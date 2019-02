Vítr je tak silný, že se ani lyžovat nedá, říká náčelník horské služby

S čím by měl návštěvník hor v takovém počasí počítat? Co by měl sledovat?

Hlavně doporučení horské služby. Každá z našich stanic monitoruje stav v dané lokalitě a podle něj dává upozornění na webové stránky. Takže před samotnou cestou do hor je lepší podívat se na ně a zjistit aktuální stav. Určitě je dobré zapamatovat si tísňové číslo horské služby 1210. A v neposlední řadě by si měli návštěvníci hor do telefonu stáhnout aplikaci Záchranka.

Můžete být trochu konkrétnější? Před čím aktuálně varujete v Krušných horách?

Jasný a v médiích hojně prezentovaný je fakt, že je zavřený Boží Dar (podrobněji v článku Zaváté krušnohorské silnice jsou opět zavřené, v Božím Daru trvá kalamita). Jinak už pár dní varujeme před tím samým: do lesa velice opatrně, protože padají stromy. Lepší je do lesů nechodit vůbec, dokud se počasí neumoudří. Vítr je ještě na hřebenech silný, takže skutečně nedoporučujeme chodit na běžky do lesních úseků.

Máte nějaká varování i pro sjezdaře?

Momentálně kvůli silnému větru některá střediska vůbec nejezdí. Zavřený je Klínovec, Bouřňák, Plešivec. Vítr je tak silný, že se prakticky ani lyžovat nedá.

Najdou se i přes všechna vaše varování a rady lidé, kteří jich nedbají?

Takových lidí je naštěstí málo. Momentálně nevím o případu, že by někdo doplatil na neuposlechnutí našich rad. Počasí je tak nepříznivé, že to ani nikdo nezkouší.

Horská služba v Krkonoších vydala upozornění na nebezpečí lavin. Hrozí něco takového i u nás?

Hrozí. Ale radši nebudu říkat kde, aby to lidé nechodili zkoušet. Nemáme klasická lavinová pole jako v Krkonoších či Alpách, kde se utrhne lavina a jede řádově stovky metrů. Najdou se ale lokality, kde nahromaděný sníh vytvoří převěje, které mohou sjet do malého údolí. Dráha takové laviny může být 25 či 30 metrů dlouhá. Už se nám ale stalo, že taková převěj zavalila člověka. Naštěstí takových míst není mnoho.

Jak podobná místa vznikají?

Jak vítr vane nad loukami, kde je třeba malé údolíčko či jen zářez v terénu, vytvoří se převěje. Ty mohou být až pět metrů nad zemí a mohou se utrhnout. A to může být pro turisty nebezpečné.

Do Krušných hor asi lidé nechodí se speciálním vybavením pro případ, že by je zavalila lavina. Existuje nějaký návod, jak se zachovat, když se člověk do podobné situace dostane?

Když vidím převis, tak pod něj nelezu! Ale když už se utrhne, tak vás buď někdo uvidí, a pomůže vás vytáhnout, anebo máte zaděláno na pořádný problém. V podobných situacích moc na výběr není.

Takže když už se někdo vydá do volného terénu, mělo by to být minimálně ve dvojici?

Samozřejmě. Když už budete překonávat nějakou takovou překážku, měl by někdo zpovzdálí sledovat, jestli to jde. A vy pak dáte zase pozor na něj. Jinak je pochopitelně lepší do takových míst nechodit.