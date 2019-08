Chtěl jsem ho převychovat, řekl obžalovaný z utýrání chlapce bitím

Podle obžaloby muž chlapce fyzicky napadal od ledna letošního roku. Vedle bití dlaní a vařečkou ho podle spisu také pálil cigaretami, žehličkou, posazoval ho na sporák, po celém těle ho kousal, sprchoval studenou vodou nebo ho nechával klečet s nataženýma rukama, na které mu pokládal knížky. Vařečkou mu podle státního zástupce také násilím rozevíral semknuté čelisti.

V noci z 15. na 16. února ho pak podle obžaloby bil rukama do hlavy.

„V důsledku otoku mozku chlapec zemřel,“ uvedl státní zástupce Vladimír Jan, jenž při čtení obžaloby strávil několik minut jen popisováním vnějších i vnitřních zranění, které podle něj chlapec otčímovým počínám utrpěl.

Muž před trestním senátem uvedl, že chlapec začal hodně zlobit, což ho vytáčelo a chtěl ho proto převychovat. „Řešil jsem v sobě navíc hodně věcí. Byl jsme agresivní, neuměl jsem to ovládat,“ vypověděl muž, jehož policisté nejprve obvinili z těžkého ublížení na zdraví.

Když později dostali do rukou výsledky pitvy, čin překvalifikovali na vraždu. Vedle toho obžaloba muže viní také ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby.

S chlapcovou matkou prý začal obžalovaný žít ve společné domácnosti loni v říjnu, kdy se ona přestěhovala z Mostu do Loun.

„Na začátku bylo všechno v pohodě, časem se to ale zhoršovalo. Někdy jsme se hádali kvůli mé žárlivosti. Chodilo k nám domů hodně lidí a mně se to nelíbilo. Hulilo se tam. Chtěl jsme to nějak řešit, ale dělala, že neexistuji. Pak do toho začal malej hodně zlobit,“ uvedl.

Řekl, že chlapec měl záchvaty vzteku, při kterých sebou házel o zem. Všude prý rozhazoval jídlo.

„Začal se taky pokakávat. Úplně mě ignoroval. V prosinci jsem mu dal poprvé na prdel. Do té doby jsem na něj nesáhl,“ podotkl muž. „Postupem to začalo být horší, začal jsem používat vařečku. Někdy jsem mu dával na holou, někdy přes oblečení. Pak dostával i přes obličej.“

Otčím bil tříletého chlapce tak, až z něj začala stříkat krev

Přiznal, že jednou při bití vařečku dokonce zlomil. A jednou prý dával chlapci přes zadek tak vehementně, až z dítěte stříkala krev.

„Když jsem to viděl, už jsem toho nechal. Že by z něj stříkala krev, se stalo jenom jednou,“ uvedl obžalovaný s tím, že například u tohoto fyzického útoku byla přítomná i chlapcova matka.

„Řekla, že budeme muset vymalovat,“ pokrčil rameny s tím, že chlapec měl na hýždích modřiny, posléze strupy a nakonec velkou otevřenou ránu, kterou přelepovali.

Trestat dítě klečením s knížkami na rukách prý napadlo jeho. Sprchování studenou vodou mu údajně poradila chlapcova babička. Obžalovaný popřel, že by chlapce pálil nebo mu vytrhával vlasy. Jednou ho prý kousl do ruky.

„Někdy, když jsem ho mlátil otevřenou dlaní přes hlavu, tak spadl,“ podotkl s tím, že si chlapec od ledna stěžoval, že ho bolí nožičky, proto mu je zavazovali do obvazu.

Že to může mít nějaké následky, jsem si uvědomil až ve vazbě

Zmíněného 15. února údajně přišel domů z práce a šel si lehnout. Když se podle svých slov vzbudil a šel dítě zkontrolovat, chlapec prý ležel v postýlce a vůbec nereagoval.

„Byl takovej ztuhlej. Nohy měl jako v křečích. Osprchoval jsem ho proto studenou vodou. Pořád se nic nedělo. Tak jsem mu dal asi čtyři facky. Pak nějak nemohl polykat, všude měl sliny i s krví. Zkoušel jsem mu proto otevřít pusu vařečkou, pak jsem použil brčko a odsával mu je. Báli jsme se zavolat doktora, že by nám ho mohli vzít,“ popsal.

Ráno když prý k postýlce přišel, chlapec nedýchal. „Zavolali jsme záchranku a já ho začal oživovat,“ podotkl.

Jeho výpověď trvala přes hodinu. „Neuvědomoval jsem si, že to může mít nějaké následky. Uvědomil jsem si to až ve vazbě,“ dodal.