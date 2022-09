Šance pro lidovce v Brně? Náměstek přinesl kytku a ustupuje ze svých postojů

Hladík se tak i přes rozepře z posledních měsíců snaží všemožně získat přízeň ODS. Opět zopakoval, že chce, aby pokračovala koalice v Brně ve stávajícím složení. Nebo popřípadě jako na vládní úrovni, tedy s ODS, jejím volebním partnerem TOP 09, Piráty a jím vedenou koalicí KDU-ČSL a STAN, což znamená vynechat z vedení města ČSSD.

Po jednání s primátorkou dokonce tvrdil, že nevidí žádné zásadní překážky, aby nemohla brněnská vláda ve stávajícím složení pokračovat. Přitom kvůli nedávným sporům padla zásadní priorita končící koalice – nový územní plán, lidovci navíc příliš nefandí hokejové aréně na výstavišti či horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany, což jsou projekty podporované právě ODS.

„Myslím, že politika je o soutěži názorů. Koalice ODS a TOP 09 jednoznačně vyhrála volby, čímž se ukázaly i priority ve směřování budoucnosti Brna. To my reflektujeme,“ prohlásil Hladík, jenž si už rovnou domluvil další schůzku s ODS na příští týden.

Jinými slovy vyjádřil totéž co vlivný jihomoravský hráč ODS a ministr spravedlnosti Pavel Blažek v sobotu večer při sčítání výsledků voleb. Ten ostatně ve volebním štábu seděl s Vaňkovou u stejného stolu a intenzivně s ní komunikoval.

Pro Hladíka by najednou už nebyl překážkou ani šéf hokejové Komety Libor Zábranský, pokud by jako nově zvolený politik za ODS usedl v radě, přestože před volbami v souvislosti s ním hovořil o tom, že se může dostávat do střetu zájmů jako šéf hnutí ANO Andrej Babiš.

Primátorka a vítězka voleb Markéta Vaňková se chce do konce týdne sejít se všemi, kdo se dostal do zastupitelstva. Kromě lidovců se už setkala se zástupci ANO, dnes ji čekají Piráti a ČSSD, v pátek SPD a Zelení se Žít Brno.