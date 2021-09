Referendum o EU dotáhneme do konce, říká krajská lídryně SPD Lesenská

„SPD se vrací ke kořenům a právě k tomu, co kdysi prezentovala sociální demokracie. Vrací se a propaguje klasickou rodinu, obhajuje nás Čechy a vlast. Nestydíme se za to, že jsme Češi,“ říká dlouholetá zastupitelka Týniště nad Orlicí.

Neúspěšná kandidatura do Senátu v loňském roce vás od letošní kandidatury nezviklala?

Byla jsem oslovena, jestli bych chtěla kandidovat. Ale když jsem si spočítala, kteří matadoři a jaká jména v našem obvodě kandidují, nedělala jsem si kdovíjaké ambice a zbytečné naděje. Stála jsem nohama na zemi, ale aspoň jsem si vyzkoušela senátní kampaň, což mimochodem byly jediné volby, které jsem dosud nevyzkoušela. Ale navzdory porážce bych neřekla, že by dopadly úplně špatně. V rozmezí necelého jednoho procenta hlasů jsme byli vyskládáni čtyři. Na to, že mezi nimi byli lidé, kteří měli v kampani k dispozici zcela jiné částky a volební tým, jsme to zvládli za pár desítek tisíc korun a de facto jen ve dvou – já a dcera.

Takže pouhá rozcvička před letošními volbami do Poslanecké sněmovny. Měla jste před rokem jasno, že do nastávajících voleb půjdete?

Ne, tehdy jsem netušila, že by mohlo jít o můj návrat do vysoké politiky.

A kdo koho tedy oslovil jako první? Kontaktovala SPD vás, anebo jste se začala zajímat spíš vy?

Při vyhodnocování senátní kampaně mě opět SPD oslovila. Nechala jsem si nějaký čas na rozmyšlenou, protože ambice jsem opravdu neměla a navíc jsem se svou prací (ředitelka Úřadu práce v Ústí nad Orlicí – pozn. red.) spokojená. Na druhou stranu jsem dva roky vdova, dcery mám dospělé, a tak jsem si řekla, že bych ještě mohla být platná, předat zkušenosti a někomu pomoct. Proto jsem řekla ano.

Z vysoké politiky a Poslanecké sněmovny jste pryč už osm let. Tolik se vám stýskalo?

Nestýskalo. Politika je ale specifická. Svým způsobem je to krásná práce, ale musí se dělat poctivě. Budu se snažit odvést to, co mám, a nejen pro region, ale hlavně pro lidi.

Přes 20 let jste byla členkou ČSSD. Proč jste se vlastně se sociální demokracií rozloučila a členství ukončila?

V určitém okamžiku jsem nebyla schopna najít argumenty a sama pro sebe obhájit program sociální demokracie. Natož potom pro lidi. V tu chvíli jsem se se sociální demokracií rozloučila. Je špatné být v týmu, kde vám nesedí názory, takže už pět let v ČSSD nejsem.

Takže se asi moc nedivíte exodu někdy i celé řady skalních členů ČSSD, jehož jsme v posledních měsících svědky?

Vím, že jich je spousta. Nevím ale, proč se rozešli se sociální demokracií až v tomto okamžiku. Každopádně já jsem se rozloučila kvůli názorovým neshodám.

Byla nějaká poslední kapka, po které jste z ČSSD odešla?

Byl to spíš delší proces. Vždy je nějaká poslední kapka, ale v mém případě to nebylo impulsivní rozhodnutí.

Rozhovory s lídry Seriál rozhovorů MF DNES s lídry politických subjektů před volbami do Poslanecké sněmovny pokračuje s exposlankyní Vladimírou Lesenskou, která vede kandidátku SPD v Královéhradeckém kraji. Zatímco Janu Birkemu (ČSSD) a Zdeňku Ondráčkovi (KSČM) preference těsně před volbami moc nenahrávají a hrozí, že Sněmovnu po osmi letech opustí, Vladimíra Lesenská se naopak po stejně dlouhé době nejspíš do dolní komory parlamentu vrátí. Průzkumy její Svobodě a přímé demokracii přisuzují kolem devíti procent.

Souhlasíte s tezí dalšího bývalého člena ČSSD Jaroslava Foldyny, že SPD je podobnou stranou jako ČSSD, když ji vedl Miloš Zeman?

Když byl Miloš Zeman v čele strany, ještě jsem nebyla tak vysoko. Každopádně SPD se vrací ke kořenům a právě k tomu, co kdysi prezentovala sociální demokracie. Vrací se a propaguje klasickou rodinu, obhajuje nás Čechy, vlast. Nestydíme se za to, že jsme Češi. A právě to asi měl kolega Foldyna na mysli a má pravdu.

SPD se na druhou stranu stále nedokáže zbavit nálepky extremistické strany. Je vám to nepříjemné?

Co je extremistického na tom, že jsem hrdá na to, že jsem Čech, mám ráda svou vlast a chci ji prezentovat jako Čech, a nikoli jako Evropan? Na tom přece není nic špatného. Tu nálepku SPD získala kvůli opozičním vyjádřením i některým novinářům, kteří nám nedávají prostor na obhajobu.

Ale některé myšlenky Tomia Okamury jsou přinejmenším radikální...

Jeho názory sice znějí radikálně, ale jsou pravdivé. Myslím si, že je prezentuje docela dobře.

Jeden z jeho posledních řekněme kontroverzních výroků zazněl na adresu uprchlíků z Afghánistánu. Nesouhlasí s jejich příchodem, a to ani těch, kteří pomáhali české ambasádě v Kábulu.

Já s tou myšlenkou souzním a myslím si, že nejsem sama. Ostatně rakouský kancléř se vyjádřil také zcela jasně proti přijímání dalších Afghánců. Já jsem přesvědčena, že těm lidem jsme měli pomoct v jejich prostředí, kde je jejich styl života běžný. Každopádně když už jsou tady, držím jim palce, aby se začlenili. Ale stejně si myslím, že jsme je přijímat neměli.

Když jste byla ve Sněmovně, působila jste ve výboru pro sociální politiku. Slučuje se tento názor s vaším sociálním cítěním?

Slučuje, protože vidím především finance, které tu mohly zůstat pro naše lidi. Mohly by pomoct našim seniorům, postiženým a podobně. Zkrátka si myslím, že zahraniční pomoc je důležitá, ale lidem by se mělo pomáhat v prostředí, kde se pohybují a kde vyrůstali.

Volební lídři SPD posílají své straně sto tisíc korun prý jako dobrovolný dar na kampaň. Už jste také přispěla?

Mám podepsanou darovací smlouvu, takže ano, přispěla jsem. Takhle to ale funguje ve všech stranách. Například sociální demokracii jsme každoročně posílali 50 tisíc korun, nejen před volbami.

Takže jste nepřemýšlela nad tím, co by se stalo, kdybyste přispět odmítla?

Nemám potřebu to řešit. Když je člověk někde zainteresovaný nejen názorově, ale i finančně, není to na závadu.

Myslíte, že SPD má něco společného s Piráty?

My máme něco společného? Opravdu nevím, co společného by měly mít právě tyto dvě strany.

V tom případě ale vůbec nerozumím tomu, proč se tak ostře vyhraňujete proti straně, která má úplně odlišný program a vzájemně se neobíráte o hlasy. Rozuměl bych tomu v případě KSČM nebo ČSSD, kde jste si o dost blíž a vzájemně si hlasy kradete...

My tím dáváme jasně najevo, že případná vládní koalice s Piráty pro nás funkční není a nikdy nebude. Pravda je, že levice si hlasy mezi sebou přebírá, ale jen mezi těmi, kteří si jsou názorově nejblíž.



Podporujete i myšlenku referenda o vystoupení z Evropské unie?

Struktura Evropské unie však v současné době opravdu není funkční. Předvedla nám to při řešení koronavirové krize, kdy nejenže zaspala, ale to, co předváděla, se mi vůbec nelíbilo. I proto je namístě otázka, jestli v takovém uskupení zůstávat, anebo ne.

Většina Čechů si podle průzkumů však odchod z EU nepřeje...

Je to ale pravda, že si to většina nepřeje? Dokud to referendum neprovedeme, nikdo to neověří. Dotazy v nejrůznějších průzkumech to určitě na sto procent nezodpoví. Z naší strany bude určitě vůle referendum dotáhnout až do konce, i když je pravda, že sami na to stačit nebudeme.

S jakým výsledkem tedy ve volbách a po volbách budete spokojená?

Spokojená budu s dvouciferným výsledkem. Snažíme se udělat vše pro to, abychom ve Sněmovně za náš kraj byli pokud možno i dva.

Přečetl jsem si, že ve Sněmovně byste ráda zmírňovala dopady koronavirové krize na trh práce. Jak konkrétně to chcete udělat?

V současné době je velký problém na pracovním trhu sehnat nejen kvalitní sílu, ale i materiál. Někteří subdodavatelé tak začínají mít potíže udržet stoprocentní výrobu. Kurzarbeit je sice v zákoně zakotven, ale není spuštěn. Čili by mělo jít o pomoc firmám, aby měly čas se vůbec vzpamatovat. Bohužel jde i o ty největší výrobce včetně automobilů, respektive o jejich subdodavatele, kteří jsou na tom špatně. Jde o pomoc firmám i živnostníkům, aby mohli najet zpět do svého stoprocentního výkonu z doby před koronakrizí.

Kde ale vzít kvalitní pracovní sílu?

To je běh na dlouhou trať a souvisí to s principy a konstrukcí školství.

Případně to lze udělat angažováním pracovníků ze zahraničí. Taková cesta se SPD nepříčí?

I zahraniční pracovníci jsou ale početně omezeni. A navíc úplně bez pravidel je sem pustit nemůžeme. Dodržovat nastavená pravidla není na závadu i při shánění pracovní síly.

Jste ředitelkou Úřadu práce v Ústí nad Orlicí. Vidíte zblízka, jak covid zamíchal trhem práce?

Zatím to není vidět a zaměstnanost nejen v Královéhradeckém kraji krizi příliš nenapovídá. Nezaměstnanost je velmi nízká a klobouk dolů před firmami, které své lidi udržely. Jestli je udržely jen díky státním dotacím a programu Antivirus, to ukáže až nynější čas, kdy program končí.

Jste pesimistka?

Co se týká pracovního trhu, jsem optimistka. Naopak je to, co se týká zdraví. Mám obavy, že až nastoupí další vlna pandemie, nebude to příjemné.

Příjemnější by to ale bylo s větší proočkovaností populace. Zrovna dnes jsem ale míjel billboard, na kterém se Tomio Okamura proti očkování vyhrazoval. Jak z toho tedy ven?

Zastávám názor, že každý člověk by měl být zodpovědný vůči sobě samému a tím pádem i vůči svému okolí. Vadí mi, že zatím nikdo nevysvětlil, proč se neuznávají protilátky. Jestliže má člověk velké množství protilátek, proč do toho ještě očkovat? Je tu pro mě moc otazníků. Nehledě na to, že vakcíny tu fungují pouze na základě výjimky. Snad jen Pfizer získal oficiální povolení. Já si prostě připadám jako pokusný králík. Dokud vakcíny nejsou prověřeny, mělo by jít o rozhodnutí konkrétního člověka, do jakého rizika chce jít.

Jakým dalším tématům byste se ve Sněmovně ráda zabývala?

Chtěla bych navázat na svou práci v sociálním výboru. To je mi nejblíž – od sociálních služeb až po pracovní trh. Jestli bude možnost například v zemědělském nebo bezpečnostním výboru, to se uvidí. Tyto záležitosti samozřejmě budu případně řešit až po volbách.

Věříte, že SPD by za určitých okolností mohla být členem vládnoucí koalice?

Na toto téma jsem nemluvila ani s vedením SPD. Na to vše budeme odpovídat až po volbách. Nikdy nevíme, co se semele, a naopak již víme, že se vždycky něco semlít může. Známe ledacos.

Vy jste vyloučila spolupráci s Piráty. Jsou na černé listině jen oni?

Vyhraněná bych byla opravdu jen vůči Pirátům, u kterých mi chybí zkušenosti. Jinak spolupráce se všemi rozumnými stranami je namístě. Bez rozumu, spolupráce a logiky republiku z průšvihu nevytáhneme.