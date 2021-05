Chladnější počasí zemědělci vítají, o úrodě však rozhodnou další týdny

„Chladnější počasí našim plodinám prospívá. Už naši předci říkali – studený máj, ve stodole ráj. Na obiloviny je ideální počasí do 15 stupňů a vlhko. Sezona je sice zhruba o 14 dní zpožděná, ale počasí je zatím dobré,“ pochvaluje si například soukromý zemědělec Jaromír Rathouský z Vysokých Třebušic, který se na Podbořansku věnuje pěstování pšenice, kukuřice, řepky a hořčice.

V posledních letech mu počasí nepřálo. Kromě velkého sucha úrodu decimovala i hejna přemnožených hrabošů.

„Loni to byla doslova katastrofa. To se člověk pomalu bál vylézt z auta, všude byli hraboši,“ připomněl Rathouský. Letos je prý situace s hlodavci o poznání lepší.

Díky chladnému počasí z obilovin zmizeli a zůstávají už jen v řepce. „Jenže trávit rodenticidy je nesmíme, protože tu máme sýčka (což je kriticky ohrožený druh, pozn. red.). Zakázal to odbor životního prostředí krajského úřadu s tím, že si máme zažádat o náhradu škody. To je ale samá byrokracie, pořád musíme něco prokazovat, aby nám dali alespoň nějakou korunu,“ nelíbí se farmáři.

Na druhou stranu je rád, že se situace proti loňsku zlepšila a že je v půdě i víc vláhy. „Skoro celou zimu tu ležela sněhová pokrývka a nedávno přišly i vydatné srážky. Obiloviny se teď napijí a uvidíme, jaké bude počasí dál. Když bude květen chladnější a vlhčí, což zatím meteorologové slibují, bude se to vyvíjet dobře,“ věří Rathouský.

Jahody i brambory dozrají později

Že by letošní úroda mohla být kvalitní, potvrzuje i Alena Petrásková z Ovocnářství Ploskovice, jejíž rodinná firma se specializuje na pěstování třešní, broskví, meruněk, švestek, jablek a hrušek. „Momentálně nám nakvétají třešně a meruňky už jsou po odkvětu. Podle množství květů to vypadá na průměrnou úrodu,“ říká.

Problémy předchozích let, kdy bylo teplo, stromy začaly kvést a následně se ochladilo, se podle ní letos neopakují. „Zatím to vypadá, že se úroda o dva týdny zpozdí, ale to se ještě může změnit. S vodou to bude lepší než v předchozích letech, letos bylo dost sněhu, což nám dost pomohlo,“ připouští.

Zpoždění úrody čeká i Stanislav Štrympl, majitel rodinné farmy Zahrada Svádov, která je na Ústecku vyhlášená pěstováním jahod.

„Jaká bude, se teď těžko odhaduje. Ale sklizeň bude kvůli chladnému jaru asi o tři týdny opožděná, asi se protáhne až do prázdnin,“ říká Štrympl.



Loni se tu jahody z fóliovníků začaly sklízet už 2. května. „Letos to bude nejdříve 15. května a polní jahody asi až od půlky června. Pěstujeme i další plodiny, například brambory, a i u nich bude sklizeň zhruba o tři týdny zpožděná,“ upozornil.

Zároveň podotkl, že ani nynější dostatek vláhy nemusí znamenat, že zemědělci mají vyhráno. „Zatím je jí dost, ale uvidíme, co bude v létě. Jsou tu písčité půdy, stačí týden tropů a zase bude sucho,“ připomíná.

Slušné podmínky si zatím pochvalují i chmelaři. Například Josef Fric z Chmelařství Ročov. „Zima byla celkem slušná, bylo dost sněhu a vláha v půdě je. Pro chmel je ale vždycky rozhodující, jaké bude počasí během vegetace. Rozhodující budou srážky a teploty v červnu, červenci a srpnu,“ zůstává Fric zatím opatrný.