Od svalů k mozku. Studie zjistila, jak cvičení pomáhá kognitivní kondici

Práce amerického vědeckého týmu se přitom vyhnula lidským dobrovolníkům a dobrovolnicím, obloukem obešla posilovny. Tím se od předchozích studií lišila. Vyšla vlastně z toho, že již dosavadní výzkumy s cvičícími účastníky doložily, že fyzická aktivita utužující svaly vede k většímu hipokampu. Mozkové oblasti důležité pro krátkodobé uchovávání informací, která je mezi prvními částmi mozku poškozenými při Alzheimerově chorobě.

Studie, kterou shrnuje magazín Proceedings of the National Academy of Sciences, zůstala v laboratoři a vsadila na misky se vzorky svalových tkání. S jejich pomocí zjišťovala, jak spolu naše orgány komunikují.

Nejde pouze o velikost a sílu svalů

Svaly celého našeho těla jsou propojeny s mozkem sítí nervových buněk, jsou inervované, uvádí ke studii portál Inverse. Jenže jak stárneme, o neurony ve svalech přicházíme, ztrácíme je též kvůli nemocem, zraněním, připomíná vedoucí americké studie Hyunjoon Kong. Proto je na místě pochopit, jakou roli ony nervy hrají, jak ovlivňují mozek. Co se děje, když nervy ve svalech ztrácíme?

Aby se jeho tým pokusil o odpověď, vzal si k ruce model inervovaných svalových buněk – a model svalových buněk, jimž nervová síť scházela. Experiment doložil, že inervované svaly produkují mnohem víc látek, které podporují činnost mozku, napomáhají komunikaci, přenosu, spojení mezi mozkovými buňkami. Svaly, jimž nervy scházely a které tedy zastupovaly například svaly starých lidí, vylučovaly oněch látek méně.

Aby vědecký kolektiv následně naznačil, jaký vliv může mít cvičení, simuloval ho, dopřál oběma modelům stimulaci specifickým neurotransmiterem. Byla to vlastně laboratorní forma posilování. Produkce biochemikálií, které mozku prosívaly, se imitací tréninku zvětšila. Pokus tak prokázal, že cvičení umožňuje svalům udržet si nervová spojení, která jsou nezbytná pro to, aby svaly následně mohly pomáhat mozku.

„Skrze pravidelné kontrakce svaly nejenže produkují látky, které prospívají mozku, ale rovněž pomáhají udržovat inervaci,“ uvedl Kong pro server Medical News Today. V tiskové zprávě ke své studii zdůrazňuje, že cvičení vytváří robustnější rozhraní mezi nervy a svalem. „Na cvičení bychom tedy neměli pohlížet jen skrze to, že zvětšuje svalovou hmotu a sílu. Je třeba zohledňovat i to, že upevňuje spojení mezi nervy a svaly,“ podtrhuje.

Protože čím silnější ono spojení je, tím víc svaly dokážou podporovat mozkové funkce. „Naše jednotlivé orgány mezi sebou mluví: Mozek říká nervům, aby stimulovaly svaly. A svaly produkují molekuly, které jsou prospěšné pro fungování mozku,“ líčí.