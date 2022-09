ANO versus SPOLU. Na jižní Moravě se rýsují čtyři totožné senátní duely

Jaromíra Vítková, která jakožto členka KDU-ČSL obhajuje senátorský mandát, získala v prvním kole přes 30 procent hlasů. Ve druhém kole ji vyzve Antonín Žirovnický za ANO, který se dostal přes 18 procent. Za sebou nechali Draga Sukalovského ze STAN, Zdeňka Wettera z ČSSD, Filipa Vítka z Pirátů a Jiřího Rokose z SPD.

V brněnském obvodě 55 postupují ředitel tišnovské nemocnice Bořek Semrád za ANO a herec Tomáš Töpfer za SPOLU, kteří se aktuálně pohybují mezi 27 a 28 procenty. S velkým odstupem za nimi skončil Radomír Pavlíček ze STAN, další kandidáti se nedostali přes deset procent.

V brněnském obvodě 58 se ve druhém kole utkají bývalý brněnský primátor Petr Vokřál za ANO s obhajujícím senátorem a ředitelem zdejší hvězdárny Jiřím Duškem, který kandiduje za ODS, ČSSD a Fakt Brno. Paradoxní je, že před šesti lety vybojoval zvolení ještě za ANO.

„Výsledek mě nepřekvapuje. Jsem spokojený, protože se ukazuje, že jsem to asi v předchozím období nedělal tak špatně. Důvodů, proč kandiduji za někoho jiného než minule, je několik, ale ten nejdůležitější je, že těch šest let jsem spolupracoval se starosty a místostarosty a starostkami a místostarostkami z městských částí. A když se můj čas naplnil, tak za mnou přišli a nabídli mi, že mě podpoří. Nikdo z nich není z hnutí ANO, ocenili moji práci, bylo těžké jim říct, že to nechci. Dalším důvodem je, že předseda hnutí (Andrej Babiš) říká, že Senát je k ničemu a ostentativně se mu vyhýbá, takže je těžké za toto hnutí kandidovat,“ poznamenal Dušek.

S odstupem za favorizovanou dvojicí se pohybují hlavní městský architekt Michal Sedláček kandidující za KDU-ČSL s TOP 09 a právník Zdeněk Koudelka vystupující za Trikoloru, SPD a Moravany.

V hodonínském obvodě míří do druhého kola ředitelka centra služeb pro seniory Ladislava Brančíková za ANO a starostka Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová za SPOLU. Třetí pozici obsadí Antonín Kuchař ze STAN, přes deset procent se dostane také Vítězslav Krabička za SPD.