Referendum o vládě? To je strašně obehraná písnička, říká ministr Blažek

Jak hodnotíte celostátní výsledek ODS? Asi se dá interpretovat více způsoby.

Máte pravdu, je spousta možných interpretací. Na to, že jsme vládní strana, která vždycky v těch ostatních volbách trpí, to podle mě dopadlo velmi dobře.

A v Brně?

V Brně to dopadlo vynikajícím způsobem, máme víc hlasů než v Praze, což je úctyhodné, protože Praha přece jenom vždycky byla víc pravicová než Brno. Takže za Brno můžu být jenom spokojený, a je to samozřejmě díky vynikající primátorce Markétě Vaňkové a týmu, který se sestavil.

Jaké teď očekáváte další kroky?

Souhlasím s paní primátorkou, která mi sdělila, že se bude bavit se všemi subjekty, které se do zastupitelstva dostaly, což je v pořádku. Zdaleka nejde pouze o koalice, ale o vytvoření různých typů městských orgánů, jako jsou výbory, komise a tak dále. A nejpodstatnější, byť to zní jako fráze, je program. Protože tady jsou důležité náměty, které je potřeba prodiskutovat, což je stavba multifunkční haly, propojení s Dukovany. A budoucí koalice se musí domluvit, jak to bude řešit.

Zrovna dva vámi zmíněné projekty váš dosavadní koaliční partner KDU-ČSL nijak nepodporuje, zatímco hnutí ANO by zřejmě bylo pro. Neměli byste s ním větší shodu?

Já to řeknu takhle: je po volbách. To znamená, že byly nějaké programy a má-li vznikat koalice, musí být nějaké kompromisy. Teď jde o to, jak se o věcech, o kterých jsem mluvil, dokážou budoucí partneři domluvit. To znamená, že i když je někdo proti něčemu, výsledek těch voleb také řekl, který projekt má asi větší podporu Brňanů. A podle toho se koalice má sestavovat.

Pokud by vznikla koalice ODS s ANO, dokázali byste to vysvětlit premiérovi Fialovi?

To je na brněnských kolezích. Já se jako krajský předseda spíš dívám na okresní města, kde jsme nedopadli úplně dobře. Už jsem se bavil s kolegou Crhou v Blansku, který sice nedopadl špatně, ale očekával lepší výsledek.

Dosavadní koalice v Blansku, jehož byl Crha starostou, ztratila většinu...

To je pravda, ale hlavně se tam dostalo strašně moc subjektů s jedním mandátem, takže tam bude složitější vyjednávání. Totéž vlastně Vyškov, nedopadlo to dobře ve Znojmě. Úlohou krajského předsedy je hodnotit spíš toto. Brno samozřejmě také, ale nejsem ve vyjednávacím týmu a upřímně řečeno už v Brně nepůsobím deset let. Už se tomu tak nevěnuji, takže se do toho nechci plést.

Ovšem zmíněný horkovod z Dukovan prosazujete i z vládní úrovně.

Zrovna horkovod je maximálně racionální řešení, protože je-li teplárna v Brně, která zásobuje přes dvě sta tisíc Brňanů teplem a teplou vodou, totálně závislá na ruském plynu, tak je potřeba hledat jiná řešení. A Dukovany se nabízejí jako racionální a dobré řešení, o kterém se uvažuje již mnoho let, jenom se pro to málo dělalo. Teď jde o to, pro to něco udělat.

Proto jsem narážel na lidovce, kteří místo horkovodu prosazují tepelné čerpadlo.

Jasně. Budou koaliční jednání a Brňané přece nějakým způsobem rozhodli. Někomu dali více hlasů, někomu dali méně, to znamená, že pro nějaké náměty se vyslovili víc, pro některé méně. A teď jde o to, jak se dokážou dohodnout například KDU-ČSL s ODS o tom, který ten námět má být nějakým způsobem udělán. Za mě jde o horkovod. Opakovaně jsem o tom mluvil i s představiteli ČEZ, takže si myslím, že to je myšlenka dobrá, velmi schůdná a do jisté míry i ekologická.

Hodně se mluví o tom, že komunál je také o mezilidských vztazích. Není tajemstvím, že mezi ODS a lidovci to ke konci trochu skřípalo, jaký to může mít vliv na vyjednávání?

Na konci každé koalice to skřípe. Já nemám špatné mezilidské vztahy s žádnou politickou stranou, ale nechci hovořit za kolegy. Já je nemám i proto, že s nimi nesedím na radnici.

Určitě jste však sledovat rozdílné hlasování v koalici třeba o územním plánu.

Ale vždyť to je normální. Představovat si, že každá koalice je čtyři roky jak národní fronta a hlasuje pro všechno stejně... To je v našem systému vyloučené..

Nový územní plán však byl pro všechny prioritou a nakonec byl pár měsíců před volbami shozen.

Platí vždycky jednoduché pravidlo: pokud se něco neudělá během prvních dvou let, tak se to s tokem času zkrátka schvaluje hůře. Přesně to se stalo. A nechtěl bych z toho dělat nějaké generalizující závěry o tom, že vztahy jsou narušené, strašidelné a nedají se zlepšit. To je úplně normální vývoj. Uvidíte ve vládě, ve které zasedám, že pokud nevyřešíme zásadní problémy během prvních dvou let, tak se to dělá čím dál tím hůře. Je to normální vývoj nejen u nás, ale všude na světě.

Když jste zmínil vládu, očekáváte, že v ní po výsledku komunálních voleb nastanou nějaké personální změny?

Nevím o tom, neslyšel jsem o tom. Pan prezident teď říkal, že by měnil šest ministrů, nicméně bez návrhu premiéra to nepůjde a já nevím o jediném ministrovi, kterého by plánoval Petra Fiala vyměnit.

Opozice z komunálních voleb dělala referendum o vládě. Jak výsledky v celé zemi čtete vy?

To je tak strašně obehraná písnička... Samozřejmě, že voliči hlavně ve velkých městech hlasují i o vztahu k vládě, v menších obcích to tak není, tam se všichni znají. Určité procento voličů určitě hlasuje podle toho, jak se jím líbí stávající vláda, tak to bylo vždycky. Nechci být ten, kdo je teď ve vládě a říká, že to není referendum, a až ve vládě nebudu, zase budu říkat, že to referendum je. Vždycky je to i referendum o vládě. Máte třeba mnoho Brňanů, kteří sledují komunální politiku, a máte mnoho Brňanů, kteří ji nesledují vůbec. Kdybychom udělali v jakémkoliv období brněnských dějin od roku 1989 anketu, jak se jmenuje primátor či primátorka, tak třeba část obyvatelstva to vůbec netuší. Ti se pravděpodobně rozhodují podle celostátní politiky. Pak jsou ti, kteří to tuší nebo ví, a ti asi hodnotí jednotlivé aktéry na komunální scéně.

Jak dlouho si myslíte, že bude trvat vyjednávání o brněnské koalici?

Tipuji delší vyjednávání. Nemyslím si, že to bude věc, která bude hotová a sjednaná hned, ale to vůbec neškodí. Když se déle vyjednává, tak je to pro koalici možná lepší. Mimochodem poslední koalice vznikala mnoha a mnoha jednáními nad programy, a i když jste říkal, jak některé věci skřípaly, tak vydržela. A to bez jediné změny na postu radního či čehokoliv

Z čeho soudíte, že se bude jednat delší dobu? Třeba před dvěma lety bylo jasno hned večer po krajských volbách, u čehož jste jako krajský předseda byl.

Sám jste zmínil, že v právě končící koalici byly některé rozpory o zásadních tématech jako územní plán nebo řešení energetiky, takže se nemohou domluvit za jednu hodinu. Těch témat je víc. Dostaly se tam i staronové strany jako Zelení a Žít Brno, které do toho přinášejí jiný aspekt, posílilo SPD. To všechno je potřeba vzít v potaz při tvorbě nové koalice a při vyjednávání se všemi stranami. Ale jak už jsem předtím říkal, není to jen o místech v radě. Někde si sedne František, někde si sedne Josef, ale pro chod města jsou důležité i městské firmy, komise a výbory. Čili očekávám, že to bude delší.

Aby se našly kompromisy?

Jsou věci, ve kterých kompromisy jdou, a ve kterých nejdou. A o tom to bude. Třeba v případě energetiky není možné dělat obojí, tedy propojení s Dukovany i tepelné čerpadlo. Brno má, a to říkám jako rodilý hrdý Brňan, občas nevýhodu, že se o zásadních projektech pohádá samo mezi sebou - typicky je to otázka nádraží - a využívají toho všichni kolem. To znamená, že Brno musí navenek fungovat jednotně. V momentě, kdy kdokoliv ucítí, že jsou tam nějaké vnitřní rozpory, okamžitě toho využije v neprospěch Brna.

Myslíte si, že celostátní lídři koalice SPOLU budou Brnu dávat ohledně koalic nějaká doporučení?

To bych řekl, že určitě ano. Brno není žádná vesnička, ale druhé největší město, a je vyloučeno, aby se o tom nebavili i celostátní lídři.