Aktivista Hollan je zpět, počítá s rolí kritika. A Brno ví, že bude slyšet

Ve funkci náměstka pro dopravu vyrazil nočním rozjezdem bez jízdenky, v ukrajinském baru se nechal natočit při bičování důtkami, kdy své trýznitelce opakoval větu „I want more“ nebo šmahem otevřel rány minulosti výrokem, že „Brno si vícero národností dílem zplynovalo, dílem vyhnalo“.

Když pak ve volbách v roce 2018 Matěj Hollan i jeho hnutí Žít Brno propadli, spousta Brňanů to brala jako zadostiučinění. Teď je však neúnavný aktivista, který pravidelně kdekoho tepe, zpět.

Zelení s Žít Brno získali necelých šest procent hlasů, Hollana v zastupitelstvu doplní starostka Nového Lískovce Jana Drápalová a politička z Brna-střed Jasna Flamiková. „Jsme rádi, že se podařilo vrátit liberální uskupení do zastupitelstva a naše hlasy budou opět slyšet,“ oznamuje Hollan.

S výsledkem však spokojení nejsou. „Doufali jsme, že Fakt Brno, což je podle nás fejkový projekt ODS, dostane méně procent. Tím, že získali dvě a půl procenta a uskupení B3 jedno, ubrali nám a Pirátům,“ analyzuje aktivista.

Hnutí plánuje oslovit k bližší spolupráci hlavně Piráty. „Nicméně už od začátku považujeme za chybu, že jsme s nimi nešli do koalice, byli bychom silnější. Spolupráci však vyloučili oni,“ říká Hollan, ačkoliv právě jeho kontroverzní osoba byla jedním z důvodů tohoto kroku.

I Piráti očekávali lepší výsledek než čtyři mandáty. „Jsem ale rád, že hlasy nepropadly a že jsme se my i oni do zastupitelstva dostali. Těžko soudit, jak by to dopadlo společně,“ komentuje pirátský lídr Marek Lahoda. „A co se týká možné koalice, tak preferujeme vládní půdorys, takže s ODS a KDU-ČSL. Spolupráci s ANO přímo nevylučujeme,“ nastiňuje.

Hollan a spol. mají problém s SPD a právě ANO. „Nepokládáme za rozumné v tak velkých městech přivádět hnutí Andreje Babiše zpět. Spolupráce pro nás není vyloženě vyloučená, ale vzhledem k volebnímu výsledku nedává smysl,“ objasňuje Hollan, který víceméně už nyní počítá s rolí opozičního kritika. A Brno ví, že jeho hlas bude opravdu slyšet.