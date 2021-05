Za škrcení vězeňské vychovatelky snížil soud muži trest ze 17 na 10 let

Za pokus o vraždu, z něhož byl původně obžalován a kterým ho uznal vinným ústecký krajský soud, hrozilo dnes pětadvacetiletému Martinovi B. vězení v rozmezí 15 až 20 let, za těžké ublížení na zdraví mu soud mohl uložit maximálně dvanáctiletý trest.

Na vychovatelku zaútočil v říjnu 2019 v budově věznice. Podle obžaloby ji nejprve uchopil za oděv, ze kterého se ale napadené ženě podařilo vysvléknout a utéct na chodbu. Tam ji dostihl a nejprve ji srazil na zem, zaklekl ji, udeřil jí hlavou o zem a pak ji začal oběma rukama rdousit, až poškozená ztratila vědomí.



Následně ho podle spisu vyrušila kolegyně poškozené, přičemž z místa utekl.

Martin B. už v minulosti přiznal, že ženu napadl. Prý ho popadl vztek poté, co za ním na návštěvu nepřijeli rodiče. Když je naštvaný, prý mu to nemyslí. Odmítl však, že by ženu chtěl zabít a vyloučil, že by ho vyrušila jiná pracovnice věznice.

„Po nějaké době mi došlo, co dělám, tak jsem ji pustil a dal jí facku, aby se probrala. Pak jsem se šel udat dozorcům. Nechal jsem toho sám od sebe. Nikdo mě nevyrušil,“ uvedl v minulosti a stejné tvrzení zopakoval i u vrchního soudu.

Soudce: V pochybnostech ve prospěch

Podle předsedy odvolacího senátu Michala Hodouška se neprokázalo, že by mladík s útokem přestal až kvůli tomu, že ho vyrušila svědkyně.

Hodoušek uvedl, že proto musel postupovat podle zásady „v pochybnostech ve prospěch obžalovaného“. Dodal, že za této situace není možné mladíka odsoudit za pokus o vraždu, fyzický útok podle něj nebyl tak závažný a samotné rdoušení nebylo podle něj nijak silné.

„Samotné dušení muselo trvat chvíli, nelze vyloučit, nebo je spíše pravděpodobné, že obžalovaný zanechal svého jednání sám a od poškozené utíkal,“ popsal soudce. Protože však útok na napadené zanechal závažné psychické následky, potrestal soud mladíka za těžké ublížení na zdraví.

Podle Hodouška je pravděpodobné, že si muž šel na někom nebo na něčem vybít vztek. „Jak sám uvádí, nějak mu vypne mozek a poté jedná způsobem naprosto neakceptovatelným,“ doplnil soudce.

Sestru škrtil a ubodal

Když ústecký krajský soud muži loni v říjnu uložil za pokus o vraždu 17 let vězení, konstatoval, že mladík nekonal s rozmyslem, ale v náhlém hnutí mysli a vražda nebyla dokonána. Zohlednil ale také to, že se u soudu choval chladně a neprojevil upřímnou lítost.

S rozsudkem nesouhlasil státní zástupce, který požadoval přísnější trest, ale ani obhájce.

Dnešní verdikt je pravomocný, je možné proti němu podat pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.

Muž si ve věznici Všehrdy odpykával devítiletý trest za vraždu své nezletilé sestry. Dva dny před svými šestnáctými narozeninami ji škrtil a nakonec ji ubodal kuchyňským nožem.