Vrchní soud snížil trest za bodnutí mladistvého z jedenácti na osm let

Vyšší instance, k níž se muž odvolal, tak sáhla po trestu pod spodní hranicí sazby, jejíž rozpětí se v tomto případu pohybovalo od deseti do osmnácti let.

„Odvolací soud dospěl k závěru, že trest odnětí svobody ukládaný v rámci zákonné trestní sazby by byl v případě tohoto pachatele nepřiměřeně přísný a že je u něho namístě aplikace ustanovení umožňující uložení trestu odnětí svobody pod spodní hranici zákonné trestní sazby,“ napsal v rozhodnutí předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička.



Jedním z aspektů vedoucím k tomuto verdiktu bylo, že čin nebyl dokonaný. „Nelze také pominout, že obžalovanému svědčí ku prospěchu dosavadní bezúhonnost, jakož i to, že ačkoliv se ke svému jednání doznává pouze částečně, projevil nad ním lítost, o jejíž upřímnosti nemá pochyb ani soud prvního stupně. Možnost jeho resocializace pak znalkyně z odvětví psychologie, byť s jistými výhradami, rovněž nevylučuje,“ uvedl soudce Lněnička.

Senát zároveň čtyřiašedesátiletého muže poslal do mírnějšího typu věznice. Napadenému chlapci pak má zaplatit odškodné přes 150 tisíc korun

Rozhodnutí je pravomocné. Lze se proti němu bránit mimořádným opravným prostředkem v podobě dovolání k Nejvyššímu soudu.



Celá řada rozporů

Zdeněk K. loni 14. března v zahradním domku, který obýval, bodl chlapce do břicha poté, co se s ním pohádal. Napadený v důsledku toho musel v ústecké Masarykově nemocnici podstoupit operaci.



Odsouzený od začátku tvrdí, že nejednal úmyslně, ale že se chlapec nešťastnou náhodou na nůž nabodl sám, když chtěl odejít z místnosti.



V domku, ve kterém žil Zdeněk K. ještě s dalším mužem, bylo tehdy vedle obou mužů a poškozeného ještě několik dalších nezletilců. Výpovědi všech přítomných obsahovaly celou řadu rozporů.



Podle soudů však není o úmyslu pochyb. Stěžejní bylo tvrzení znalkyně, která samovolné nabodnutí vyloučila. Podle ní musel obžalovaný udělat aktivní pohyb rukou proti tělu poškozeného mladíka.



Bral jsem ho jako vnuka

Zdeněk K. u hlavního líčení uvedl, že ačkoli ho s rodinou poškozeného nepojil žádný příbuzenský vztah, bral ho jako svého vnuka. „Často u mě i přespával. Staral jsem se o něj jako o vlastního. Stejně tak o jeho mladšího bratra. Nikdy bych mu neublížil. Hlavně, že je v pořádku,“ řekl v minulosti.



Poškozený řekl, že se s odsouzeným pohádal, protože se navážel do jeho přítelkyně. „Vadilo mu, že trávím víc času s ní než s ním. Tvrdil mi, že mě ona kazí. Zvedl jsem se a chtěl odejít. On šel do kuchyně a přišel s nožem. V tu chvíli mezi nás skočil (spolubydlící obžalovaného), on ho ale odstrčil a bodl mě. Nůž pak ze mě hned vytáhl a strčil do mě,“ popsal chlapec.



Ani jeho výpověď se však neobešla bez nesrovnalostí.



Za muži údajně roky dojížděla mládež z okolních měst.

Zmíněná chatka už nestojí. Jednalo se totiž o nelegální stavbu, a úřady ji proto nechaly zbourat.