Lopata nebo kladivo? Nejvýkonnější vrah novodobé Číny si nevybíral

Yang Xinhai byl odsouzen k trestu smrti lidovým soudem v Luohe dne 1. února 2004 a popraven 14. února 2004 zastřelením.

Situace na místě činu? Spousta krve. Postarší manželé byli za hluboké noci ve svých postelích doslova ubiti. Vražedný nástroj scházel. Šlo o tupý tvrdý předměte, pravděpodobně cihlu nebo kámen. Pachatel se jím mohl vyzbrojit před domem obětí, kde bylo staveniště. Tam se také našlo několik šlépějí, z nichž byly pořízeny odlitky.

Svědci samozřejmě žádní, nikdo nic neviděl, nikdo nic neslyšel. Jestli se z domácnosti zavražděných něco ztratilo? Nevypadalo to tak. Moc toho sami neměli, loupežný motiv se nejevil pravděpodobný. Předpokládal se spíš, i kvůli brutalitě provedení, nějaký emocemi podbarvený scénář. Snad křivda, hádka, sousedský spor. Konflikt s někým, kdo oběti dobře osobně znal. Odpovídalo by to tomu, že se pachatel uvnitř obydlí dobře orientoval.

Vyšetřování vedené lidovou policií se ubíralo obvyklými cestami. Výslechy obyvatel vesnice, promluvy s uličními důvěrníky. Výsledky žádné. Dvojnásobná vražda, k níž došlo na podzim v zapadlé vesnici Kuo-čchuang v provincii Che-nan, jen doplnila statistku zločinů.

V roce 2000 připadaly v Číně na sto tisíc obyvatel v průměru dvě vraždy, a toto zrovna byly ony.

Jenže onen případ zdaleka neměl být ojedinělý. V provincii Che-nan, ale také v sousedních provinciích Šan-tung, Anhui, Che-pej, totiž bilance spáchaných vražd, loupežných přepadení ve venkovských domácnostech, které vedly ke smrti obětí, vražedných útoků se záměrem znásilnění a případy vražd a následného posmrtného zohavení či znásilnění post mortem narůstaly dlouhodobě.

Nikdo je však neřešil nad rámec běžné iniciativy a už vůbec se nepředpokládalo, že by spolu mohly nějak souviset. Automaticky se počítalo s tím, že viníci těch zločinů jsou někde mezi 338 miliony obyvatel čtveřice provincií. A že spravedlnost k nim přivedou výslechy, kontroly a domácí prohlídky podezřelých.