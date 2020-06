Jahodám letos nepřeje počasí ani koronavirus, je jich málo a chybí sběrači

„Téměř padesát procent květů na rostlinách zmrzlo a trápí nás dlouhotrvající sucho. Jahod bude letos tak polovina oproti jiným letům,“ postěžoval si Stanislav Štrympl ze Zahrady Svádov u Ústí nad Labem.

Regionální pěstitele ale netrápí jenom počasí. Kvůli epidemii koronaviru nemohli letos přijet brigádníci ze zahraničí. Třeba ovocnářské firmě Sady Louny každoročně se sklizní jahod pomáhá zhruba dvacítka cizinců, převážně z Ukrajiny a Bulharska.

„Naši brigádníci je těžko nahradí. Ti zahraniční k nám jezdí deset let, znají svoji práci, vědí, do čeho jdou a jak se to dělá,“ poznamenal Josef Šupík ze společnosti Sady Louny, která jahody pěstuje zhruba na 25 hektarech.

Bez pomoci brigádníků se neobejdou ani na jahodových polích ve Svádově. Zatím ještě sklízejí plody přikryté fólií, k čemuž ještě nejsou brigádníci potřeba, až ale začnou se sklizní i na polích, budou je muset přijmout.

„Hlásí se nám studenti, ale na sběr preferujeme někoho, kdo chodí pravidelně a už má nějakou zkušenost,“ uvedl Štrympl.

Slabší to letos bude také se samosběrem jahod, který je mezi lidmi velmi oblíbený. Mohou si totiž domů odnést jakékoliv množství za mnohem příznivější cenu než při klasickém prodeji.

„Každý si může nasbírat neomezené množství, žádné limity neplatí,“ zmínil Šupík.

Do vlastních nádob si zatím zájemci mohou nasbírat jahody na čtyřech místech v kraji: v Citolibech u Loun, v Žíželicích u Žatce, v Nemilkově u Mostu a v Droužkovicích u Chomutova.

„Máme ještě jednu plantáž v Hudcově. Ale kvůli suchu a mrazům nemá ani cenu tady samosběr pořádat,“ přiblížil Josef Šupík.

Stejně tak uvažují ve Svádově. „Jahod budeme mít letos opravdu málo, samosběr nebude,“ podotkl Štrympl.

Kilogram jahod vyjde při samosběru na 60 korun

Na začátku příštího týdne budou moci lidé do řádků Jahodové farmy Stebno u Petrohradu na Lounsku nebo Jahodárny v Brozanech na Litoměřicku. Teď je ovšem ještě zralých jahod málo.

Podle oslovených pěstitelů vyjde kilogram červených plodů při samosběru na 60 korun, maximální je cena 69 korun. I proto je o samosběr velký zájem, na polích se během dne vystřídají i stovky lidí.

„Telefony s dotazy na samosběr nám zvoní od rána do večera, lidé se už nemohou dočkat,“ řekl Pavel Rohlíček z Jahodárny v Brozanech.

Při stánkovém prodeji z jahodových farem se cena za kilogram plodů pohybuje kolem 150 korun. I tak je ale zájem obrovský.

„Teď jsem za hodinu prodala 25 bedýnek. V každé je devět balení po 400 gramech, jedna krabička zatím stojí 69 korun,“ uvedla prodavačka ze stánku v Ústí, který nabízí svádovské jahody.