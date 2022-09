Druhé kolo senátních voleb na jižní Moravě: čtyřboj mezi SPOLU a ANO

V Blansku (obvod 49) senátorka Jaromíra Vítková za SPOLU (v prvním kole 30,79 %) vyzve Antonína Žirovnického z ANO (17,93 %).

Jaromíra Vítková Do šesti let první úsek D43

Už šest let jakožto lidovecká senátorka za blanenský obvod zdůrazňuje Jaromíra Vítková téma dálnice D43. A vytasila jej i v letošní kampani, v níž je kandidátkou nejen domovské KDU-ČSL, ale i ODS a TOP 09, tedy koalice SPOLU.

Pokud o víkendu své senátorské křeslo obhájí, chce dál tlačit co nejrychlejší výstavbu této silnice z Brna na sever. „Úsek od Bořitova do Svitávky by měl být určitě hotový v roce 2028,“ prohlašuje pětašedesátiletá politička. Na konci jejího případného druhého senátorského mandátu by se tak nejpřipravenější část D43 o délce zhruba jedenácti kilometrů otevírala řidičům.

„A následně se postupně začne stavět i navazující úsek až k hranicím s Pardubickým krajem,“ doplňuje Vítková. Podle ní se totiž podaří dohnat zpoždění v přípravě. „Nikdo nevěřil, že se to tak posune, ale mně se to podařilo,“ chlubí se. Teď tomu podle ní pomáhá i fakt, že ministrem dopravy je její koaliční kolega z ODS Martin Kupka.

Svou přednost proti rivalovi Antonínovi Žirovnickému vidí v tom, že se už víc než třicet let pohybuje v politice a veřejné správě, díky čemuž má řadu kontaktů. „Já se této práci budu věnovat na sto procent, ale nevím, zda můj soupeř opustí své podnikání,“ podotýká Vítková, jíž v souboji vyjádřil podporu neúspěšný uchazeč z prvního kola Filip Vítek z Pirátů.

Antonín Žirovnický Senát potřebuje změnu

Postarat se o to, aby byl Senát důstojnou protiváhou Sněmovny, chce kandidát ANO Antonín Žirovnický. „Jsme připraveni udělat změnu a udělám pro to maximum,“ hlásí sedmapadesátiletý podnikatel v obuvnickém průmyslu z Blanska.

Do horní komory parlamentu je podle něj potřeba vnést nový vítr. „Současná paní senátorka (Jaromíra Vítková) toho dle názoru spousty lidí moc nevykonala. V podstatě celý Senát, jak je nyní složen, od posledních voleb nezamítl jediný návrh zákona a vše prošlo hladce, nic se v tomto směru nerozporovalo, nic se nedělalo pro lidi.“

„Chtěli bychom do toho vnést novou sílu a energii, aby to vypadalo jinak. Lidé cítí potřebu změny v tom, co se děje, což se také ukázalo na aktuálních volebních výsledcích ANO,“ komentuje Žirovnický, který je viceprezidentem České obuvnické a kožedělné asociace a majitelem firmy Konsorsicum T+N prodávající obuv.

K jeho prioritám patří pomoc mladým rodinám s bydlením v podobě výstavby obecních nebo družstevních bytů. Dalšími tématy jsou zemědělství, dotační programy a cílené rozdělení dotací na pokrytí vysokých cen za energie. „Nechtěl bych také, aby se stávalo, že by se zdravotníkům a hasičům snižovaly platy,“ podotýká Žirovnický. Podporu pro druhé kolo mu veřejně vyjádřil Jiří Rokos z SPD.

Brno (obvod 55): Töpfer vs. Semrád

V brněnském obvodu 55 herec Tomáš Töpfer za SPOLU (v prvním kole 30,23 %) vyzve ředitele tišnovské nemocnice Bořka Semráda z ANO (26,21 %).

Tomáš Töpfer Držet orientaci na Západ

Senát jako pojistku demokracie vnímá vítěz prvního kola v obvodu na západě Brna a v západní části Brněnska Tomáš Töpfer kandidující za koalici SPOLU. Plánuje držet orientaci Česka na Západ a hledat ve společnosti to společné, nikoliv rozdílné.

„Voliči dali najevo, že chtějí udělat tlustou čáru za osmi lety populismu, který nám přinesl obří inflaci, problémy s energetickou bezpečností a rozdělenou společnost,“ naráží známý herec na vládu hnutí ANO.

Už při předvolební kampani čelil ze strany protikandidátů narážkám na svůj pražský původ. Vyčítali mu, že s brněnským regionem nemá nic společného. „V Brně jsem osm let studoval a žil jsem tam, natáčel jsem tam Četnické humoresky. Lidé mě znají osobně, nejsem jako parašutista, který se snesl do obvodu, kde bych nikdy nebyl a který bych neznal,“ brání se Töpfer.

Rivalům rovněž vadí, že herec v kampani využívá oblíbený seriál o četnících, který v současnosti vysílá Česká televize. Sepsali i stížnost Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. K propagaci svých předvolebních akcí navíc Töpfer používal fotografii ze seriálu a zval na ně se slogany „Četník se vrací na místo činu“.

Po postupu do finálového klání Töpferovi nevyslovil podporu žádný z předních soupeřů. Na dotazy MF DNES před druhým kolem neodpověděl.

Bořek Semrád Zřízení mobilních ordinací

Na své vazbě k regionu si před druhým kolem senátních voleb na Brněnsku zakládá lékař a ředitel tišnovské nemocnice Bořek Semrád. „Jsem rád, že lidé z malých obcí ocenili, že jsem všechny osobně objel a v každé s lidmi mluvil,“ hodnotí kandidát ANO úvodní dějství.

„Nejdůležitější je pro mě zpráva, že sedmdesát procent lidí, kteří přišli k volbám, chce senátora z regionu, ne z Prahy,“ interpretuje výsledky s narážkou na svého rivala, herce Tomáše Töpfera.

Tomu také vytýká, že jako jediný nedorazil na televizní debatu konanou právě v Praze. „Jeho neúčast nám připadala minimálně zvláštní,“ podotýká šedesátiletý lékař.

Vzhledem k jeho profesi nepřekvapí, že jako svá hlavní témata prezentuje ta zdravotnická. „Je to podpora malých, regionálních nemocnic, které jsou potřeba, ale současná vláda je výrazně upozadila. Při výjezdech po kraji jsme zjistili, že je opravdu nedostupná kvalitní preventivní péče. Obvodní lékaři stárnou, senioři mají problém dostat se k lékaři. Chci proto prosadit mobilní ordinace pomocí novely zákona,“ přibližuje Semrád. V případě zvolení by chtěl zůstat v nemocnici a dokončit rozběhnuté projekty.

Podporu pro druhé kolo mu vyjádřili Tomáš Kotas (SPD), Bohumil Smutný (KSČM) a nepřímo Radomír Pavlíček (STAN), který řekl, že podpoří regionálního kandidáta.

Brno (obvod 58): Dušek vs. Vokřál

V brněnském obvodě 58 senátor Jiří Dušek kandidující za ODS a ČSSD (v prvním kole 29,27 %) vyzve brněnského exprimátora Petra Vokřála za ANO (26,59 %).

Jiří Dušek Řešit energie realisticky

Do diskusí o energetické bezpečnosti státu se hodlá po případném znovuzvolení senátorem nadále zapojovat ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek, který obhajuje mandát v obvodu na jihu a východě Brna. V debatách o energetice těží ze svého vzdělání, vystudoval totiž odbornou fyziku.

„Když kolegové vymýšleli, jak odstavíme uhelné elektrárny a předěláme je na plynové, varoval jsem je, že si musí uvědomit, odkud trubky s levným plynem vedou. Přece z Ruska, na němž jsme se stávali čím dál více závislí. Je proto potřeba dobudovávat jaderné elektrárny a chovat se realisticky,“ vyhlašuje Dušek s tím, že má v tomto ohledu podporu předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dany Drábové.

Vyzdvihuje také svou spolupráci se starosty městských částí z obvodu. „Kdykoliv cokoliv potřebovali, vyšel jsem jim vstříc. Vím, jaké jsou potřeby městských částí, co mají za starosti a problémy,“ podotýká Dušek. Právě oslovením od šéfů radnic vysvětluje svůj politický přestup, když místo za ANO nyní kandiduje za ODS a ČSSD.

Dušek tvrdí, že kromě Senátu intenzivně pracuje i pro Brno jako celek. „Ať už působením na hvězdárně nebo třeba tím, že se mi podařilo dotáhnout do města kosmický inkubátor,“ zmiňuje. Do druhého kola jej nikdo z protikandidátů nepodpořil.

Petr Vokřál Moderní zákon o sportu

Nejen energetickou krizí se chce v Senátu zabývat brněnský exprimátor Petr Vokřál. „Energetická situace se musí řešit teď, ale nevnímám ji jako dlouhodobý problém. Do roka, roka a půl se to stabilizuje,“ domnívá se kandidát ANO. Jako priority tak vnímá dostupné bydlení v regionu, zejména Brně, a také podporu sportu.

„Po dvou letech covidu děti zůstávají doma, sportovní kluby kvůli energetické situaci začínají zavírat. Stát to musí vyřešit. Jestli chceme úspěšné sportovce, a to na jakékoliv úrovni, potřebujeme moderní zákon o sporu pokrývající jeho dostupnost pro děti, dostupnost sportovišť a také infrastrukturu pro vrcholový sport,“ jmenuje Vokřál.

Odpověď na otázku, proč by voliči měli dát hlas právě jemu, stočil ke svému vyzyvateli. „Pan Dušek kandidoval v minulých volbách za ANO, teď je za ODS. To je podle mě naprostá názorová diskontinuita,“ sděluje Vokřál, který však za ANO paradoxně kandiduje, ačkoliv sám z Babišova hnutí vystoupil.

Také on věří, že lidé chtějí změnu. „Brno je moje srdcová záležitost a věřím, že to dopadne tak, že budu schopen pomáhat brněnské koalici k tomu, aby se projekty, na nichž se pracovalo v letech 2014 až 2018, konečně zrealizovaly,“ hlásí Vokřál. Pro druhé kolo ho podpořili Petr Kunc (Senátor 21) a Zdeněk Koudelka (Trikolora, SPD a Moravané).

Hodonín: Rajchmanová vs. Brančíková

V Hodoníně (obvod 79) starostka Dolních Bojanovic Eva Rajchmanová za SPOLU (v prvním kole 28,46 %) vyzve Ladislavu Brančíkovou z ANO (27,70 %).

Eva Rajchmanová Rodina je základem státu

Dvacet let působí v komunální politice na pozici místostarostky a starostky v Dolních Bojanovicích na Hodonínsku. I to Eva Rajchmanová považuje ve svém senátním duelu za výhodu. „Setkávám se s lidmi i kolegy, kteří spravují své obce a města. Vnímám, že většinu problémů, které je nutné řešit, máme společných,“ hlásí kandidátka koalice SPOLU.

Pokud uspěje, chce prosazovat mimo jiné ochranu vody a přírody. „Jižní Morava patří k nejteplejším oblastem republiky, v loňském roce ji zasáhlo ničivé tornádo. Podpořím provádění komplexních pozemkových úprav, které přírodě pomohou,“ slibuje.

Usilovat chce také o hledání energetických úspor, využití obnovitelných zdrojů a podporu komunitní energetiky. Hodlá podpořit i urychlení výstavby dálnice D55, cyklostezek a vinařských stezek.

„Jako starostka se o spoluobčany starám prakticky od kolébky po hrob a v tom chci pokračovat také v Senátu. Rodina je základem státu, zejména v době velkého zdražování je nutná podpora rodin napříč věkovými kategoriemi,“ říká s tím, že podpoří výstavby bytů i vytvoření podmínek pro seniory, aby mohli co nejdéle důstojně žít v blízkosti svých blízkých.

Hodlá rovněž posilovat tradice a folklor. Ve druhém kole ji podpořili Ivo Vašíček z Pirátů a Antonín Kuchař ze STAN.

Ladislava Brančíková Obědy pro chudé školáky

Daleko šířeji nastavený volební program než její sokyně vyzdvihuje ředitelka domova pro seniory v Kyjově Ladislava Brančíková. „Mám v něm jak regionální, tak nadregionální témata. Myslím, že se Senát má hodně zabývat celospolečenskou tematiku. Ta je v současné době velmi palčivá,“ vysvětluje kandidátka hnutí ANO, která se utká s Evou Rajchmanovou.

Současná vláda podle ní témata jak energií, tak zdražování potravin neřeší dostatečně pružně. „Více než milion lidí se dostává do chudoby. Chce to větší sílu a odhodlanost řešit tuto problematiku celkově,“ je přesvědčena Brančíková.

Témata a cíle, které nastavila v prvním kole, zůstávají beze změn. „U těch regionálních je největší prioritou oprava hodonínského S-centra a ochrana vody v souvislosti s těžbou štěrkopísku u Moravského Písku,“ zmiňuje osmapadesátiletá uchazečka.

Nadregionálními tématy zůstávají energetika a potraviny. „V prvé řadě cítím nutnost velké podpory rodinám s dětmi, které se nacházejí na hranici chudoby. Bohužel některé děti přicházejí do škol bez svačin a jejich rodiče nemají na obědy, tudíž se rozšiřuje potřebnost podpory obědů zdarma. Finanční tíže rodin a seniorů je velké téma, které je potřeba řešit,“ upozorňuje. Podporu jí z protikandidátů v prvním kole vyjádřili Lenka Ingrová (KSČM) a Vítězslav Krabička (SPD).