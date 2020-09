Už nechceme hospodaření ve stylu po nás potopa, říká lídr ODS Kulhánek

„Způsob hospodaření ve stylu po nás potopa. Úspory se prostě nikdy nehledaly. Když došly peníze, šel si je kraj půjčit,“ říká osmapadesátiletý občanský demokrat.

Cíl je jasný – více mandátů. Ale co hlavní téma ODS, s nímž jde do krajských voleb?

Udržení mladých a perspektivních lidí v našem kraji – zdravotníků, učitelů a dalších důležitých profesí pro rozvoj kraje. Bez nich se kraj nepohne z posledních míst v žebříčku důležitých hodnot pro život. Jedním z receptů je výstavba startovacích bytů pro mladé lidi ve spolupráci obec – kraj – stát. Dobré příklady z praxe existují. V Kadani máme startovací byty už asi 10 let a další budeme stavět.

V jakých oblastech vidíte největší problémy Ústeckého kraje?

Jsou to zejména zdravotnictví a sociálně vyloučené lokality. Kraj by měl mít roli koordinátora spolupráce všech zdravotních zařízení a ne se jen starat o svých pět nemocnic v Krajské zdravotní. Rovněž by kraj měl konečně využívat možnosti předkládat návrhy zákonů a postavit se za obce při jejich boji s obchodníky s chudobou. Je to jen o tom chtít.

V minulých volbách skončila ODS na čtvrtém místě. Do přímého vedení kraje se vám opět nepodařilo zasáhnout. Podařilo se vám alespoň něco prosadit či něčeho dosáhnout?

Bylo velmi těžké cokoliv prosadit, ač jsme dávali mnoho námětů z dobré praxe, jak by se právě měly řešit například problémy ve zdravotnictví či boji s chudobou. Mnohdy pouze z principu nebyl brán na naše návrhy zřetel, byť byly rozumné a mohly kraji výrazně pomoci. Až po třech letech dohadování se mi podařilo přesvědčit vedení kraje, aby také finančně výrazněji pomohlo nemocnicím městským, protože i tam žijí lidé, kteří potřebují lékařskou pomoc a města sama vše nemohou utáhnout na svých bedrech.

Často vás bylo slyšet jako hlasitého kritika některých rozhodnutí vedení kraje, například při rušení Galerie výtvarného umění v Mostě či při schvalování miliardových půjček. Co nejvíce vytýkáte současnému vedení kraje?

Způsob hospodaření ve stylu po nás potopa. Ač jsme mnohokrát

apelovali na provedení revize plánovaných investic kraje a hledání úspor, vždy jsme byli odmítnuti. Úspory se prostě nikdy nehledaly. Když došly peníze, šel si je kraj půjčit. A to ještě ručí za miliardové půjčky Krajské zdravotní a za nákup autobusů. Smutnou kapitolou bylo i odvolávání letitých ředitelů kulturních zařízení kraje. Ani jim nikdo nepoděkoval. Beru to, jako výraz neschopnosti ocenit lidskou práci. Takhle se to prostě nedělá. To jsou panské manýry.

Jiří Kulhánek 58 let Vystudovaný pedagog.

V čele Kadaně stojí od roku 2002, a je tak momentálně nejdéle sloužícím starostou města v Česku.

Od roku 2016 působí i jako krajský zastupitel.

Je členem předsednictva Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

V mládí hrával aktivně volejbal, v současnosti se nejvíc věnuje cykloturistice, četbě, zahradničení a sbírá pohlednice města Kadaně.

Můžete zhodnotit dosavadní působení končícího hejtmana Oldřicha Bubeníčka?

Pan Bubeníček se snažil v rámci svých možností a schopností. Bohužel často dal na rady, které nebyly úplně optimální pro chod kraje a úřadu.

Do voleb jdete ve společné kandidátce s KDU-ČSL. Proč jste se tak rozhodli?

Máme shodný pohled na rozvoj kraje a na to, co je prioritou pro budoucnost, takže jsme se dali dohromady a jako tým fungujeme dobře.

S jakým volebním výsledkem byste byli spokojeni?

Budeme spokojeni, pokud uděláme lepší výsledek než před čtyřmi lety (ODS: 8,54 % a 7 mandátů, lidovci tu nekandidovali – pozn.).

O ODS je nyní slyšet hlavně v souvislosti s dvěma osobnostmi – šéfem Senátu Milošem Vystrčilem a jeho návštěvou na Tchaj-wanu a Pavlem Novotným, hlasitým starostou Řeporyjí. Myslíte si, že vám jednání těchto pánů může u voličů pomoci nebo uškodit?

Miloš Vystrčil dokončil to, co Jarda Kubera začal. Neshrbil se a nestáhl gatě před velkohubou Čínou. Starosta z Řeporyjí hraje trochu roli klauna. Někdy s ním souhlasím, někdy to přehání. Ovšem rozhodně neuvažuji optikou, co by nám mělo škodit u voličů. Neobracím názory podle řevu ze sociálních sítí, prostě nás berte, jací jsme.

Byli byste schopni jít do koalice s ANO?

Na případné koalice si počkáme po volbách.

Konečné složení vedení kraje je často o kompromisu. S kým byste byli ochotni po volbách vyjednávat?

Pokud budeme mít dobrý výsledek, tak samozřejmě jednat budeme, a to s těmi, kteří to s naším krajem opravdu myslí dobře a nebojují jen o korýtka.

Jste dlouholetý, a tedy úspěšný starosta Kadaně. Dokážete si sám sebe představit jako hejtmana a je možné vykonávat obě funkce?

Vykonávat obě funkce současně a zároveň dobře prostě nelze. A já zrovna nejsem ten typ, který něco odflákne. S ohledem na to, že nejsme favorité voleb, tak se touto otázkou nijak netrápím. A ještě jednou zdůrazňuji, my si nejdeme na kraj pro korýtka.

V čem tkví úspěch komunálního politika?

V práci jsem náročný na sebe i na své kolegy, ale dokážu se i vcítit do problémů spolupracovníků. Nejsem poseroutka ani Mirek Dušín, i já občas mluvím trochu drsněji a chodím na pivo. Rád říkám věci, jak jsou, prostě na rovinu. Ušetří se tím totiž spousta času a dohadů.