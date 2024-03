Přesvědčí vaše svaly, že cvičí. Pilulka má simulovat účinky tělesné aktivity

Předešleme však, že nemá být vědeckou úlitbou lenochům, i když zprávu o jejím vývoji vítaly i titulky jako „Pro ty, co jsou líní jako já, je pilulka místo cvičení o krok blíž“, který ji opěvoval na serveru Newsweek. Opravdovým zájmem výzkumníků je pomoci zajistit prospěšné benefity fyzické aktivity těm, kteří se jí nemohou věnovat kvůli nemoci.

„Cvičení nemůžeme nahradit, je významné na všech rovinách,“ zdůrazňuje na serveru Neuroscience News Bahaa Elgendy, který vývoj pilulky vede. „Můžu-li cvičit, měl bych to dělat, měl bych si dopřávat fyzickou aktivitu. Jenže existuje mnoho případů, kdy je nutná její náhrada.“

Jeho tým ji chce lidem dopřát. Lék by dovedl bojovat se svalovou atrofií, ale též s neurodegenerativními chorobami, srdečními selháními, shrnuje server EurekAlert. Pokusy zatím doložily, že přípravek SLU-PP-332, který vyvíjeli po deset let, funguje na hlodavcích. Jak?

Umí to, co dělá cvičení

Látka dokáže aktivovat významnou skupinu proteinů, označuje se ERR a tvoří ji jmenovitě ERRα, ERRβ a ERRγ. Jsou důležité, nechává Elgendyho vysvětlovat server Fortune, protože jsou zodpovědné za to, že se uvedou do chodu nejdůležitější mechanismy v tkáních s vysokou poptávkou po energii. Například ERRα reguluje adaptaci na stres vyvolanou fyzickou námahou a fyziologické svalové procesy.

Látka SLU-PP-332 dovede dotyčné proteiny zprovoznit. Pokusy to prokázaly zlepšenou vytrvalostí hlodavců při výkonech ve šlapacím kole, terapie zvýšila svalovou odolnost proti únavě. Své nadějné úsilí vědecký tým z Washingtonské univerzity představil na jarní konferenci American Chemical Society, server BBC Science Focus však upozorňuje, že od hlodavců k člověku je dlouhá cesta, nyní je před kolektivem testování látky na jiných zvířatech.

Serveru Fortune Elgendy prozradil, že se kromě toho jeho tým chystá vyvinout nové generace přípravku, které budou bezpečnější a ještě účinnější než stávající SLU-PP-332. Do nemocnic by se podle jeho mínění měly dostat za pět let. „Přechod od zvířat k lidem zabere hodně času. Musíme provést mnohem víc preklinických testů, jsou nutné pro bezpečnost,“ vyložil.

Pilulka za pilulkou

Vyvíjené pilulky patří do nově ustavované kategorie medikamentů, které jsou v angličtině označované za „exercise mimetics“, protože napodobují zdravotní benefity fyzického cvičení, jsou imitací fyzické aktivity. „Ony látky simulují některé adaptační procesy, které se odehrávají ve svalech při cvičení. Vaše svaly si myslí, že cvičíte, i když to tak není,“ popsal Thomas Burris z Floridské univerzity, který se vývoje účastní. „Zlepšují tedy metabolickou kondici, způsobují ztrátu hmotnosti, úbytek tělesného tuku, zlepšují inzulinovou citlivost, zlepšují fyzickou výdrž,“ shrnul.

Jakkoli vývojáři zdůrazňují, že mají na zřeteli pacienty, jimž ve cvičení brání zdravotní problémy, bere Burris též ohled na současný trend prášků na hubnutí. Připomíná, že roste zájem o kategorii léků označovaných jako GLP-1, patří mezi ně například Wegovy nebo Zepbound, které napomáhají hubnutí. Jenže ony přípravky též snižují objem a fungování svalů. Přípravky, které Elgendy, Burris a další vyvíjejí, by mohly tyto nežádoucí efekty redukovat. Současné užívání obou léků by snižovalo tělesný tuk, ale zaručovalo kvalitní svalovou hmotu.

Jamie Alan z Michiganské státní univerzity potom podtrhuje, že další výzkum by mohl látku nechat působit i na mozek. Tak by dosáhl na mnohem větší benefity, mohl by léčit i neurodegenerativní nemoci. Předchozí výzkumy již totiž naznačily, že by protein ERRα mohl fungovat pro léčbu Alzheimerovy choroby.