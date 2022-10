Kladno povede koalice Volby pro Kladno a ANO, primátorem zůstane Volf

Kdy se v Kladně bude konat první jednání nově zvolených zastupitelů, prozatím není jasné.

„Termín ustavujícího zastupitelstva zatím nemohl být určen, jelikož byl výsledek voleb napadnutý u soudu a čekáme na jeho verdikt,“ informoval mluvčí kladenské radnice Vít Heral. Volba pro Kladno a ANO mají 19 mandátů ve třiatřicetičlenném zastupitelstvu.

Krajský soud v Praze musí rozhodnout nejpozději do 27. října, ale může to být už dříve, o některých stížnostech ve středních Čechách už rozhodl.

Náměstkem kladenského primátora by měl podle dřívějších vyjádření Volfa nadále zůstat Přemysl Mužík (Volba pro Kladno), zbývající dva by měli být z ANO. Jedním z nich by měl být například lídr kladenského ANO František Bureš, který je zároveň ředitelem Sportovních areálů města Kladna.

Volba pro Kladno (VPK) má po volbách v zastupitelstvu 14 mandátů. Druhá skončila ODS se šesti mandáty. Třetí ANO má pět zastupitelů, stejný počet získala i koalice Opravíme Kladno (Piráti a STAN). Tři křesla obsadí SPD.