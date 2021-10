Hornická Jívka bývala baštou komunistů. Místní tipují, že partaj posílí

Například v předposledních krajských volbách získali komunisté 46 procent hlasů. S nástupem hnutí ANO, kterému se povedlo vysát levicové voliče, podpora KSČM slábne. I tak ale v Jívce dosahuje nadprůměrných výsledků a podle některých místních komunisté ve víkendových volbách opět posílí.



Týden před parlamentními volbami je na první pohled zřejmé, že marketingová oddělení politických stran Jívce příliš velkou pozornost nevěnovala. Žádné billboardy a výrazné poutače.

Na dřevěné tabuli před obecní prodejnou visí plakáty ČSSD a KSČM, komunistický leták leží na zemi a symbolicky si s ním pohrává vítr. Za výlohou samoobsluhy je přilepena reklama pravicové trojkoalice Trikolóra, Svobodní a Soukromníci. Jívka ale nikdy nepatřila mezi místa, kde by pravice výrazně bodovala. Stačí prohodit pár slov s místními.

„Za komunistů bylo líp, ať si každý říká, kdo chce, co chce. Byly sociální jistoty, zdravotnictví zadarmo a bylo úplně jedno, že se na Vánoce nedaly koupit banány. Teď se všechno jenom zdražuje, všechno rozkradený a lidi jsou na sebe hnusný. Co máme? Nic. Divím se, že lidi nevezmou klacky a nejdou ty nahoře vytřískat,“ nebere si servítky prošedivělý muž, který posedává před obchodem a popíjí lahvové pivo s trochu mladším parťákem.

Sám přitom už řadu let k volbám vůbec nechodí. „Ten, kdo dneska nemaká, dostane sociální dávky. Na ostatní kašlou. To dřív nebylo,“ přizvukuje mladší kolega. K víkendovým volbám se chystá, ale ještě neví, koho bude volit. „Stejně se nic nezmění a tam nahoře si to udělaj’, jak budou chtít,“ dodává.

To vedoucí prodejny Karel Andres má jasno, podpoří koalici Spolu. „Samozřejmě budu volit ODS, to je jediná strana, která se zastane malých soukromníků,“ vysvětluje. Že na prodejně visí plakát pravicové konkurence, mu nevadí.

„Nalepili si to sem lidi a nebudu jim to zakazovat. Je mi to jedno,“ říká obchodník. Vnímá, že v poslední době roste mezi zákazníky nespokojenost s vývojem ve společnosti.

A v Jívce opět očekává vzedmutí levicových hlasů. „Lidi nadávají, protože se všechno zdražuje. Myslím si, že komunisti letos zase vyhrajou,“ naznačuje šéf prodejny. „Určitě,“ potvrzuje jeho názor muž s lahváčem v ruce.

Do prodejny, kterou stejně jako místní hospodu vlastní obec, přichází starší muž a také on má pro levicovou orientaci zdejších pochopení, ač není sympatizantem KSČM a ani je nikdy podle svých slov nevolil.

„Nemohli jsme si na ně moc stěžovat, známe větší lumpy. Spousta lidí se za komunistů měla dobře,“ poznamenává, zatímco si na ústa nasazuje roušku. Dříve podporoval sociální demokraty, ale v poslední době, tak jako většina zdejších voličů, přeběhl k Babišovu hnutí.

„Horníci tu vydělávali víc, v lidech to zůstalo“

Podle starosty Jívky a dlouholetého člena KSČM Jiřího Gangura náklonnost místních k levici způsobily historické okolnosti.

„Po druhé světové válce po odsunu sudetských Němců došlo ke kompletní obměně obyvatel. Jen v Horních Vernéřovicích žilo před válkou 1 200 obyvatel, dnes je ve všech šesti katastrech necelých 600. Do Jívky přišli lidé z různých koutů republiky, živili se hlavně zemědělstvím a prací v dolech. Neměli se špatně, horníci si za komunistů vydělávali velké peníze a i po sametové revoluci to v lidech zůstalo,“ vysvětluje jeden z nejdéle sloužících starostů ve východních Čechách. Je jím nepřetržitě od roku 1994.

Ještě nedávno komunisté v Jívce vyhrávali téměř všechny druhy voleb. V roce 2010 pro KSČM hlasovalo v parlamentních volbách skoro 23 procent voličů, o tři roky později téměř 26 procent. Sešup nastal až v roce 2017, kdy ANO v Jívce získalo 39 procent hlasů. Komunistům dalo hlas necelých 12 procent.

V krajských volbách byla jejich dominance ještě výraznější. V roce 2012 komunisté inkasovali přes 57 procent hlasů, o čtyři roky později 46 procent. V posledních krajských volbách se potvrdil celorepublikový ústup levice. Loni komunisté v Jívce získali necelých 10 procent hlasů, i to jsou ale v porovnání s jinými obcemi nadprůměrná čísla.

Vyklízet pozice komunisté začali shodou okolností ve stejné době, kdy jívský starosta skončil ve straně. Jiří Gangur přiznává, že i to může vedle demografického vývoje mít vliv. Ve straně byl od 18 let, v barvách KSČM působil také v krajském zastupitelstvu.

„Když jsem vystoupil já, tak to složilo i několik dlouholetých členů. Dnes je členská základna mnohem menší než dřív a asi se to ve voličských preferencích projevilo,“ poznamenává starosta.