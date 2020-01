KVÍZ: Jeho Veličenstvo Elvis Presley. Co víte o králi rokenrolu?

Zvedněte číše a rozhýbejte boky, 8. ledna by měl (nebo možná má?) narozeniny král, král rokenrolu. Na dortu by legendární muzikant Elvis Presley sfoukával pětaosmdesát svíček. Je něco, co o tomto muži (ne)víte?