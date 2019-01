VIDEO: Po týdnu do údolí. Boží Dar se vzpamatovává ze sněhového sevření

Černá silnice až takřka k hraničnímu přechodu i konečně zprovozněný úsek na Vejprty. Ale také zákazová značka omezující vjezd do centra Božího Daru.

Tak dnes vítalo nejvýše položené město v České republiky své návštěvníky. I když vyhlášený kalamitní stav ještě neskončil, situace na horách se vrací do normálu.

„Obrovský kus práce tady odvedli silničáři. Klobouk před nimi dolů,“ pochválil práci lidí, kteří se zasloužili o to, že Boží Dar už není zcela odříznutý od světa, Ondřej Čáslavský, majitel prodejny potravin.

Sám ovšem považoval stav z posledního týdne za takřka normální.

„Zásobovat jsem mohl, policisté mě pouštěli bez problémů. Ani jsme nemuseli omezovat sortiment,“ popsal situaci. „Jen jsme prostě odvykli pořádným zimám,“ dodal Čáslavský.

Některé obyvatele města uvšem sněhové sevření uvěznilo. Například Jitka Peřina se ve středu dostala do Karlových Varů, kde pracuje, poprvé po týdnu.

„Už to bylo na budku,“ posteskla si. V Božím Daru bydlí patnáct let, už předtím ale do hor jezdila. „Zažili jsme podobné zimy, možná i horší. Ale v té době nebylo tolik aut a hlavně tolik neukázněných lidí,“ domnívá se.

Právě takoví se podle ní hodně podílejí na problémech ve městě. „Vidí zákazovou značku a stejně tam vjedou. A když je člověk upozorní, ještě jsou arogantní,“ popsala své zkušenosti.

Centrum města je zatím pro dopravu uzavřené. Dostanou se tam pouze místní, případně turisté, kteří mají zajištěné k ubytování parkovací místo.

Podle starosty Jana Horníka bude kalamitní stav trvat do doby, než se podaří kompletně vyčistit ulice města. „Předpokládám, že město vyčístíme ještě dnes,“ řekl kolem poledne Horník.

I on tvrdí, že neukázněnost návštěvníků hor je neskutečná. „Platí například zákaz vstupu do lesů, kde padají stromy. A oni tam stejně jdou,“ řekl na adresu některých návštěvníků. Před vstupem do lesů přitom nevaruje pouze radnice, ale i záchranáři horské služby.

Lidé stále mají potíže s mobilním signálem

Problematická podle Horníka zatím stále zůstává lokalita Myslivny - Ryžovna - Zlatý Kopec.

„Z Božího Daru je sice autem přístupná, ale není jediný důvod tam jezdit. Pokud tam člověk nemá nemovitost s parkováním, není kam odstavit auto. A dál než na Ryžovnu se stejně dostat nedá,“ varoval starosta.

Dál také přetrvávají problémy s pokrytím signálu mobilních telefonů. Společnost O 2 sice dokázala výpadek napravit, potíže u T-Mobile přetrvávají.

„Je to katastrofa. Musela jsem odvolávat pracovní schůzky, ale nemohla jsem se dovolat. Budu požadovat nějakou kompenzaci. Nebudu přece platit za to, že se nemohu dovolat,“ rozčilovala se Jitka Peřina.

Přívětivější počasí by na horách teď mělo pár dní vydržet.

„Ve čtvrtek sice nějaké srážky očekáváme, ale ne tak vydatné. Bude ale pofukovat vítr, takže se zřejmě budou dál tvořit sněhové jazyky,“ popsal výhled vývoje počasí Pavel Kopeček z předpovědního pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni.