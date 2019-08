Ústí chce koupit autobusy na vodíkový pohon, plyn by dodala Spolchemie

„Chceme v rámci města nastavit vodíkovou mobilitu u MHD. Memorandum zajišťuje, že by Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie) dodával městskému dopravnímu podniku vodík, který v jeho areálu vzniká jako odpadní surovina při výrobě některých produktů,“ popsal záměr ústecký primátor Petr Nedvědický (ANO).

„Zároveň by měla poskytnout prostory pro vybudování zázemí čerpací stanice,“ dodal Nedvědický s tím, že město bude mít zejména organizační roli.

Severočeská metropole je přitom vedle Ostravy teprve druhým městem v republice, které aktivně zamířilo tímto ekologickým směrem v městské dopravě.

„Dohoda startuje konkrétní projekty, které mohou našemu městu v mnoha ohledech pomoci. Takovým příkladem je start projektu na možné využití ekologického vodíku z naší vlastní produkce,“ vysvětlil jedno z jeho konkrétních pozitiv Daniel Tamchyna, generální ředitel Spolchemie.

Čistý pohon MHD by mohl zlepšit kvalitu ovzduší ve městě

„Ten by mohl sloužit pro čistý pohon městské dopravy či veřejně prospěšných vozidel a zlepšit tak kvalitu ovzduší ve městě,“ doplnil Tamchyna.

Ve Spolchemii vodík vzniká elektrolýzou jako odpadní látka. Samotná chemička ho ke své výrobě nepotřebuje a využívá ho například jen k vytápění objektů. Na rozdíl od vodíku, který se vyrábí frakcemi z ropných produktů, tak vodík z Ústí patří k přírodě nejšetrnějším pohonům.

Vodík Nejlehčí a nejjednodušší plynný chemický prvek.



Bezbarvý plyn bez chuti a zápachu.



Hoří namodralým plamenem.



Má široké praktické využití jako zdroj energie, redukční činidlo v chemické syntéze nebo metalurgii nebo jako náplň meteorologických a pouťových balonů.

Už nyní má město požádáno prostřednictvím programu ITI (Integrovaná územní investice) i v rámci vládního programu Restart o dotace na vodíkové autobusy.

„Pokud vše vyjde, tak by vodíková čerpací stanice mohla být vybudována už někdy koncem příštího roku. Prvních šest autobusů na vodíkový pohon pořízených z programu ITI by pak mohlo do města přijet v průběhu roku 2021,“ doplnil primátor.

Vodíkové autobusy stojí dnes zhruba stejně jako nejmodernější hybridní trolejbusy, které město nyní objednává. Jejich cena se pohybuje kolem 20 milionů korun. Vedení Ústí předpokládá, že tím, jak poroste výroba, bude pořizovací cena vozů postupně klesat.

V budoucnu mají podle obecně schválené koncepce o podpoře chytrého města a mobility po městě jezdit už jen dva druhy vozů, trolejbusy a právě vodíkové autobusy.