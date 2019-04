Modernizace žatecké teplárny jde k soudu, žalobce viní tři lidi a firmu

Kauza se týká ekologické přestavby dvou uhelných kotlů za více než 80 milionů korun. Začala v roce 2015 a od výběru dodavatele ji provází kritika části městských zastupitelů, předchozího vedení městské firmy a skupiny občanů. Zakázku dělala firma Metrostav.

Žatecká teplárenská na modernizaci zařízení dostala od Státního fondu životního prostředí dotaci 36 milionů. Součástí projektu byla také výstavba zásobníků na lehký topný olej potřebný k zapalování kotlů.

Mělo jít o samostatnou budovu, ale protože by městská firma nestihla včas vyřídit stavební povolení, rozhodla po dohodě s Metrostavem vystavět mobilní zásobníky, u kterých se domnívala, že nemusí mít stavební povolení.

Žatecká teplárenská kvůli tomu část dotace ve výši kolem 500 tisíc korun vrátila. Podle policie ale spáchala trestný čin, protože nebylo postaveno to, na co byla dotace poskytnuta. Škodu vyčíslila na 1,5 milionu korun.

„Obžaloba byla podána u Krajského soudu v Ústí nad Labem celkem na tři fyzické osoby a jednu osobu právnickou pro zločin poškození finančních zájmů Evropské unie,“ potvrdil podání obžaloby náměstek krajského státního zástupce Dan Anděl s tím, že jeden ze tří obžalovaných je viněný z napomáhání k tomuto zločinu.

Obžalovaným hrozí vězení v rozmezí od dvou do osmi let. Městskou firmu může soud potrestat peněžitým trestem, zákazem přijímání dotací či zákazem činnosti.

Audit odhalil chyby

Krajská hospodářská kriminálka původně obvinila celkem pět lidí. V průběhu vyšetřování ale okruh stíhaných zúžila a žalobci navrhla obžalovat tři a firmu jako celek. Jedním z obžalovaných je bývalý předseda představenstva Žatecké teplárenské Petr Šmíd. V této funkci byl od roku 2015 do začátku letošního roku.

„S obžalobou nesouhlasím, víc k tomu už nemám co říci,“ uvedl. Už dříve prohlásil, že trestní stíhání je účelové. „Někomu se může hodit, že ti, kdo byli do teplárny vysláni udělat pořádek, budou označeni za zločince,“ řekl před rokem pro server Hlídací pes.

Město na začátku letošního roku vyměnilo členy statutárních orgánů Žatecké teplárenské, tedy představenstva a dozorčí rady. Nové představeno v čele s předsedou Jaroslavem Hladkým obžalobu společnosti odmítá.

„S obžalobou podniku nesouhlasíme. Máme za to, že pokud došlo k pochybení, bylo to pochybení jednotlivců, včetně bývalého předsedy představenstva, na které je obžaloba také podána. Tehdejší vedení společnosti jsme několikrát kritizovali a upozorňovali, že se dopouští trestného činu. Byla snaha vedení vyměnit, ale díky některým zastupitelům se to nepodařilo a tohle je bohužel výsledek,“ sdělil Hladký s tím, že současné vedení firmy bude usilovat o to, aby byla zproštěna obžaloby.

Kolem Žatecké teplárenské, jejímž je město stoprocentním vlastníkem, je rušno řadu let a po každých komunálních volbách se různé politické skupiny přetahují o vliv v ní.

V roce 2017 si město nechalo zpracovat audit hospodaření společnosti za roky 2013–2016. Ten poukázal na chyby tehdejšího vedení společnosti za desítky milionů korun. Výsledky auditu prověřuje policie.