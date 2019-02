Ústecký kraj nakoupil nové autobusy. Jsou předražené, tvrdí opozice

První linkové autobusy mají podle smluv dorazit do osmi měsíců, poslední do dvou let.



Ústecký kraj vozy potřebuje, neboť se rozhodl převzít linkovou dopravu od soukromých firem. Těm odmítl přidat na zákonem nařízené zvýšení mezd řidičů a ony nemají za co jezdit.

Na nákup nejprve vypsal výběrové řízení, do toho se ale nikdo nepřihlásil.

Teď proto vozy pořídil v takzvaném jednacím řízení bez uveřejnění. Jde o 71 dvanáctimetrových autobusů Scania za necelých 496 milionů, jeden tedy vychází na bezmála sedm milionů korun. Dalších 90 autobusů dlouhých 10,5 metru kraj koupí od firmy Iveco, jeden vyjde na téměř šest milionů korun.

Podle webu Zdopravy.cz je taková cena až o dvě třetiny vyšší, než za jakou se běžně nakupuje.

Kraj takovou kritiku odmítá, pořizovací cena podle ředitele Dopravní společnosti Ústeckého kraje (DSÚK) Milana Šlejtra odpovídá požadavkům na kvalitu, komfort, spolehlivost a vybavení autobusů.

Vozy například musí mít automatickou převodovku, klimatizaci, silnější motory a firmy musely prokázat i testy spotřeby.

„Postupovali jsme při výběru dodavatele přesně podle zákona o zadávání veřejných zakázek,“ řekl šéf DSÚK, která bude ještě přikupovat dalších 50 autobusů na plyn.

Obchod se podle webu Zdopravy.cz nelíbí ani výrobci autobusů SOR Libchavy, který kraji nabídl levnější autobusy, jenže až po uzavření smlouvy. Navíc se podle kraje se nepřihlásil už do prvního konkurzu.

Vozy mají lepší výbavu, namítá kraj

„Firma nám nejdříve oznámila, že nesplňuje podmínky výběrového řízení a nabídla zcela jiné vozy. Nebyl proto důvod ji oslovit. A najednou ty vozy má? DSÚK vybrala správně, dodržela zákon a já si za tím stojím. Pokud má někdo jiný názor, má možnost se vyjádřit, ale já věřím, že DSÚK svůj postup obhájí,“ odmítá kritiku krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek.

Podle něj lze pořídit levnější autobusy, ale zdaleka ne tak vybavené. „DSÚK nastavila kritéria tak, aby autobusy byly kvalitní. Nelze srovnávat cenu octavie za 300 tisíc s octavií za 700 tisíc korun, i když jsou na první pohled stejné,“ dává příklad Komínek.

Také právě kvůli kvalitě podle jeho slov DSÚK odmítla převzít vozy SOR od dopravce BusLine. „Po třech letech na linkách v kraji byly nepoužitelné,“ tvrdí radní.

Podle opozičního zastupitele Jiřího Kulhánka ovšem i tak mohly být autobusy levnější, s ohledem na velikost zakázky. „Celá akce s DSÚK je prapodivná. Dopravcům se mělo na zvýšení platů řidičů přidat, nemusela nastat krize a jezdilo by se mnohem levněji,“ namítá Kulhánek.