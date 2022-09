V Brně drží povolební trumfy ODS, existují tři scénáře nové koalice

V neděli kolem půl druhé odpoledne do své pracovny nejdříve přišla vítězka voleb v Brně Markéta Vaňková, která ODS dovedla ve spolupráci s TOP 09 k zisku více než 25 procent hlasů a 16 křeslům v zastupitelstvu. Za ní pak s odstupem pár desítek minut následovali lídři a zástupci všech dalších politických uskupení, jež se do magistrátních lavic dostala.

Počty mandátů v Brně ODS+TOP 09: 16

ANO: 13

KDU-ČSL+STAN: 10

SPD+Trik.+Mor.: 6

Piráti: 4

ČSSD: 3

Zelení+ŽTB: 3

Vyjednávání o nové brněnské vládě tak začala velmi netypicky, kdy se u jednoho stolu pod taktovkou Vaňkové potkaly všechny strany. Třeba lídr Pirátů Marek Lahoda ani jednička lidovců a STAN Petr Hladík nechtěli tento poněkud zvláštní krok komentovat, primátorka si za ním však neochvějně stojí.

„Z mého pohledu je důležité se bavit se všemi. Myslím, že za ty čtyři roky jsem zastupitelstvo vedla konstruktivně a v klidné atmosféře. Moc bych si přála, aby to pokračovalo, proto je pro mě důležité se bavit se všemi bez ohledu na to, kdo bude nakonec v opozici nebo koalici,“ prohlásila.

Vaňková a její rádci totiž nepřemýšlí jen o brněnské radě, ale vědí, že zastupitelstvo má své výbory, rada komise a město zase firmy – ve všech jsou politici a s volbami se obsazení pravidelně mění.

„Pro mě je důležité, aby na všech místech, ať už je to příslušný člen rady, nebo předseda komise, či člen nějaké firmy, byli primárně odborníci na danou problematiku. Dokážu si tím pádem představit, že subjekty, které by nebyly v koalici, získají v nějakém podniku významnější postavení právě proto, že přijdou s odborníky,“ přiblížila, jak o skládání nového rozložení moci v Brně uvažuje.

Na stůl tak ostatním předložila „nabídku, která se neodmítá“. Primárně se však všichni ucházejí o místa v radě. MF DNES proto zanalyzovala tři nejpravděpodobnější varianty jejího složení.

1 ODS + ANO (+ ČSSD)

O spojení prvního a druhého na pásce se mluvilo už před volbami. Výhodou pro obě strany je programová blízkost, navíc nachází shodu v oblastech, u nichž se dosluhující koalice dostává do rozporu.

Hnutí ANO rovněž nechce zůstat další čtyři roky v opozici, a tak se snaží dostat do vedení – v nadsázce řečeno, ať už to bude s kýmkoliv. V případě spolupráce s ODS a s jejím partnerem TOP 09 nicméně nemusí při jednáních dělat tak velké kompromisy jako v případě, že by koalici tvořilo více stran.

To platí i pro ODS, která má navíc tu výhodu, že si díky širším možnostem a ambicím ANO na návrat do vedení města může zkusit prosadit takřka cokoliv.

Jako třetího do party můžou na upevnění už tak většinové koalice pozvat ČSSD. Občanští demokraté s ní mají dlouhodobé zkušenosti z vedení Brna, ostatně i toho končícího. Celkem dají 32 z 55 křesel, tedy jen o jedno méně, než má stávající koalice.

2 ODS + KDU-ČSL + ČSSD + Piráti

Vyloučené není ani pokračování stávající koalice. Uspořádání by takřka do puntíku odpovídalo vládnímu kabinetu i koalici na jihomoravském hejtmanství. V případě Brna by byla navíc jen ČSSD, na jejíchž třech mandátech ovšem spojenectví nestojí. Taková spolupráce ovšem představuje citelný ústupek – Brnu už nepovládne čtyřkoalice, ale šestikoalice. Uspokojena totiž musí být i TOP 09 jako volební partner ODS a hnutí STAN, které kandidovalo společně s lidovci.

„Pro mě je v tuto chvíli důležité, jaké programové priority jednotlivé politické subjekty nabídnou a jaké osoby mají být součástí týmu,“ sdělila Vaňková. Dokáže si představit, že lídr kandidujícího uskupení nemusí být ve finále členem rady, což by bylo velmi netypické. „Nemyslím si, že jde o absolutní pravidlo,“ řekla stávající primátorka.

Právě Vaňková se zejména v posledních měsících dostala u zásadních priorit do rozkolu se svým stávajícím náměstkem a lídrem lidovců a STAN Petrem Hladíkem. Vzrůstající vzájemné rozpory vyvrcholily neschválením nového územního plánu, který přitom koalice od začátku označovala za prioritu. „Je to určitě odborník, ale na co, to nechám na něm,“ reagovala stroze na dotaz, zda ho považuje za experta, z nichž chce složit svůj tým.

Právě Hladík by nejspíš spolupráci v tomto formátu odblokoval, pokud by se postu v radě vzdal. Jak avizovala ODS, lze pro něj vyčlenit křeslo jinde, třeba v městské firmě. Stejně tak ale může upřít svou pozornost směrem k Praze, odkud mu před rokem přicházely ministerské nabídky. A ve vládě změny pravděpodobně přijdou.

Každopádně dohromady by tato koalice dala v brněnském zastupitelstvu stejně křesel jako dnes, tedy třiatřicet, bez ČSSD o tři méně, ale stále by si udržela většinu.

3 ANO + KDU-ČSL + Piráti + Zelení

Primátorka přiznává, že svou funkci nakonec nemusí obhájit a koalice může vzniknout i bez vítězné ODS. Ostatně přesně to se minule stalo ANO. Tentokrát by se na téhle variantě však muselo podílet právě hnutí Andreje Babiše, přičemž právě on brněnskou dohodu z roku 2018 označil za „megapodraz“.

Ačkoliv místní lídr René Černý obcházení vítěze odmítá, ANO by dosáhlo na post primátora, stejně tak lidovci by se nadále podíleli na vedení města a dostali by se tam i jim programově bližší Piráti či Zelení s Žít Brno. Stejně jako v předchozím případě by však šlo o šestikoalici, navíc o tři mandáty slabší. Vyjednávání o koaličním kompromisu by tak nemusela být jednoduchá.

Navíc tuto variantu komplikuje také fakt, že hlavní tvář Žít Brno a exnáměstek primátora Matěj Hollan spolupráci s ANO nepovažuje za rozumnou. Matematicky je tak širší koalice bez ODS možná s většinou třiceti křesel, ale reálně dost nepravděpodobná. Pomoci by musela ČSSD, jež si ale spíš notuje s občanskými demokraty už od dob exprimátora Romana Onderky.

S jediným, s kým snad kromě hnutí ANO všichni spolupráci vylučují, je SPD, které ve spojenectví s Trikolorou a Moravany posílilo na šest křesel. Není však vyloučené, že jeho členové získají jiné „trafiky“.