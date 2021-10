Chceme změnu a vládu, věří ve vítězství nad ANO lídr ODS Ivan Adamec

Už vámi cloumá předvolební nervozita, nebo si to necháváte až na pátek 8. října?

Největší nervozita přijde až s vyhlašováním výsledků. Teď mám spíš spoustu práce, setkávání, média, máme mítinky. Řekl bych, že na to být nervózní ani nemám čas. A navíc je to i zbytečné. Ono to dopadne tak, jak má.

Věříte předvolebním průzkumům?

Podle průzkumů v České republice nedopadly ani jedny volby. A jak říkal Churchill, jediný průzkum, kterému věřím, je ten, který si sám ovlivním. Prostě se na ně nedá věřit. Ostatně ještě týden před loňskými krajskými volbami jsme byli druzí za hnutím ANO, ale přesto já byl jeden z mála, kteří věřili, že vyhrajeme. A ještě věřím v náladu ve společnosti.

Letošní víra vám říká co? Dokážete zopakovat výhru z loňských krajských voleb a porazit hnutí ANO?

Jsem o tom přesvědčen. Jinak bych do toho souboje ani nešel.

Takže druhé místo by vás neuspokojilo?

Neuspokojilo. Ale buďme na zemi, je nutné udělat co nejlepší výsledek, abychom měli případný koaliční potenciál na sestavení funkční vlády. Aby parlament fungoval většinově a nikoli jako nyní, kdy je tu menšinová vláda s podporou KSČM a občas SPD. Nemůžeme být namachrovaní, i když nejlepší by bylo, kdybychom vyhráli. Beru však i co nejlepší výsledek.

Umíte ten „co nejlepší výsledek“ vyčíslit procentuálně?

Jako krajský lídr a předseda strany bych byl rád za 25 procent.

A k tomu ještě držet palce Pirátům a STAN, tedy potenciálnímu koaličnímu partnerovi...

Piráty v tuto chvíli stále beru jako soupeře. Když se podíváte na politickou mapu společnosti, sice je to pro mě nepochopitelné, ale přetahujeme se o voliče. Piráty považuju za stranu liberální, která jde výrazně více doleva než naše seskupení. Teď jsou soupeři, ale po volbách to budou přirození partneři. Tedy pokud chceme změnu.

Předseda ODS Petr Fiala po volbách sází vše na jednu kartu, kterou je koalice s PirStan, která by nyní mohla dát většinových 102 křesel. Jste schopní uvažovat ještě o jiných alternativách, kdyby volby dopadly hůř?

Není jiná alternativa. SPD a jejich deriváty tou alternativou nejsou. Občas slyším, abychom to dali dohromady s hnutím ANO, ale v takovém případě by ona změna ztrácela smysl.

Je nešvarem současné politiky, že když docházejí argumenty, začneme se napadat. Ivan Adamec

Je to jen hypotetická úvaha, ale co takhle spolupráce s hnutím ANO, které by nevedl Andrej Babiš?

Je potřeba říct, že ANO patří Andreji Babišovi, on je vlastník té strany. Jejich takzvaná vnitrostranická demokracie je jednoduchá: Andrej Babiš řekne a všichni to splní. To opravdu není partner pro nás. A navíc všichni, kdo si s Babišem kdy zavdali, na to i doplatili. Všechny strany, které s ním byly v holportu, čeká velmi složitý volební výsledek. Ukázalo se to v minulosti i nyní. My chceme, aby rozhodoval většinový názor a nikoli názor jednotlivce.

A co případná koalice se sociální demokracií?

Ukazuje se, že nemá voličům co nabídnout, rozdávání ze státního rozpočtu je hrubou chybou. Inflace se bude zvyšovat a řekl bych, že Česká národní banka zasáhne, ať paní Schillerová chce, nebo ne. A to povede k dalšímu zdražování. Většinou se v Evropě v době postcovidové pustilo do oběhu více peněz, než je výkon ekonomiky. Já myslím, že v tuto chvíli je přidávání kontraproduktivní. Tím se začíná zvyšovat inflace a zvedá se cena všeho. Viděl jsem porovnání průměrných důchodů za Nečasovy vlády proti průměrné mzdě a jejich poměr byl lepší tehdy, než nyní. Bohužel se to teď nedá vyrovnat, protože stát vytváří obrovské deficity. Babišova drahota se stane symbolem této vlády. Oni jsou populistickou stranou, která nepřemýšlí, co bude za deset let. A teď nejsme v situaci, kdy bychom mohli rozdávat.

Abychom nezamluvili potenciální partnery do koalice. Ještě se nabízí Přísaha...

Vždyť je to strana bývalých policistů (povzdech). Mám pocit, že si v systému plete svoji roli. Máme čtyři pilíře demokracie: výkonnou moc, parlament, soudní moc a někdy říkáme, že i ústavní soud. Kdo si myslí, že z pozice parlamentu může řešit problémy přes výkonnou moc, myslí úplně špatně. Oni měli zůstat v té výkonné moci, ale z nějakých důvodů to neudělali a teď se snaží přesvědčovat, jak je všechno špatně. Když dělali před lety zásah na vládě, mluvili o zabaveném zlatě. Dodnes přitom nevíme, co zabavili, a celý výsledek se smrskl do kabelek paní Nečasové. Morálně to sice považuji za ne zcela šťastnou věc, ale na státní převrat, který provedl státní zástupce s těmito policisty, to nebylo. Šlachta je symbolem toho státního převratu a nástupu Andreje Babiše.

Dovedete si představit, že by ODS chyběla ve vládě potřetí za sebou?

Po osmi letech v opozici by nás to mrzelo velmi. Je to dlouhá doba a řešit naše vnitrostranické problémy by pak asi musel a třeba najít někoho, kdo by byl úspěšnější, kongres. Já ale věřím, že volby dopadnou dobře a ve vládě budeme.

Máte vysvětlení, proč na vládnoucí hnutí ANO krátce po pandemické krizi a uprostřed obrovského zdražování opozice ztrácí?

To lidé zapomněli na 30 tisíc mrtvých a vše přebíjí, že přidává? Ať si vzpomenou! Na to, jak jsme byli zavření, jak jsme jezdili přes závory. Jak se poslanec Bohuslav Svoboda coby lékař ptal, že ve světě se něco děje, jak jsme na to připraveni, a oni bohorovně řekli, že mají všechno, a přitom neměli nic. Ať si vzpomenou na předražené roušky a respirátory z Číny... Nám v Trutnově zmizelo 300 lidí, přátel a kamarádů, kteří zemřeli v důsledku covidu. Já na tohle nezapomínám.

Případnou koalici s PirStan určitě považujete spíš za sňatek z rozumu než z lásky, že?

V politice existuje jen sňatek z rozumu. Láska se velmi rychle může změnit v nenávist. Politika je řemeslo, ve kterém se vždy zvažuje hlavou, jaké jsou plusy a minusy. Emoce jsou jen pro média. Musí to být jen chladný výpočet toho, co pro společnost chceme dosáhnout, aby se nám žilo dobře. Že jiné strany mají i jiné představy, ještě neznamená, že jsme třídní nepřátelé, a tak bychom se neměli osočovat. Je nešvar současné politiky, že když docházejí argumenty, začneme se napadat. Měl by to být souboj myšlenek, který mimochodem i kultivuje společnost.

Starostové jsou vám názorově bližší, navíc jste si nimi úspěšně vyzkoušeli krajské volby. Nemrzí vás, že vám je přebrali Piráti?

Oni se rozhodli dřív, než jsme měli šanci zareagovat. Ať si sami sáhnou do svědomí, jestli zrovna Piráti jsou pro ně tím nejlepším partnerem. STAN se rozhodl, nás to může mrzet, ale to je jediné, co se s tím dá dělat. Ostatně já si myslím, že my k sobě nakonec po volbách tu cestu najedeme.

A co koalice Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Zatím jste na nějaké závažnější názorové neshody nenarazili?

Myslím, že ne. Občas se vytáhne záležitost typu manželství pro všechny, ale to není na programu dne. I u nás ve straně jsou na něco názory liberálnější, než bych si sám představoval, ale to je normální.

Teď už zbývá probrat jen Piráty...

Piráty máme na kraji i u mě na radnici a já je beru jako juniorpartnery. Jsou to lidé s ideály, které většinou souvisí s jejich věkem a postupně se vybrušují. Je potřeba je zapojit, když si sami myslí, že my staří to děláme špatně. Piráti, kteří se dostali na určité pozice, nyní vidí, že je to všechno trochu jinak a že to není taková legrace, jak si představovali. Nakonec se ukáže, že na té straně nám bude vadit jen její název a pak možná trochu levicovější politika. Však oni Piráti také dospějí.

Někteří členové vlády je považují za neomarxisty a za ohrožení země...

Piráti jsou původně protestní stranou, která prochází přerodem ve státotvornou. To je pozitivní.

Kdyby vládu utvořila koalice Spolu s PirStan, domluvit by se muselo hned pět subjektů. Nechci předbíhat, ale nebyl by to zmatek?

Vůbec. My koalici nedělíme na jednotlivé strany, máme společný program i procenta.

Ve Sněmovně se dlouhodobě věnujete dopravě a legislativě, která umožní rychlejší výstavbu. Pochlubte se, co se vám za poslední čtyři roky podařilo.

Například novela zákona číslo 416. Ministr Havlíček to nazývá liniovým zákonem, pro mě je to konečná fáze stavebního řízení, která umožňuje – česky řečeno – vyvlastňování pozemků za cenu, která odpovídá realitě, nebo dokonce jednomu a půl násobku reality, aniž bychom museli čekat na vydání stavebního povolení. Byl jsem u samého počátku. To se opravdu podařilo. Méně se už podařil stavební zákon. Vytvářet nové státní instituce v době krize a deficitu je šílené. Vlastně destabilizujeme něco, co možná nefungovalo zcela stoprocentně. Zaměřovat bychom se přitom měli na obsah, nikoli na strukturu úřadu.

Stále však vázne stavba dálnice D11 od Jaroměře k hranicím. Jak se jako Trutnovák tváříte na skutečnosti, že úsek Trutnov - Lubawka má být dokončen přinejlepším v roce 2026 a etapa z Jaroměře dokonce až v roce 2028?

Pozdě, pozdě, pozdě! Je to fakt tragické. Ministr ví, že to bude průšvih, a přitom se neděje nic. Ano, vykupuje se, i když to zbrzdil covid, ale Poláci budou na hranicích nejpozději v roce 2025. Než se propojí česká a polská strana, bude to nepříjemné, protože kamionům, aby nejezdily po novém úseku, oni nezabrání. My se tu dobu snažíme využít k rekonstrukci Špitálského mostu kruhové křižovatky u staré porodnice, ale i tak to bude problém. Naštěstí se nám podařilo přesvědčit pana premiéra Sobotku, aby se dálnice začala stavět z hranice proti sobě, aby z toho nebyl mezinárodní malér. To je vlastně další z mála úspěchů. Nová vláda a nový ministr dopravy každopádně budou mít velmi důležitý úkol: urychlit to.

Už šest let také prosazujete zvýšení rychlosti na některých úsecích dálnic až na 150 kilometrů za hodinu. Snažíte se dál navzdory tomu, že Sněmovna to už v roce 2015 zamítla?

Na první pokus to Sněmovnou prošlo. Pak to vrátil Senát a potom už zapracovaly stranické sekretariáty. Máme to v programu, v koalici jsme se na tom dohodli a pokud budeme mít možnost, budeme to i prosazovat.

Bylo sestavování krajské kandidátky snadné? Vy jako jednička ani dvojka Pavel Bělobrádek asi nepřekvapí. Ale trojkou je Pavel Staněk, který si dal od politiky dlouhou přestávku...

Pořadí se určilo podle výsledků jednotlivých stran v regionech. Hradec si zvolil jako lídra Pavla Staňka, proto je třetí. Ale nemá lehkou pozici. Když se podíváte na naši outdoorovou kampaň, na plakátech většinou je svatá trojice Adamec, Bělobrádek a Havel (lídr TOP 09 -pozn. red.). Staněk je na kandidátce třetí, a přitom není nikde.

Jste poslanec, krajský zastupitel, starosta Trutnova, místopředseda poslaneckého klubu ODS i předseda regionálního sdružení ODS, snad jsem na nic nezapomněl. Není toho na vás už moc?

Narážíte na kumulaci funkcí. Řekněme si ale na rovinu, že jsem to nerozhodl já, ale voliči. Ze zkušeností vím, že nejvíc to vadí politické konkurenci. I v životě platí, že nikdo není schopen dělat jen jednu práci, někdo toho prostě zvládne víc. Myslíte si, že kdybych to nezvládal, byl bych lídrem kandidátky? Nebo bych vyhrával volby v Trutnově? Třeba v loňských krajských volbách jsem nedělal žádnou kampaň, na kandidátce jsem byl na osmém místě a skončil třetí. V řadě případů se na zastupitelstvu mé zkušenosti opravdu hodí. Ano, je to strašně práce, ale snažím se to dělat poctivě. Ale řeknu vám, že by nebylo možné být současně starostou i poslancem, kdybychom nebyli v opozici. To by nešlo. Ve vládní koalici se často hlasuje na stojedničku a musíte tam fyzicky být. Díky tomu, že v Trutnově dělám starostu už 24 let, parta funguje a koalice je pevná, ODS mě opět nominovala jako lídra s klidným svědomím.

Mám tomu rozumět tak, že kdybyste se nyní dostali do vlády, příští rok už nebudete obhajovat post starosty v Trutnově?

Co bude příští rok, je moc daleko. Já bych to ještě neřešil. Za prvé budou muset dopadnout volby a o tom, kdo bude ve vládě, bude rozhodovat premiér. Nechme na něm, jak si vybere. Mým cílem je dostat se do Sněmovny, udělat většinu a změnu.

Neutíkejte mi z komunální politiky. Tyto volby jsou už za rok. To opravdu nepřemýšlíte o obhajobě?

Opravdu to nyní neřeším. Starostou jsem až do poslední chvíle. Jak bude vypadat kandidátka na příští komunální volby, to se ukáže za řadu měsíců a podle toho, jak dopadnou sněmovní volby.

Asi jen málokdo o vás ví, že stavíte rádiem řízené modely letadel. I na tento koníček ještě máte čas?

Po chvilkách, když je čas. Je to odreagování a já mám koníčků dost. Třeba kytaru nebo cestování po regionu a Čechách obecně. Když jdete na letiště, vyčistíte si hlavu a nemůžete přemýšlet o ničem jiném než o řízení letadla. Teď mám dvě letuschopná a stavím třímetrového Zlína 526, tedy velmi úspěšného československého akrobata ze 70. let. V bedně mám další letadlo, které připravuju na příští rok. Tedy jestli budu schopen to vůbec dotáhnout do konce. Ale to mi naštěstí neuteče.

Jako předsedy oblastního sdružení občanské demokracie se vás musím zeptat na situaci v Hradci Králové. Už v únoru jste vyzval zastupitele ODS, aby z nefunkční koalice odešli, přesto se to dosud nestalo. Proč?

My to nemáme jako v hnutí ANO, kdy šéf zavelí a všichni si sednou na zadek. V Hradci je každopádně situace složitá a na magistrátu to nikdy nebylo nic jednoduchého. Ta situace se mi pochopitelně nelíbí, není však vůle to přeskupit ani v koalici, ani v opozici. Z mé strany je to spíš varování. Aby se pak všichni nedivili, až vznikne nějaké seskupení Pro Hradec krásnější, které je převálcuje. I z minulosti známe takové případy. A nebude to vyúčtování jen naše, ale i opozice. Když bude takhle nepřístupná a nebude se chtít domluvit, bude to znamenat možnost přemazání politické mapy v Hradci.