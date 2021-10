Drama skryté za fotografií. Vražda zámečníka přiměla jeho milou skočit pod vlak

Byla poslední listopadová sobota roku 1949, když se do domku svého otce v Zaječicích vrátil třiadvacetiletý Vilém Seidel, povoláním strojní zámečník dolů v blízkém Jirkově. Rychle se umyl, najedl, převlékl a otce Josefa zase opustil – vyrazil na kole do blízkých Pohlod. Tady se před osmi týdny seznámil s osmnáctiletou Marií Hrubešovou. Jezdíval takhle za ní co chvíli, těch pár kilometrů vždycky zvládl rychle a bez nejmenších problémů. Otec čekal, že se Vilém vrátí ještě večer. Ale nedočkal se.

V hloubce asi pětadvaceti metrů uviděl tělo svého syna, zaklesnuté do příčné výztuže důlní jámy.