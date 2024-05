Snížit provoz o půlku? Ne, odmítl autodrom dohodu. Soud kvůli hluku trvá roky

K mimosoudní dohodě, která by byla jakýmsi kompromisem, vyzval obě strany letos v lednu senát odvolacího Krajského soudu v Ústí nad Labem, který žalobu manželů Huličkových z Mostu nyní projednává. Po dnešním soudním jednání je jasné, že k žádné dohodě nedošlo.

„Obě strany prohlásily, že do mediace vstupovat nechtějí, neboť jejich představy o řešení sporu se liší natolik, že to považují za bezpředmětné,“ řekl předseda soudního senátu Jan Pekáč.

Manželé totiž navrhli snížení provozu na autodromu o padesát procent. Tedy, aby jeden den provozu byl kompenzován dnem klidu. „Netýkalo by se to již nasmlouvaných termínů závodů. To považuji za dobrý návrh,“ uvedl dnes u soudu právní zástupce manželů Václav Láska.

„Takové omezení nepovažuji za kompromis, ale za de facto ukončení provozu,“ reagoval právní zástupce společnosti Autodrom Most Petr Zach.

Soud v úterý vyslechl několik svědků, kteří v blízkosti okruhu žijí. Ti shodně uvedli, že se problém s hlukem zhoršil poté, co závodiště změnilo majitele.

„Hluk je nesnesitelný, nedá se před ním schovat, je to psychické týrání,“ vypověděla seniorka, která v lokalitě bydlí přes třicet let. „Jezdí se téměř každý den od dubna do října, je to nesnesitelné. Nemůžeme být na zahradě, je to slyšet i v domě. Dřív nebyl provoz tak intenzivní, až posledních asi deset let se to výrazně zhoršilo,“ vyprávěla další obyvatelka.

„V podvečer přijdete z práce a chcete mít klid, místo toho se vrátíte do hrozného hluku,“ vyprávěl další z místních lidí. „Deset let prožíváme očistec,“ přidal se muž s tím, že se hluk podepisuje i na jeho zdraví.

Další svědek vylíčil, že se rozhodl z lokality raději odstěhovat jinam právě kvůli hluku. „Kdo to nezažil, nedokáže si představit, jak je to nesnesitelné,“ vysvětlil.

Radši závody než komerční jízdy

Všichni svědci se také shodli, že jim tolik nevadí víkendové oficiální závody, ale hlavně komerční jízdy, kdy si na okruh může přijet zajezdit prakticky kdokoliv. Intenzita hlukové zátěže je podle nich obrovská. „Paradoxně se na závody těšíme. Během závodního dne jsou pauzy a víme, kdy závod skončí. Nejméně obtěžující jsou závodu trucků,“ uvedl jeden z nich.

Poté senát líčení odročil na neurčito kvůli dalšímu dokazování.

Soudní líčení sledovalo i několik Mostečanů, kteří v blízkosti autodromu bydlí a přijeli manžele podpořit. „Justice se bojí rozhodnout,“ okomentoval nelibě jeden z nich.

Manželé žalobu podali už v roce 2018. Domáhají se, aby soud rozhodl, že zakazuje žalované společnosti obtěžovat je hlukem. Soudům předložili například výsledky měření hluku z krajské hygienické stanice a tvrdí, že společnost závodní areál provozuje v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Okresní soud jim žalobu už dvakrát zamítl, u odvolacího mezitím jednou uspěli s odvoláním. „Nechceme autodrom zrušit, ale omezit, aby se to dalo přežít,“ uvedli již dříve. Autodrom žalobu odmítá a považuje ji za nedůvodnou.