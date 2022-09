Kromě místních témat slibují senátní kandidáti i boj s energetickou krizí

MF DNES oslovila pět vybraných senátorských kandidátů v každém obvodu na jihu Moravy a položila jim následující dotaz:

Co je to hlavní, čeho byste chtěli v případě zvolení dosáhnout?

BLANSKO, obvod 49

V září 2016 seděla Jaromíra Vítková z KDU-ČSL jako předchozích čtrnáct let v křesle boskovické místostarostky, o měsíc později ale dokázala v „domácím“ senátním souboji zvítězit nad místním známým lékařem a kandidátem ODS Janem Machačem.

A po šesti letech dnes pětašedesátiletá politička, jejímž mandátem se po celou dobu prolínala snaha o co nejrychlejší přípravu D43, nechce senátní kancelář v Praze vyklízet. Do obhajoby jde tentokrát nejen za domovskou KDU-ČSL, ale i ODS a TOP 09 v rámci koalice SPOLU.

Kromě pětice oslovených kandidátů se do boje o Senát zapojují další dvě jména. SPD nominovala Jiřího Rokose, asistenta poslance, a blanenského zastupitele Jana Hrnčíře ze stejného hnutí. Předseda blanenských rybářů Martin Sklář pak získal podporu Strany soukromníků. Proti volbám před šesti lety je tak v souboji o senátorské křeslo v tomto obvodu o dva kandidáty méně.

Drago Sukalovský (STAN) Proti aktivistům

Budu prosazovat přijetí systémových opatření, řešících teď i do budoucna extrémní nárůsty cen energií, případně i jiných základních životních potřeb. Druhá oblast, na niž se zaměřím, je tristní situace v automobilové dopravě severně od Brna i jinde. Bez kvalitního dopravního napojení jen těžko dosáhneme snížení nezaměstnanosti či lepších výdělků, o čase stráveném v kolonách ani nemluvě. Zlepšení přinese dálnice D43, proto se již dlouho zasazuji o její výstavbu. Jako senátor mohu řešit změnu zákonů upravující povolování dálnic tak, aby malé skupiny aktivistů hájících své privátní zájmy nemohly zdržovat stavby o celá desetiletí.

Filip Vítek (Piráti) Zjednoduším život rodinám

Náš region musí zastupovat člověk, který se bude věnovat práci v Senátu na sto procent. Nebude sedět na dvou židlích a ještě k tomu třeba starostovat. Co se týče témat, mým cílem je podpořit a zjednodušit život rodinám s dětmi. Na ty se moc nemyslí. Zasadím se o to, aby se pravidelně valorizoval rodičovský příspěvek a aby stát zajistil zvýhodnění zkrácených úvazků. Určitě se dá více udělat i pro zvětšení kapacity školek. Na těchto opatřeních vydělá celá společnost. Chci také v součinnosti s Jihomoravským krajem co nejvíce pomoci zkvalitnit péči o krajinu v našem regionu. Především mám na mysli boj se suchem, protože jižní Morava je nejsušším krajem vůbec.

Jaromíra Vítková (KDU-ČSL, ODS a TOP 09) Prestiž řemeslům

Chci navázat na dlouhodobou snahu o urychlení stavby nové silnice S73 (D43). Teď začíná předinvestice, tedy stavba kruhového objezdu pod společností ALPS směr Boskovice. Stejně jako jsem se u první etapy od Bořitova ke Svitávce zúčastňovala všech koordinačních porad, tak pomůžu i v další části severního úseku, kde se mi podařilo vyjednat, že silnice bude ve čtyřpruhovém uspořádání. Kromě téhle klíčové trasy budu pokračovat ve snaze zvýšit prestiž řemeslným oborům, řešit problematiku čistíren odpadních vod a navážu na aktivitu ohledně památkového zákona a podpory předškolního vzdělávání.

Zdeněk Wetter (ČSSD) Větší podpora měst a obcí

Dvě dekády jsem pracoval jako veterinární lékař, nyní dvanáct let jako starosta Kunštátu s necelými třemi tisíci obyvateli. Obě povolání byla a jsou o kontaktu s lidmi. Po letech starostování mám ke svému volebnímu obvodu – regionu Blanska, Boskovic, Letovic a Kuřimi – silný vztah. Poznal jsem řadu starostů, s nimiž na řešení problémů občanů spolupracujeme. Předáváme si zkušenosti a informace. Často však není vše řešitelné jen z komunální úrovně. Pokud chci něco konkrétního prosadit, je třeba mít vliv i na celostátní politiku. Když se to podaří, budu řešit podporu měst a obcí. Aby starostové i obyčejní lidé měli v „Praze“ nápomocného zástupce, jemuž věří.

Antonín Žirovnický (ANO) Víc bytů mladým

Především chci bojovat za potřeby a ve prospěch všech slušných a pracujících lidí. Témat, jimiž se chci zabývat, mám několik. Přehnané čerpání prostředků ze zdravotních pojišťoven, nízké dotace v zemědělství, oblast důchodové a sociální politiky pro OSVČ a podnikatele nebo třeba neustálý nedostatek peněz pro domovy pro seniory, ústavy sociální péče či mateřské školy. Chci se zaměřit také na téma bytové politiky pro mladé rodiny a nutné změny v nákupu drahých energií. Ve funkci senátora, jestli mi dáte svůj hlas, budu dbát na to, aby Senát jako horní komora pracoval vždy s myšlenkou na naše lidi a pro jejich lepší život.

BRNO A BRNĚNSKO, obvod 55

Už při své druhé kandidatuře oznámil stávající senátor obvodu Jan Žaloudík (za ČSSD), že potřetí se už o mandát ucházet nebude. Po dvanácti letech tak obyvatelé západu Brna a západní části Brněnska získají v horní komoře parlamentu nového zástupce.

Vedle pěti vybraných kandidátů se do boje o Senát zapojují další dvě jména: Petra Rédová Fajmonová (PRO 2022), která je povoláním zdravotní sestra, a podnikatel a horolezec Pavel Trčala (Moravané a Moravské zemské hnutí). Proti volbám před šesti lety je tak v souboji o senátorské křeslo v tomto obvodu o jednoho kandidáta méně.

Tomáš Kotas (SPD) Hájit slabší a méně vlivné

Snad hlavní je návrat lidskosti, propojení s normálním životem běžných občanů státu a odpor proti falešným ideologiím moci. Dále pak jít ve vyznění hesla „Pravda vítězí, braňte pravdu a hlásejte pravdu“. Nepodporovat dvojí metr, nebýt více já než my, hájit slabší a méně vlivné. Prosazovat co možná nejvíce program SPD, jeho dílčí programová prohlášení a hlavní cíle. Být čestný, bránit svobodu jednotlivce, rodinu muže a ženy, chtít ctít předky, rozvíjet lásku k vlasti a národu. S hrdostí učit tomuto mladé a nikdy nesejít z této cesty. Zastavit ekonomické zbídačování občanů, inflaci, snížit ceny potravin, chránit svobodu slova a jiné.

Radomír Pavlíček (STAN) Znám problémy obcí

Nechci slibovat, že v Senátu prosadím nějaké konkrétní normy. Určitě ale budu pracovat na zlepšení podmínek pro činnost veřejné správy a samosprávy. Je škoda, že Senát skoro vůbec nevyužívá svou zákonodárnou iniciativu. Přitom bychom potřebovali třeba úplně nový energetický zákon, který umožní instalovat zelené technologie i na veřejné budovy a komunitně sdílet vyrobenou elektřinu, třeba i pro domácnosti. Nebo podpořit společné svazkové školství. Myslím, že je důležité do Senátu přinést regionální zkušenost člověka, který zná problémy menších obcí a dokáže je při práci v Senátu zohledňovat.

Bořek Semrád (ANO) Prioritou je zdravotnictví

Mojí přirozenou prioritou je zdravotnictví. Chci se zasadit o novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která umožní poskytování preventivní péče mobilními týmy zdravotníků v obcích. Model jsme si ověřili při testování a očkování při covidu. Vzhledem k obtížné dostupnosti a klesajícímu počtu praktiků nemá řada občanů k preventivní péči přístup. To s sebou nese pozdní záchyt závažných nemocí, jejichž léčba je obtížnější a dražší. Dalším tématem je udržení regionálních nemocnic, které ministerstvo zdravotnictví přehlíží. Současná situace ale vyžaduje urgentní řešení energetické krize, bez něho zdravotnictví nemůže fungovat.

Bohumil Smutný (KSČM) Chci lepší zákony

Chci přispět k tomu, aby se zájmy a potřeby našeho regionu prosadily i v Senátu. Také se chci podílet na tom, abychom měli lepší a spravedlivější zákony než dosud. Naše země a lidé si zasluhují méně špatných a nedokonalých zákonů. Senátor by se měl umět k předkládaným zákonům fundovaně vyjadřovat, najít mezery, které v nich jsou buď nedopatřením, nebo záměrem vloženy. Udělal bych vše pro zastavení špatných zákonů. Dál bych určitě i využil možnosti předkládat návrhy zákonů. Současná doba je v mnoha ohledech krizová. Lidé potřebují daleko víc než kdy v minulosti politiky, kteří prosadí okamžitou pomoc.

Tomáš Töpfer (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) Mít silnější klub SPOLU

Posílit senátorský klub SPOLU, to především, protože vláda je tak silná, jakou má podporu v parlamentu.

BRNO, obvod 58

V minulých volbách v tomto obvodu uspěl Jiří Dušek za hnutí ANO, tentokrát si podal přihlášku jako kandidát ODS, ČSSD, hnutí Vaši starostové a uskupení Fakt Brno. Změnu „dresu“ vysvětluje hlavně oslovením ze strany starostů městských částí spadajících do obvodu 58 z ODS či ČSSD.

Pětici podrobněji představovaných uchazečů doplňuje jednatelka firmy a prezidentka spolku Obrození Lucie Zajícová kandidující za stranu Domov, což je jeden z nástupců Volného bloku.

Voliči z deseti městských částí na jihu a východě Brna mají na výběr z méně uchazečů než před šesti lety, kdy jich bylo devět. V roce 2010 kandidovalo osm lidí, tehdy zvítězil bývalý hejtman Stanislav Juránek. Při obhajobě mandátu pak nestačil na stávajícího senátora.

Jiří Dušek (ODS, ČSSD, Vaši starostové a Fakt Brno) Rozum nad politikařením

Je to naivní představa, ale aby rozum zvítězil nad politikařením. Dlouhodobě, jednoznačně a odborně se vyjadřuji k energetické bezpečnosti, což je nyní více než důležité. Na úrodnou půdu dopadly mé návrhy na chytré svícení omezující světelné znečištění, které degraduje kvalitu našich životů i přírodu. Je nezbytné je dotáhnout do podoby závazných norem. Budu i nadále připomínat, že členové parlamentu si mohou odhlasovat, co chtějí, ale pravdu bude mít jen a pouze příroda a její zákony. Samozřejmě se chci věnovat také podpoře regionu, a naopak pomáhat zastupovat Brno v Praze. Tak, jako doposud.

Zdeněk Koudelka (Trikolora, SPD a Moravané) Boj proti bídě

Hlavní je zabránit, aby nás vláda zatáhla do války. Bez souhlasu Senátu nemůže vyslat armádu do ciziny, vyhlásit válku, zřídit cizí vojenskou základnu u nás. To vše odmítám. Jsem proti nákupu drahých amerických stíhaček. Druhý úkol je boj proti energetické bídě. Na Zemi není méně plynu a elektřiny než před rokem. Jednu MWh elektřiny vyrobíme v atomových elektrárnách za 250 korun, prodáme ji do ciziny a zpět kupujeme za sedm tisíc korun, to je zdražení o tři tisíce procent. Němci mají kubík plynu z Ruska dlouhodobě za šest korun, ale my jej kupujeme z Německa za 25 korun, to je zdražení o 300 procent. Za to může Fialova vláda.

Petr Kunc (Senátor 21) Upravit zákony kvůli zápachu

Senát funguje jako opravna zákonů, chci dohlížet, aby dávaly smysl v praxi a byly pro občany užitečné, usnadňovaly jim život, ne komplikovaly. Příkladem je úprava zákonů tak, aby byly chránění nejen před jedovatými zplodinami, ale i před obtěžujícím zápachem. Právě Brno-východ, kde bydlím a kandiduji, roky obtěžuje zápach ze slévárny Heunisch v Líšni. Stejný problém se zápachem řeší i další města, například Štítary (vepřín), Veverská Bítýška (laminátovací linka) či Praha-západ (výrobna krmiv). Další neméně důležité téma je ochrana bydlení v panelových domech. Nejstarší sídliště v Brně, Juliánov, už nyní řeší problém s rozpadajícím se domem.

Michal Sedláček (TOP 09 a KDU-ČSL) Důraz na rozvoj měst

Budu hájit zájmy Brna, lobbovat, otevírat dveře a pomáhat prosadit projekty, které mají smysl pro Brno i stát – třeba velký městský okruh, rychlovlaky do Prahy a Vídně. Chci změnit stavební zákon, protože Česko je na jednom z posledních míst v Evropě v délce stavebního řízení. Jako architekt vím, že to má obrovský dopad na každého a brzdí to rozvoj a prosperitu země. V Senátu chci pokračovat v tématu mně nejbližším – v rozvoji měst. Chci se zasadit, aby byly podmínky pro vznik co nejlepších měst pro život, kde lze dobře bydlet, pracovat a trávit volný čas, měst pro všechny generace, s živými ulicemi, náměstími a parky.

Petr Vokřál (ANO) Z lidí se nesmí stát bezdomovci

Brno je mou srdcovou záležitostí. Za 20 let zkušeností v mezinárodním managementu a vedení Brna vím, co město a obyvatele pálí. Z lidí se kvůli ziskům koncernů a cenám energií nesmí stát bezdomovci. Je nutný nový energetický zákon včetně alternativních zdrojů energie a výroby energie z odpadů. Chci realizovat funkční cirkulární ekonomiku. Chci moderní zákon o sportu dostupném všem, aby měly kluby existenční jistotu i peníze na trenéry. Talenty musí vyrůstat v systematickém a podporovaném moderním prostředí, vždyť většina sportovišť je starší 50 let! Chci bojovat s drahým bydlením a hrozícím nárůstem bezdomovectví formou dostupného a podporovaného bydlení.

HODONÍN, obvod 79

Jeden ze sedmičky kandidátů v horní komoře parlamentu vystřídá končící senátorku, ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (KDU-ČSL), která svůj mandát za Hodonínsko již neobhajuje.

Společným tématem uchazečů je mimo jiné starost o zachování zdroje pitné vody u Moravského Písku, který nejen podle politiků ohrožuje plánovaná těžba. Řeší ale také péči o seniory či cesty k energetické soběstačnosti.

Vedle vyzpovídané pětice mají na senátorské křeslo políčeno ještě další dva kandidáti. Starosta Dambořic Zbyněk Pastyřík za Moravany a Moravské zemské hnutí prosazuje zrušení krajů a zřízení zemského spolkového uspořádání státu, zároveň chce hledat cesty k dostupnému bydlení a energiím. Projektová manažerka Lenka Ingrová (KSČM) jde do voleb s cílem Senát zrušit.

Ladislava Brančíková (ANO) Budu vidět

Přijetí ústavního zákona o ochraně vody, aby státní úředníci jasně věděli, že pitná voda stojí nad zájmy těžařů. Změna přílohy zákona o financování sociálních služeb, aby jižní Morava dostávala spravedlivé peníze od státu. Zisk financí na opravu S-centra v Hodoníně. Vznik Vyšší odborné školy zdravotnické v Kyjově. Záleží jen na vůli senátora, zda bude aktivně nastolovat do veřejného prostoru témata. Budu vidět a slyšet. Levnější elektřina, pohonné hmoty, efektivní kontrola a vyšší zdanění lichvářských marží velkých firem, obnova slev na veřejnou dopravu pro studenty a seniory, zvýšení slev pro rodiče. Vše je možné.

Vítězslav Krabička (SPD) Snižme daně

Zaměřil bych se na zákonodárnou iniciativu v řešení problémů, které lidi trápí. Jde zejména o řešení sociálních dopadů energetické krize a přijetí opatření proti zdražování energií, potravin a pohonných hmot, třeba změnou zákona o DPH snížením sazeb u potravin a energií, a to až na nulovou sazbu. Chci řešit i problémy, které trápí naše samosprávy. Jedná se zejména o dostavbu D55 na Hodonínsku – samozřejmě za podmínky přísné ochrany Bzenecké Doubravy, zejména ptačí oblasti – a o vyřešení Pánovské křižovatky. Zasadím se také o zachování pitné vody v okolí Moravského Písku, o prodloužení Baťova kanálu na Moravě až do Hodonína a vyčištění toku Staré Moravy v Hodoníně.

Antonín Kuchař (STAN) Boj za nižší náklady

Podpořím vznik komunitních energetických společností, díky nimž se sníží náklady na energie u obcí i lidí. Podpořím připravovaný návrh na ústavní ochranu vody. Bez vody není život a ochrana pitného zdroje na Hodonínsku musí být zachována. Budu hájit zájmy obcí a měst tak, aby se dále rozvíjely a občanům se zde dobře žilo. Zasadím se o rozšiřování a podporu sociálních služeb, především v oblasti péče o seniory, například při zajištění dostatečné kapacity v pobytových službách. Budu podporovat dotační příležitosti pro sportování dětí či jiné využití volného času. Podpořím tradiční folklorní akce v regionu i nově vznikající příležitosti a další rozvoj turistiky.

Eva Rajchmanová (KDU-ČSL, ODS a TOP 09) Pomoc přírodě

Budu se aktivně zabývat ochranou přírody a vody. Budu podporovat komplexní pozemkové úpravy, které přírodě pomohou. Budu usilovat o hledání energetických úspor, využívání obnovitelných zdrojů energií, podporovat komunitní energetiku. Musíme hledat cestu k energetické soběstačnosti. Podpořím urychlení výstavby dálnice D55. Aktivně chci podporovat také výstavbu cyklostezek a vinařských stezek. Zejména v době velkého zdražování je nutná podpora rodin napříč věkovými kategoriemi, také podpora výstavby bytů. Dlouhodobě podporuji spolkový život, tradice, folklor a kulturu – a to budu dělat také v Senátu.

Ivo Vašíček (Piráti) Na kole za vínem legálně

Chci bránit svobodu, protože se stále častěji objevují a prosazují snahy regulovat a omezovat náš život. Chci bránit naše soukromí před šmírováním a zabránit legislativě umožňující plošné „hlídání“ soukromých zpráv. V Senátu bude potřebná podpora legalizace konopí, neboť možná už tato vláda a parlament tyto zákony navrhnou. V mé generaci je řada uživatelů konopí zejména ze zdravotních důvodů. Chci se dožít doby, kdy bude možné pěstovat a kupovat je legálně. Specialitou našeho regionu jsou vinařské cyklostezky. Legislativa zakazující konzumaci alkoholu před jízdou na kole je zde mimo realitu. Jezdit po vinařské stezce bez možnosti ochutnat víno je absurdní.