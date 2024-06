Od děcáku a drog k úspěchu. Každého klienta zšikanuju, i Jágra, říká holič slavných

Lakyho sociální sítě, kde má bezmála dvě stě tisíc sledovatelů, zdobí fotky s hokejistou Jaromírem Jágrem, šéfkuchařem Radkem Kašpárkem, politikem Andrejem Babišem a mnoha dalšími.

Při výběru školy jste se prý kdysi rozhodoval, zda jít studovat na kuchaře nebo zkusit obor holič-kadeřník. Co rozhodlo ve prospěch vaší současné profese?

V děcáku jsem byl dost bezproblémové dítě. Měli mě tam a dodnes mají hodně rádi. Reprezentoval jsem domov ve všech možných sportech. Závodně jsem plaval, dělal triatlon. Účastnil jsem se ale třeba i soutěží v malování. Hodně mě bavilo vaření a zároveň jsem už tehdy postupně začínal stříhat. Od tety vychovatelky Boženky jsem dostal strojek a na táboře ve třinácti pak ostatním dělal frizury. A co rozhodlo? Asi to, že jsem byl mezi děcky dost vyhlášený stylař. Za těch pár korun, co jsme měli k dispozici, jsem si chodil kupovat zajímavé hadry do sekáče, abych dobře vypadal. Vždycky jsem chtěl být jiný než druzí. I proto jsem si pořád barvil hlavu pokaždé nějak jinak, až z toho nebyl ředitel domova vůbec nadšený. Já pak vlasy schovával do mikiny s kapucí. Prostě jsem už tehdy jel pecky.

Když jsem pak zvažoval budoucí práci, zřejmě rozhodlo to, že podle tety vychovatelky holiči na rozdíl od kuchařů dostávají od zákazníků dýška. Taky jsem věděl, že na tomhle učňáku se mnou budou samé holky. Přiznám se, že to taky nebylo k zahození. I když nakonec to byl fakt velký babinec a byl jsem rád, že se mnou nastoupili ještě dva další kluci.