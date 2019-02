Nebezpečí pádu větví kvůli sněhu řeší lesníci zákazem vstupu, zlobí se turisté

„Nedoporučujeme vstup lidí do lesa v těchto oblastech z toho důvodu, že tam jsou stromy, které jsou zapadané sněhem a hrozí jejich pád, případně pád větví. Je to čistě bezpečnostní opatření,“ říká Zdeněk Růžek, šéf teplického ředitelství Lesů ČR, které na magistrátu návrh na zákaz podalo.

Společnost prý vybrala jen oblasti, kde hrozí pád stromů a větví nejvíc. „Jde jen o nejvyšší oblasti Krušných hor, tedy místa, kde je nejvíce sněhu a větru,“ doplnil.

Zákaz vstupu do lesa se ale nelíbí turistům ani lyžařům. Podle nich by se lesníci měli postarat o zpřístupnění turistických cest a běžkařských tras.

„Kalamita je už tři týdny pryč a všude jinde, ať už v Německu, nebo jinde v Česku, třeba v Jizerských horách, to lesáci zvládli,“ říká třeba trenér teplické Lokomotivy Václav Vágner.

„Prořezali stromy a udělali maximum, aby měli lidé běžkařské tratě zpřístupněné. Jen u nás místo toho zakázali vstup do lesa. Přijde mi to, že někdo blokuje aktivity lidí, kteří by rádi běhali, když je konečně sníh,“ dodává.

Podobně mluví i předsedkyně oddílu Silvie Polanská: „Minulý týden jsem byla v Jizerských horách, kde byla kalamita taky. Na pozemcích Lesů ČR, kudy vedou běžecké tratě, bylo už dávno vše prořezané, uklizené a plně přístupné“.

„U nás je dál džungle. Místo toho, aby s námi generální partner svazu lyžařů, kterým Lesy ČR jsou, nějak spolupracoval, tak nám hází klacky pod nohy,“ zlobí se Polanská.

Hrozí pád stromů a větví

Podle Růžka však nejde o úpravu cest. „S nimi to nijak nesouvisí. Jde tu hlavně o nebezpečí pádu stromů a větví. Vyhodnotili jsme zkrátka bezpečnostní riziko,“ vysvětluje.

I vedení obce Moldava, do jejíhož katastru spadá běžkařský areál v Novém Městě, situaci plně chápe.

„Předpokládám, že když Lesy ČR řeší s magistrátem zákaz vstupu do lesů, tak k tomu mají pádný důvod. Pravdou je, že tam je po kalamitě spousta popadaných stromů a větví. Kvůli tomu byla dokonce nedávno zrušena i Krušnohorská třicítka a další závody,“ říká místostarostka obce Eva Kardová.

„Chápu, že by turisté a sportovci chtěli lyžovat, ale prioritou by měla být jednoznačně bezpečnost lidí, aby je nic neohrožovalo na životech,“ podotkla.

Zákaz vstupu do lesů, a to až do konce března, platí od předminulého týdne i na Litvínovsku. A také zde vzbudil řadu reakcí.

„Lesy jsou pro nás velké téma. Jsme rádi, že máme hned za městem krásné Krušné hory, ale v létě tam nemůžeme kvůli suchu a v zimě už několikrát po sobě kvůli popadaným stromům,“ upozorňuje starostka Litvínova Kamila Bláhová.

„Domníváme se, že by Lesy ČR měly o porosty více preventivně pečovat. Aby když přijde trochu větší vítr, poryvy vydržely a nemuseli jsme lesy pro veřejnost neustále uzavírat,“ vidí řešení starostka.

O stavu lesů a způsobu péče o porosty ve vlastnictví státních lesů chce kvůli tomu příští čtvrtek ve městě jednat s ministrem životního prostředí Richardem Brabcem.

