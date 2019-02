Sněhu je v Krušných horách dost, běžkaři ale nesmějí do stop v lesích

„Na Božím Daru je úplný zákaz vstupů do lesů a my musíme zjistit, jak to na trasách vypadá. V podstatě stejné je to i všude jinde,“ konstatovala Eva Nduwimana, manažerka společnosti První Krušnohorská, která se stará o údržbu tras v západním Krušnohoří od Bublavy až po Loučnou pod Klínovcem.

Co všechno silný vítr způsobil, chtějí zástupci společnosti zjišťovat pravděpodobně ve středu, kdy se na trasy vydají rolby. Pokud nebude situace dramatická, běžkaře do stop pustí. V opačném případě budou muset lidé počkat, až popadané stromy odstraní.

„Samotní rolbaři si s tím ale těžko poradí, takže musíme postup koordinovat společně s revírníky,“ uvedla Eva Nduwimana. Dodala, že až vítr ustane, mohou běžkaři klidně vyrazit na pláně, kde nerostou stromy.

Před pohybem v horských oblastech varoval i náčelník horské služby Miroslav Güttner.

„Vyrazit teď do lesa není dobrý nápad. Fouká silný vítr, a pokud by na někoho něco spadlo, člověk se k němu nemusí ani dostat, protože cesty jsou momentálně nepřístupné,“ uvedl.

Podle pozorovatele počasí ze Šindelové Rudolfa Kovaříka se na hory po několika letech vrátila klasická zima. V 600 metrech leželo v pondělí ráno kolem 35 centimetrů sněhu, v 750 až 800 metrech to bylo od 58 do 70 centimetrů.

„Záleží ale na tom, jak kde. Je to trochu ošidné, protože foukal vítr. V polohách od 900 do 1 000 metrů je to od metru do metru a 35 centimetrů,“ uvedl Rudolf Kovařík.

Zároveň upozornil, že od středních poloh by mohl lidem způsobovat problémy sníh na střechách. Ten by měl začít od úterního rána opět padat.

„Mělo by napadnout od pěti do deseti centimetrů, na horách to bude zhruba 20 centimetrů. Během dne se ale bude sníh pod 600 metry měnit v déšť,“ uvedl pozorovatel.

Vítr, který dorazil v noci na pondělí, podle něj dosahoval ve středních a vyšších polohách rychlosti kolem 85 až 90 kilometrů za hodinu, nárazy byly od 100 do 110 kilometrů za hodinu.

„Stromy pod zhruba 600 metrů přišly během neděle o sníh, nad zhruba 600 metrů ale zůstaly sněhem obalené. Do toho začalo pršet a foukat, což pak vytvořilo problémy v určitých oblastech,“ popsal Kovařík.

Ten předpokládá, že až se situace uklidní, běžkaři si konečně v Krušných horách přijdou na své. „Předloňská zima pro ně byla katastrofa, loni už to bylo o něco lepší,“ připomněl.