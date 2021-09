Piráti nemají závazky vůči kmotrům, říká lídr Jiránek. Chce být ministrem

Ještě stále si myslíte, že Piráti mohou v kraji letošní volby vyhrát?

Myslím, že ano. V loňských krajských volbách bylo hnutí ANO slabé, skončilo až druhé za koalicí ODS a STAN. Tentokrát jsme se Starosty my a myslím, že se lidsky i profesně velmi dobře doplňujeme. Domnívám se, že kombinace Pirátů a STAN nejenže může v kraji fungovat, ale že zabojuje i o vítězství.

S jakým výsledkem byste byl spokojen?

Velmi spokojen se ziskem 25 procent, spokojen, když to bude mezi 20 až 25 procenty a nespokojen s výsledkem pod 20 procent.

Ale preference Pirátům, zdá se, padají. Ještě na začátku léta vám průzkumy přisuzovaly přes 27 procent a vítězství, nyní jste až třetí za hnutím ANO i koalicí Spolu.

Přiznáváme, že v kampani jsme v dubnu a květnu udělali některé komunikační chyby, což může mít vliv. Na druhou stranu se proti nám spustila silná, často lživá a manipulativní kampaň, jednoznačně má také vliv. Připomenu, že premiér řekl ve Sněmovně u hlavního pultíku na kameru, že budeme dávat lidem do bytů migranty. On ví, že je to lež, všichni ostatní poslanci včetně těch z hnutí ANO to vědí také, jen to neví půl milionu až milion lidí, které to ovlivnilo.



Nejenže nám poté klesají preference, ale zároveň nám od lidí, kteří uvěřili těmto manipulacím, chodí výhrůžné e-maily. My na rozdíl od premiéra nebo Tomia Okamury nejdeme do televize, abychom o někom cíleně zalhali. Já klidně prohraju volby, když většina lidí řekne, že nechce liberální stát, ale raději konzervativní. Ale nechci je prohrát kvůli tomu, že o nás někdo šíří lži.

Můžete rozvést ty vlastní chyby, které jste v kampani udělali?

Nepovedl se například obrázek Jakuba Michálka s lasem. I ode mne sklidil kritiku. A řekl bych, že jsme nezvládli komunikaci ohledně daní z nemovitostí, kdy chceme danit nemovitosti komerční, ale ne byty lidem. Některé voliče to mohlo znejistit.

Pochyboval jste někdy o funkčnosti koalice Pirátů se Starosty?

Byl jsem jedním ze zastánců koalice. Člověk někdy zapochybuje, občas se objeví interní problém, který musíme řešit, kdy si říkáte, jestli nám to stojí za to. Každý Pirát i „Staňák“ si podle mě někdy tuto otázku položil. Každopádně nám to přineslo spoustu pozitivních věcí. O Pirátech se například tradovalo, že se nechtějí či nedokážou příliš domlouvat. My jsme ukázali opak a prokázali jsme, že domluvy schopni jsme. A jsme na to připraveni i po volbách, i když máme na dost věcí jiný názor než strany koalice Spolu.

V otázce vašeho lídrovství bylo od začátku jasno?

Ano. Aspoň jsem ze strany STAN nezaznamenal, že by to tak být nemělo.

Že se cíleně předem připravují lži, jde úplně mimo lidské chápání. Martin Jiránek

Jaká práce je za vámi vidět po čtyřech letech v poslanecké lavici?

Hrdý a politicky spokojený jsem se třemi úspěchy. Byl jsem iniciátor toho, že jsme dokázali zrušit pokuty při přechodu mezi mobilními operátory. Druhá věc se nedotýká tak vysokého počtu lidí, ale radost z ní mám. Zařídili jsme bezplatné zpřístupnění technických norem, které ukládá dodržovat zákon. Byly přístupné pouze po zaplacení poplatku, my jsme to udělali zdarma po pouhém přihlášení na server. A nakonec se minulý týden povedlo prosadit, že se velmi výrazně sníží počet nepříjemných volání z neznámých čísel s různými nabídkami. To jsem vyjednával poslední čtyři měsíce.

Splnila vysoká politika vaše představy a ideály, anebo to byl tvrdý náraz?

Člověk má určitou představu, že je to tvrdé prostředí. Na to jsem byl připraven. Těší mě občasný úspěch, i z opozice se totiž někdy povede vyjednat něco, co velké spoustě lidí může zjednodušit život. Velmi mě však zklamalo neuvěřitelné lhaní. Do politiky jsem nešel proto, abych cíleně vymýšlel lži na své politické konkurenty. To, jak moc se lže, pro mě byl ten největší náraz. To, že si cíleně předem lži připravují. To jde úplně mimo lidské chápání.

Když jste před čtyřmi lety poprvé vstupovali do Sněmovny, tak trochu dopředu jste se smířili s rolí opozice. Ta doba už je pryč?

Je, my jsme se za čtyři roky politiku opravdu naučili. Například Zelení v roce 2006, Věci veřejné, ale i hnutí ANO v roce 2013, když se poprvé dostali do parlamentu, šli hned do vlády. Ti poslanci přitom přesně nevěděli, jak to funguje. I mě trvalo asi rok, než jsem se naučil všechny procesy, logiku při schvalování zákonů nebo návaznost ministerstev a úřadů. Předem se na to nepřipravíte. Nabídka od ANO k nám před čtyřmi lety mimochodem přišla, ale my jsme se nikam netlačili. Teď můžu s jistotou říct, že jsme na správu země připraveni.

Jiná cesta Pirátů do vlády než s uskupením Spolu podle vás neexistuje?

Nedávno jsme schválili a jasně řekli, že nechceme vládnout s SPD, komunisty a ANO. Další strany a diskuse jsou otevřené. Uvidíme, jak dopadne ČSSD a Přísaha. O Přísaze toho sice příliš nevíme, ale diskusi se nebráníme.

Když jste mluvil o interních problémech, vybavil se mi víkendový přešlap Mariana Jurečky, který nejprve požadoval, aby koalice Spolu byla proti manželství gayů a pak ustoupil. Není to pro vás určitý signál, že případné spojenectví s koalicí Spolu může drhnout?

Aktuální vláda svádí takřka neustálý boj, například ministryně Maláčové s ministryní financí i premiérem. Jsem přesvědčen, že my dokážeme být výrazně klidnější koalicí. Myslím však, že manželství pro všechny by mělo být pro všechny poslance a poslankyně hlasováním bez jakýchkoli podmínek. Z koaličního vyjednávání bych ho úplně vypustil a žádné podmínky nedával.

Jaký programový bod Pirátů je pro vás nepřekročitelný a nejste ochotní o něm jednat?

Rozhodně nechceme opustit NATO ani Evropskou unii!

Čili automatická stopka pro SPD a komunisty. Není však takticky na škodu, že jste dopředu vyloučili jakoukoli spolupráci i s hnutím ANO?

Je dobré lidem říct, že máme nějaké hranice. A protože se nás hodně lidí ptá, s kým půjdeme a s kým nikoli, je správné a dobré jim to i sdělit.

Jak vycházíte se starostou Trutnova Ivanem Adamcem, jehož jste v dobách opozičního zastupitele města tvrdě kritizoval a on od vás jeden čas požadoval omluvu?

Postupem času, jak jsme se víc poznali, staly se naše vztahy, když ne přátelské, potom alespoň velmi konstruktivní. On je víc konzervativní, já zase jdu s energií dopředu a hledám nové cesty. Naše komunikace přestala být bojovná, ale naopak v parlamentu, na kraji i v Trutnově hledáme cesty, jak lidem zlepšit život.

Proč jste se předloni coby lídr kandidátky Pirátů v komunálních volbách rozhodl rezignovat na místo trutnovského zastupitele?

Ve Sněmovně se ukázalo, že jako předseda podvýboru pro telekomunikace musím věnovat velké množství času vyjednávání, přípravě chystaných zákonů a tak dále. Několikrát jsem musel rušit důležité schůzky kvůli aktivitám v Trutnově. Zkrátka jsem si uvědomil, že to dost dobře nejde a nahradila mě Kateřina Hůlková. Jsem rád, že se Piráti vydali cestou nekumulace funkcí, protože si nedokážu představit být stoprocentně starostou i poslancem. Časově to nejde.

A jsme zase u Ivana Adamce, ale i Jana Birkeho. Myslíte si, že coby starostové a poslanci zároveň něco zanedbávají?

Ponechám to bez komentáře. Za sebe si myslím, že dělat stoprocentně starostu a poslance nejde.

Loni jste nekandidoval ani do krajského zastupitelstva, Piráti posbírali přes 14 procent a skončili s odstupem za ODS a ANO na třetím místě. Byl jste s tímto výsledkem spokojen?

Ano. Jsme jedním z nejúspěšnějších pirátských krajů v republice. Navíc jsme se i dobře domluvili na koalici. Máme v radě tři dobré pozice v oblastech, které nás zajímají.

Skutečně byste si troufal na post ministra průmyslu, o kterém se v souvislosti s vámi hovoří v případě volebního i povolebního úspěchu?

Tuto otázku jsem si položil na přelomu roku, kdy se o tom začalo uvažovat při sjednávání koalice se STAN. Důležitá byla vnitřní analýza sama sebe, jestli na to mám. Ministr musí umět vyjednávat. V tom jsem hodně silný. Zároveň jsem si potřeboval ujasnit i pozici v rodině, protože poslanec je něco jiného časově i množstvím pozornosti médií než ministr. Manželka sice není moc šťastná, ale domluvili jsme se, že do té pozice jít mohu. Zároveň mě velmi těší, že Piráti nemají žádné závazky vůči jakýmkoli kmotrům, holdingům nebo oligarchům. Máme ohromnou svobodu rozhodování, kterou si chci udržet.

Nakolik je reálné, že se skutečně ministrem stanete? Víte něco o protikandidátovi z koalice Spolu?

Zatím nevím, koho mají, mluví se o dvou či třech lidech. Naše koalice má o ministerstvo průmyslu skutečný zájem a ta varianta určitě není jen minimální. Ta situace může nastat.

Současnému ministrovi průmyslu Karlu Havlíčkovi byla kvůli tendru na Dukovany přidělená ochranka. Jste připraven i na absolutní ztrátu soukromí?

Počítám s tím. I toho se týkala diskuse s manželkou.

Co byste oproti ministru Havlíčkovi dělal jinak?

Z 80 procent se všichni shodneme, kde jsou největší problémy hospodářství. Není těžké je identifikovat. Je však důležité, čemu ministr dá prioritu. Každopádně bych změnil přístup k opozici. Ministr Havlíček tají drtivou většinu toho, co ministerstvo chystá a představí to, až když je to hotové. Když my máme na něco jiný názor, začíná boj, někdy bohužel i marný. Já bych zkrátka výrazně víc zapojil opozici už do přípravy zákonů. Ono by to ušetřilo i práci ve Sněmovně, kdy se plýtvá energií na politické a mediální boje.

Toho jsme velmi často svědky i na komunální úrovni.

Jistě. Možná jsem trochu idealista, ale spolupráce napříč politikou v některých vyspělejších státech opravdu funguje. Hodnotově jsou boje mezi pravicí a levicí, ale o konkrétních zákonech se baví napříč.

Když už jsme nakousli tendr na Dukovany, je dobře, že z tendru byly vyloučeny ruské a čínské firmy?

Tendr je hodně politický a já jsem rád, že se z něj Čínu a Rusko podařilo vyřadit. Jiná otázka je, jestli se Dukovany skutečně podaří dostavět a kolik to bude stát. Jádro u nás potřebujeme, ale zkušenosti jiných států s těmito velkými stavbami často ukazují na výrazné problémy, tedy prodražení a prodloužení stavby. Je možné, že Dukovany jsou poslední velkou stavbou, která se u nás dělá. Do deseti let se výrazně víc budou řešit malé modulární jaderné reaktory se sice menším výkonem, ale mnohem rychleji a levněji postavitelné.

Rusové jsou ze hry kvůli kauze Vrbětice. Přitom měli velkou podporu, že?

Ze hry nebyli především proto, že je tam chtěl nechat Hrad. Vrbětice to rozhodly a po nich není možné připustit to, aby u nás jadernou elektrárnu Rusové stavěli.