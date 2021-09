Zánik nám nehrozí, míní poslanec a krajský lídr komunistů Ondráček

„Snažím se přesvědčovat, že zvolit komunistickou stranu je dát možnost, aby levicová politika zůstala součástí parlamentu. Pokud se voliči rozhodnou opačně, můžeme si další čtyři roky v hospodách povídat, jak je všechno špatně,“ říká dvaapadesátiletý bývalý policista v dalším díle seriálu rozhovorů MF DNES s lídry politických subjektů před volbami do Poslanecké sněmovny.

Proč považujete některá média za žumpu? Vadí vám jiný názor?

Novinář by měl zůstat nad věcí, nekomentovat a pokládat otázky objektivně. To většina z nich nedělá, vkládají do toho své vlastní pocity a už z kladení otázek je zřejmé, že nejsou nestranné, ale návodné. Očekáváte pak odpověď podle toho, co chcete slyšet vy. Na tento druh otázek jsem velmi kritický, protože jako vyšetřovatel jsem vždy musel pokládat otázku tak, aby nebyla návodná. Novinářská práce podle mě velmi trpí neprofesionalitou lidí, kteří ji vykonávají.

Znamená to, že tu podle vás žumpu čtete?

V podstatě ne. Třeba už před rokem a půl jsem se oprostil od sledování jakýchkoli diskusí na České televizi a od té doby se můj život stal pohodovějším. Avšak odkazy, které mi lidé posílají, čtu. Mám profil na sociálních sítích, sleduje mne kolem deseti tisíc lidí, takže se ke mně dostanou různé odkazy. Ale že bych pravidelně otevíral webové portály? To ne. A když už, vyhledávám většinou informace týkající se například bezpečnosti.

Asi nemá cenu zastírat, že loňské krajské volby dopadly pro stranu debaklem...

Nezastírám to. Pokud se voliči domnívají, že současné vedení kraje je pro ně výhra, blahopřeji jim k tomu. A za tři roky budou mít možnost reparátu, až zjistí, jak vládnoucí koalice funguje.

Co říkáte názorům, že komunistická strana fyzicky i názorově vymírá a že nezvládá generační výměnu?

Ano, máme poměrně vysoký věkový průměr, ale to není jen problém komunistické strany, ale i jiných subjektů, které jsou na scéně dlouho. Třeba KDU-ČSL je příkladem. Ale máme i řadu členů ve věku 18 až 25 let, kteří navzdory nebo možná i díky naší ostrakizaci hledají nějakou revoltu a rebelii. Dokážou se ztotožnit s revolučními myšlenkami a být ještě radikálnější než letití členové KSČM.

Já si naopak myslím, že té vaší rebelie je čím dál tím méně. Přijde mi, že jste stranou pro starší voliče a jen málo se otevíráte pro mladší. Vždyť i ve městech, na která jste se mohli dříve spolehnout, vám voliči ubývají a naopak například SPD přibývají...

Jde o to, čemu říkáte radikalismus. SPD je velmi radikální, ale když se podíváte na projevy jejich předsedy, za které se poté musí omlouvat, my takové nemáme. Pokud něco kritizujeme, nabízíme i reálná a uskutečnitelná řešení.

Zůstaňme ještě chvíli u té rebelie. Možná to bude znít jako lichotka, ale vy se v zakonzervované straně vymykáte slovníkem, názory i vystupováním. Nepřipadáte si někdy jako nepatřičný buřič v kolektivu kmetů?

Možná špatně sledujete náš klub. Myslím, že někteří mí kolegové včetně děvčat dokážou velmi trefně popsat problémy, které jsou. To, že je popisují jinými slovy než já, je logické, protože u žen se neočekává tak radikální forma komunikace nebo přesného pojmenování problému slovy, kterým rozumí většina národa.

A nemůže ta určitá ztráta dřívější radikálnosti souviset s účastí ve spoluvládě s hnutím ANO a s ČSSD?

My neměli žádnou dohodu s ČSSD, protože ona s námi odmítá dlouhodobě komunikovat a odkazuje na usnesení bohumínského sjezdu. Když s ČSSD komunikujeme, tak pouze na okresní nebo krajské úrovni. Na celostátní s námi spolupracovat nechce a my jsme s ní nikdy o toleranci vládě nevyjednávali. Toleranční patent byl ve vztahu k ANO, kde jsme měli priority a body, které společně s ČSSD naplňovalo. Když jsme zjistili, že některé jsou pro nás problematické anebo je odkládají a nechtějí plnit, toleranční dohody jsme přehodnotili. Když jsme zjistili, že tyto body nelze naplnit, z dohody jsme odstoupili.

Přesto jste tím, že jste při hlasování o důvěře vlády odešli ze sálu, hnutí ANO podpořili...

To bylo rozhodnutí naší široké členské základny. My jsme provedli vnitrostranické referendum mezi členy a sympatizanty a jejich rozhodnutí akceptovali. Bylo nám doporučeno, abychom nehlasovali stejným způsobem jako takzvaná demokratická opozice a Piráti a naopak byli proti, když s námi nikdo z těchto subjektů nejednal. Měli jsme zásadní problém, jestli hlasovat na jedné lodi společně s nimi, anebo hlasovat takzvaně nohama a odejít ze sálu.

Vy jste souzněl s názorem vaší členské základny, anebo jste se podřídil většině?

Souzněl. Ale byl jsem jediným poslancem našeho klubu, který této vládě nedal důvěru.

Nerad bych předbíhal, ale v říjnových volbách to vypadá na porážku celé levice, která se vzájemně okrádá o voliče. Souboj ČSSD versus KSČM vypadá na kdo s koho a na poraženého nejspíš ve Sněmovně nezbude místo...

Jde o to, na základě čeho řadíte ČSSD mezi levicové strany. Levicová témata, o kterých ČSSD hovoří, to je pouze rozdávání. My tomu naklonění nejsme, říkáme, že přirozené je pracovat a důstojně žít. Kdežto kolegové ze sociální demokracie rozdávají všem a myslí si, že tak osloví ty, kteří jsou zvyklí žít ze sociálních dávek a na většinové společnosti parazitovat.

Vraťme se ale k původnímu dotazu. Levice se podle mě navzájem jen okrádá o voliče...

Určitá část společnosti prostě má levicové smýšlení a musí se rozhodnout, jestli je jim bližší večerníčkovský typ politiky - tedy rozdávání bez ohledu, jestli na to máme, anebo politika KSČM. Nehledě na to, že lidé, na které cílí ČSSD, mnohdy k volbám ani nechodí. Já doufám, že KSČM v tomto pomyslném levicovém souboji zvítězí.

Nezapomněl jste na SPD?

Ano, může vzít část levicově smýšlejících a radikálních voličů. Ale jen ty, kteří hledají jednoduchá řešení. My říkáme, že jednoduchá řešení jsou krátkodobá. My hledáme, navrhujeme, v programu máme řadu opatření, která jsou systémová.

Jakého úspěchu si za osm let poslancování ceníte nejvíce?

Zabývám se oblastí bezpečnosti. S kolegy z jiných stran se nám podařilo prosadit dobré myšlenky. Celou dobu se snažím vysvětlovat, že bezpečnost a obranyschopnost nejsou věc politická, nejsou červená, modrá, zelená nebo rudá, jsou apolitické. Prostě jsou dobré, nebo špatné. Takže se nám podařilo prosadit mnoho dobrých věcí, které bezpečnostním sborům a jejich příslušníkům pomohly. Situace v bezpečnostních sborech je totiž velmi problematická a konec roku může být ne snad krizí ani jejich, ale nejvyššího bezpečnostního sboru Policie České republiky. Budoucí vláda to bude muset řešit.

Měl loňský volební neúspěch nějaké dopady uvnitř komunistické strany?

Na celorepublikové úrovni hovoříme o potřebě změny ve vedení strany. Bohužel covidová situace nám neumožnila svolání plánovaného sjezdu, který musel být dvakrát odložen. Sice se říká, že ryba smrdí od hlavy, ale je potřeba si přiznat, že to není problém jen jediného člověka, tedy předsedy strany, ale celého užšího vedení, případně i okresů a krajů, jak dokázaly aktivovat své členy a příznivce.

Moc nerozumím tomu, proč na dubnovém ústředním výboru kromě místopředsedkyně Kateřiny Konečné kvůli volebnímu neúspěchu nerezignovalo kompletní vedení strany. Máte pro to vysvětlení?

Z 90 členů ústředního výboru se zkrátka nenašla dostatečná většina pro to, aby došlo k odvolání současného vedení. Ale my jsme tak blízko volbám, že řešení personálií není na pořadu dne.



Jste zastáncem předsedy Vojtěcha Filipa, anebo jste pro změnu?

Jako člen ústředního výboru nevystupuji za sebe, ale s názorem domovské organizace okresu Trutnov. Ten nebyl pro to, aby v současné době docházelo ke změně ve vedení právě kvůli volbám. Situaci chceme řešit na předem ohlášeném listopadovém sjezdu. Je domluveno s předsedou Filipem, že už kandidovat nebude.

Ke sjezdu se ještě vrátíme. Co myslíte, nebyl výsledek loňských krajských voleb určitým trestem za spoluvládnutí s hnutím ANO a s ČSSD?

Pokud by to měl být trest pro nás, měl by to být i trest pro vládnoucí strany. Přestože preference hnutí ANO krátkodobě klesaly, nyní jsou zase na vysoké úrovni. My jsme po 30 letech měli možnost prosadit aspoň část svého volebního programu, to se teď stalo, ale je otázka, zda jsme byli schopni lidem říct, co se nám podařilo uskutečnit a proč. Při toleranci hnutí ANO v koalici s ČSSD jsme stáli před rozcestníkem, zda ANO umožnit vládnutí s pravicí, a tedy zůstat v totální opozici, anebo zda mít možnost částečně prosadit náš volební program. Volili jsme menší zlo a rozhodli se pro toleranci.

Jste krátce před volbami hodně nervózní?

Neprožívám to. Dělám volební kampaň, komunikuji s lidmi a médii, pokud mají zájem.

Co očekáváte od říjnových voleb?

Očekávám vítězství hnutí ANO, které se bude chtít domluvit s ODS. Ta se bude muset zbavit Pirátů. Budou se snažit vládnout s tím, že obětují pana Fialu a pana Babiše.

Před několika dny jste si na své facebookové stránce položil otázku, zda má vlastně cenu dělat politiku. Připouštíte si, že ve Sněmovně můžete skončit? Je to předčasné, ale zvažujete návrat ke kantořině, anebo vás láká spíš soukromý sektor?

V případě, že nebudu zvolen, budu mít dostatek času, abych se rozhodl, co budu dělat dál. Vím, že se nevrátím k bezpečnostnímu sboru, na to ostatně nemám ani fyzičku. Dosud jsem to neřešil a ani nevedu žádná jednání. Když jsem ukončil činnost ve sboru, chvíli jsem podnikal, pak přišla nabídka ze školství. Práce s mladými lidmi mě baví, stále jezdím na dětské tábory, kde jsem už 30 let oddílový vedoucí. Pokud ta situace nastane, dám si pár dnů oraz a pak se podívám kolem sebe.

Když se vrátíme k vašemu internetovému povzdechu: jste politikou znechucen?

Ano, jsem, protože politiku jsem vnímal jako soubor argumentů a názorů. Každý můžeme mít jiný názor na řešení. Pořád vyzývám, že když se shodneme slovně, proč neděláme vše pro to, abychom to naplnili. Politikaření však často práci zastiňuje, což mi vadí. Asi jsem ze staré školy. Vždy mi stačilo, že když se na něčem dohodneme, bude to platit za dvě hodiny i za týden. To u některých politiků často neplatí. To mě velmi mrzí. S takovými lidmi mám opravdu problém podat si ruku a sedět s nimi u jednoho stolu. Pro mě politika není špinavá práce. Když něco slíbím, splním to i za cenu, že z toho nebudu mít prospěch.

I v případě nezvolení můžete v politické dráze pokračovat. Vždyť v listopadu je sjezd strany, kde se bude volit nové vedení. Počítáte s kandidaturou?

Na předsedu kandidovat nebudu. Děkuji všem, kteří mi ty nominace dali, a těch okresů je dost. Mám silný mandát a slyším o tom, že podporu bych měl, ale necítím se být v této pozici platný. Ve vedení klubu vnímám svou možnost realizace daleko větší než přímo ve vedení strany.

Máte nápady, kudy by se měla KSČM ubírat, aby zastavila propad voličů a případně přilákala mladší ročníky?

Obecná nechuť mladých lidí angažovat se nejen v politice, ale v jakémkoli sdružení včetně včelařů nebo zahrádkářů je velká. Kam to povede? To ukáže čas, ale obávám se, že řada spolků zanikne. Levicová témata se naplňují velmi těžko, protože většinová společnost se má ekonomicky i sociálně dobře. My děláme reálnou politiku nezaloženou na slibování. Možné to je, ale při našem zastoupení v Poslanecké sněmovně velmi obtížné. Kompromisy jsou někdy problematické a často i za hranou. Proto je nám vyčítáno, že jsme někdy ustupovali.

Mluvil jste o hrozbě zániku různých spolků. Nehrozí totéž při případném volebním neúspěchu i KSČM?

Přímo zánik nehrozí. Samozřejmě by to přineslo ekonomické problémy, které bychom museli řešit prodejem nějakého majetku nebo zeštíhlením aparátu nebo činnosti. Myšlenky sociálně spravedlivé společnosti byly, jsou a zůstanou. Když se podíváte na nějaké dění v západní Evropě, můžeme přemýšlet, zda už to není vyšší forma socialismu nebo komunismu, byť pod jiným názvem. Myšlenky zůstanou, ale otázka je, jestli se jim bude říkat komunistické.