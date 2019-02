Na řadě běžkařských tras v Krušných horách stále leží spadlé stromy

„V nižších polohách už ze stromů opadala námraza se sněhem. Tam to vypadá optimističtěji a další stromy už by se neměly lámat, jako například kolem Chaloupek. Ve vyšších polohách ale musejí být lidé velmi opatrní. I když jsou cesty od polomů vyčištěné, riziko pádu stromů stále hrozí,“ varovala manažerka.

Rolbaři zkontrolovali níže položené trasy během středy a některé stopy upravili. Ve čtvrtek dopoledne se mohli běžkaři v Karlovarském kraji vydat na louky u Božího Daru, spojnici vedoucí po pláních mezi Abertamy a Perninkem nebo třeba z Chaloupeckého parkoviště na Jelení.

Během čtvrtka začali rolbaři s kontrolou výše položených tras kolem Nových Hamrů, Bublavy, Perninku, Horní Blatné a Ostružníku.

„Na trase kolem Ostružníku leží desítky stromů. Převážně menších, ale i pár větších. Většina spadla pod tíhou sněhu, ale leží tam určitě déle než od pondělí či od úterý,“ popsala Eva Nduwimana.

Předpokládá, že se První Krušnohorské podaří v následujících dnech upravit některé další trasy, pořád ale platí, že vstup do lesů je na vlastní nebezpečí. Toto varování vydali zástupci Lesů ČR již začátkem týdne.

„Platí naše pondělní varování, tedy do lesů ve vrcholových partiích Krušných hor vstup nedoporučujeme. V oblasti Božího Daru a dalších míst v kraji pomáhají po dohodě s krajem naši smluvní partneři s prořezáváním páteřních komunikací. Dohodli jsme se také s První Krušnohorskou o.p.s. na tom, že v nejbližších dnech uvolníme Krušnohorskou lyžařskou magistrálu, ale zda to bude už o víkendu, to nedovedu říct,“ uvedla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová s tím, že foukat přestalo teprve ve středu.

Podle Evy Nduwimany je v současné době nejhorší situace kolem Božího Daru, kde jsou stromy stále obalené námrazou a sněhem. Podle předpovědi má navíc od soboty mrznout.

„Vstup do obecních lesů a na běžecké trasy nacházející se v lese na správním území města je i nadále zakázán,“ připomněl starosta Božího Daru Jan Horník.

Běžkaři, kteří chtějí o víkendu vyrazit na lyže, mají podle Evy Nduwimany sledovat jak aplikaci na adrese gis.kr-karlovarsky.cz/klm, tak stránky První Krušnohorské, kde najdou všechny informace o upravených trasách.