Placky okořenila arzenem. Její muž se skoro nestačil rozloučit se světem

Co svět světem stojí, vládne v něm láska. Ale také nevěra. Obelhávané ženy to nikdy neměly jednoduché. Po letech obskakování muže a sebeobětování muset odejít z domu – často jen s ranečkem –, to není jen tak. Ovšem ani taková nepravost není důvodem k hrdelnímu zločinu.