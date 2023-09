Trump, či Biden? Musí mi to být jedno, říká zahraniční zpravodaj Vostal

Jako zpravodaj České televize jste několik let žil v Americe, Velké Británii a v Belgii. Které vaše předpoklady o těchto zemích se tam potvrdily a které nikoliv?

Když se řekne Brusel, leckomu okamžitě naskočí spousta stereotypů: škaredé město bez řeky, kde pořád prší a kde bují eurobyrokracie, takže je určitě lepší jet do Amsterdamu. Strávil jsem tam téměř pět let. A Brusel považuji za velmi zajímavé město, jehož jednotlivé čtvrti se od sebe tak odlišují. Jsou tam Vlámové, Valoni, přistěhovalci ze všech koutů světa, názvy ulic jsou dvojjazyčné: v holandštině a francouzštině. Snad všichni umějí skvěle anglicky, i opravář praček. Kam se podíváte, dýchne na vás velká historie a architektura, miloval jsem starou galerijní čtvrť kolem Magritteova muzea a novou pulzující u kanálu. Mají navíc i skvělou kuchyň…