, přecitlivělí, líní, až příliš prosazují své názory a zájmy… Nezdá se vám, že výtek na adresu mladých přibývá?

Stejně tak třeba může mladá generace říct, že staří jsou bezcitní a arogantní. Myslím, že to nezávisí na věku. Mezi generacemi nevnímám nic, co by tu ve společnosti nebylo už odjakživa, avšak existují dnešní specifika i nové důvody vzájemného nepochopení.

Senátorská věková hranice 40 let vyřazuje z rozhodovacích procesů celou mladou generaci. Řekl bych, že je to až prvorepublikový přežitek bez aktuálního opodstatnění.