KVÍZ: Nezmar jménem Walt Disney. Jak znáte tvůrce Sněhurky a Mickey Mouse?

Trvalo to tři roky a nebylo to levné ani snadné, nicméně výsledek byl víc než působivý – 21. prosince 1937 měl premiéru první americký animovaný celovečerní film Sněhurka a sedm trpaslíků. Lidé tleskali ve stoje, a ačkoliv tomu věřil zprvu málokdo, byl z toho nakonec oscarový triumf. Walt Disney to dokázal, vybudoval značku, vytvořil si image.