ODS je v Brně žádaná nevěsta. Koaličního partnera si dlouze vybírá

A každá schůzka byla jako přes kopírák. Představitelé všech stran, kteří za Vaňkovou dorazili, vždy zhruba jeden a půl hodiny trvající jednání hodnotili kladně a prohlásili, že nenarazili na žádnou zásadní překážku, která by jim bránila v možné koaliční spolupráci. Rovnou oznamovali, že se znovu potkají příští týden.

Výjimkou bylo hnutí SPD, s nímž se ODS sice potkala, ale nebavila o možných gescích v radě. Do koalice s ním totiž nepočítá. V Brně by tak pomalu mohla vládnout koalice všech, jak se o to před čtyřmi roky ostatně pokoušel bývalý primátor za hnutí ANO Petr Vokřál, než byl jako vítěz voleb obejit.

„Nemyslím si, že by byla reálná koalice v tak širokém složení,“ uvedla Vaňková, která jinak vždy po schůzkách jen opakovala tutéž větu, že se bavili o programu, gescích a personálním obsazení. Nikdy nijak nenaznačila své preference koaličního uspořádání.

Jednotlivé strany ví, že pokud chtějí vládnout, a to chtějí, bez vítězné koalice ODS a TOP 09 s lídryní Vaňkovou to nepůjde. Matematicky to je sice možné, ale muselo by na to přistoupit hnutí ANO, které ovšem vítěze voleb nechce obcházet, tedy dělat totéž, čeho se stalo obětí před čtyřmi lety. „V politice musí člověk počítat se vším. V tuto chvíli ale věřím, že tato situace nehrozí,“ prohlásila stávající primátorka.

Všechny trumfy tak drží ona a její strana s TOP 09. Společně si určí, jestli do vedení Brna přizvou právě hnutí ANO, koalici KDU-ČSL a STAN, Piráty, ČSSD, či koalici Zelených a Žít Brno. Jmenované strany se rovněž dušují, že nejednají mezi sebou a vždy jen právě s ODS.

Teď o víkendu budou závěry z těchto schůzek řešit spolustraníci Vaňkové na vlastní schůzi. Otázkou ale je, jak moc konkrétní závěry a jasný směr brněnská ODS Vaňkové určí. Zatím to vypadá, že divadlo pro novináře, které se dá připodobnit k orloji, kdy se jednotlivé strany střídají v kanceláři primátorky jako apoštolové, bude pokračovat i celý příští týden.

Ostatně sama Vaňková počítá s tím, že se – tentokrát už bez SPD – bude se všemi dál bavit přímo o programu a případné spolupráci na úrovni rady, tedy vedení Brna. Neomezí tak v některých případech debatu jen na obsazení komisí, výborů či městských firem, kde má své zástupce i opozice.