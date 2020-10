Jed proti hrabošům sype zemědělec do nor, je to pracnější, ale účinnější

Zemědělec doufá, že malých hlodavců, kteří mu zničili většinu letní úrody pšenice a dalších obilovin, ubude a ochrání tak ozimy. Použít jedovaté granule mohl díky výjimce, kterou ministerstvo zemědělství umožnilo do konce letošního roku.

„Jed jsme aplikovali 18. a 19. září. Aby byl efekt co nejúčinnější, odsypávali jsme jed přímo do nor, tři kila na hektar. Je to sice mnohem pracnější než strojový rozhoz po poli, ale účinnější. Po poli šla šňůra několika desítek lidí a sypali granule do děr,“ popsal soukromý zemědělec.

To, zda to zastaví letošní hraboší kalamitu, která podle Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) způsobila škody ve výši téměř dvou miliard korun, a ochrání ozimy, se ukáže v následujících týdnech.

„V severních Čechách stále převažují extrémní výskyty. Právě v tomto období jde o akutní potřebu ochrany porostů a o snížení škod na ozimech,“ uvedla tisková mluvčí ústavu Ivana Kršková.

Zemědělská farma na Podbořansku spočítala ztrátu v důsledku hraboší kalamity na zhruba 10 milionů korun, hraboši tam zničili většinu úrody.

„Dokázali jsme to trochu zastavit, hrabošů je méně. Ideální by bylo aplikaci zopakovat ještě jednou, dvakrát, ale vyřídit žádost je velmi administrativně náročné. Uvidíme, co to udělá v následujících týdnech a jaký vliv na hraboše budou mít klimatické podmínky,“ dodal Rathouský.

Zemědělci volali po tom, aby mohli plošně aplikovat jed proti hrabošům celé léto, kdy jejich počet narůstal lokálně do extrémních čísel. Ministerstvo zemědělství jim na začátku září vyšlo vstříc.

Na pozemcích, kde byl dosažen nebo překročen pětinásobek prahu škodlivosti hraboše, ÚKZÚZ s platností do konce roku povolil zvýšenou dávku jedu do nor. Za určitých podmínek je možná i aplikace rozhozem.

Proti plošnému používání jedu se ozvali ornitologové, kteří upozornili, že otrávení hraboši mohou zdecimovat populaci kriticky ohroženého sýčka obecného, kterého u nás podle monitoringu zbývá 130 párů.

Riziko otravy pro ohroženého sýčka je velmi vysoké

„Sýčci polykají hraboše vcelku a současně jsou malí, mohou mít jen trojnásobek váhy hraboše. Riziko otravy je pro ně velmi vysoké,“ upozornil Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Ornitologové vypracovali mapu s hnízdišti kriticky ohrožené sovy, která měla sloužit jako podklad pro rozhodnutí, kde jedy rozhodně nerozhazovat.

Při terénním průzkumu v severních Čechách zaznamenali porušování pravidel aplikace rodenticidu, například otrávené neposbírané hraboše na povrchu půdy a nadměrné množství granulí v hromádkách na jednom místě.

„Nechceme všechny zemědělce házet do stejného pytle a nadávat na ně. Mnohé naše aktivity můžeme realizovat jen v součinnosti s nimi. Ale aspoň minimální ústupky, tedy zákaz aplikace rodenticidů v ochranných zónách hnízdišť a dodržování pravidel, by měly být jasně respektované,“ řekl Martin Šálek, hlavní koordinátor ochrany sýčků.

Ústav tvrdí, že porušení podmínek povolení použití jedu nezjistil. „Kontroly provádíme v maximální možné míře, a pokud dostaneme podnět na porušení podmínek aplikace rodenticidů, řešíme obratem. V tuto chvíli nebylo zjištěno žádné porušení podmínek,“ uvedla Kršková.