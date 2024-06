Kabelka nemusí být jen vak na věci. Český prototyp zažene útočníka

„Za tisíce let vývoje se kabelky vyvinuly jen minimálně,“ prohlásila spoluautorka prototypu chytré kabelky IRMA Klára Šmakalová na představení jejího prototypu v Průša Labu v pražských Holešovicích. Právě v tamním „hardware akcelerátoru“ technické řešení kabelky pilovali.

Moderní podání kabelky má odpovídat na množství různých průzkumů a výzkumů, ze kterých vyplývá, že 83 % žen ve věku 16–29 let má strach z napadení a uzpůsobuje tomu své trasy a chování ve venkovním prostředí a že nějakou formu fyzického nebo sexuálního napadení zažila v Evropě každá třetí žena ve věku nad 15 let. Zároveň platí, že mnoho žen s sebou nechce z různých důvodů nosit pepřový sprej nebo paralyzér, a pokud do kabelky uloží osobní alarm, v případě napadení ho stejně nemusí vytáhnout včas.

Logickým vývojovým krokem by proto v oblasti kabelek mohly být podle módní návrhářky Kláry Šmakalové a průmyslového designéra Jakuba Stediny nástroje, které ženě dodají nejen klid, ale i aktivně zvýší bezpečí při nočních chůzích od autobusu nebo zaplaší útočníka, pokud by již k nějakému incidentu došlo.

Jeden z posledních funkčních prototypů kabelky IRMA.

Hlavní komponentou kabelky je středové šasi vysoustružené z hliníku, jehož součástí jsou úchyty na držadlo či popruh, ovládací tlačítka, klouby pro skořepiny z obou stran a jejich zámek. Uvnitř rámu je veškerá elektronika, de facto se jedná o vestavěný počítač, který je uzpůsobený tak, aby šlo výslednou kabelku učit nové funkce a dovednosti.

Základem je ovládání světla na spodní části kabelky, kterým si žena může při noční chůzi posvítit na zem – to podle konzultací autorů s bezpečnostními odborníky mnohdy stačí na odrazení útoku. Útočník počítá s anonymní tmou, o kterou takto přijde. Světlo lze přepnout i do výkonného režimu, pak jím lze útočníka oslnit.

Vestavěné světlo na spodní straně.

V případě že by to nestačilo, lze vytažením hlavního „knoflíku“ kabelky spustit 120dB zvukový alarm kombinovaný se stroboskopickým blikáním diod na spodku kabelky. Jak autor textu ještě před začátkem prezentace při zkoumání kabelky vyzkoušel, je opravdu ohlušující, a pokud nevíte jak, není snadné ho utišit.

Nejčastěji používanou funkcí kabelky ale snad bude vestavěná bezdrátová nabíječka chytrých telefonů s magnetickým uchycením, zdrojem energie je aktuálně akumulátor s kapacitou 5 500 mAh. Naopak kabelku dobijete USB-C portem na spodní straně.

Součástí kabelky je i NFC čip pro různorodé budoucí využití a GPS lokátor, kterým můžete jak dohledat ukradenou kabelku, tak s někým sdílet svoji polohu pro lepší pocit. Pro větší bezpečnost se chystá i možnost zámek magneticky zablokovat.

Ve spolupráci s návrháři a designéry budou vznikat různé skořepiny (vlastní úschovné boční kapsy), které si bude moct uživatelka měnit podle aktuální nálady nebo outfitu. Jednu ze skořepin bude možné zaměnit i za funkční celek, na první návrhy se můžete podívat do galerie.

Oficiálně zatím cena ještě nebyla stanovena, protože je projekt teprve ve stádiu prototypu a přesné náklady na sériovou výrobu jsou zatím otazníkem. Základní model by se však měl vejít do dvaceti tisíc korun, speciální edice různých designérů budou pochopitelně dražší.