Ústeckému kraji hrozí kolaps hromadné dopravy, nesmí nakoupit autobusy

„Chceme, ať náš postup posoudí někdo jiný“ Podle prvních plánů měla mít budovaná Dopravní společnost Ústeckého kraje (DSÚK) autobusy již loni v červenci. Druhý termín je maximálně do konce tohoto roku, kdy končí pronájmy na autobusy od jiných dopravců. Situaci zkomplikovalo rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který nejprve zrušil tendr na jejich

pořízení a nyní zamítl i odvolání kraje. Ten se hodlá bránit, jak v pondělí potvrdil MF DNES krajský radní pro dopravu Jaroslav Komínek (KSČM).

DSÚK se obrátí na správní soud. Věříte, že uspěje?

Hlavně chceme, aby vše posoudil někdo jiný než ÚOHS.

ÚOHS kromě objemu nádrží vadilo, že jste zakázku zadali jednacím řízením bez uveřejnění. Proč jste tak postupovali?

Nejprve jsme vyhlásili velkou, veřejnou soutěž, do ní se nikdo nepřihlásil. Postupovali jsme podle zákona a přistoupili k další variantě – začali jsme přímo jednat se všemi uchazeči, kteří by se do velké soutěže přihlásili, ovšem nesplňovali některá kritéria. Firma SOR nejprve řekla, že žádané autobusy neumí vyrobit. Až potom nám autobus nabídla. Několik firem řeklo, že autobus umí vyrobit, pouze jeden řekl, že to neumí, a když upravíme soutěž podle něj, tak se přihlásí. To není hospodářská soutěž. A je špatně, že si podle ÚOHS nemůžeme nadefinovat kvalitativní požadavky, abychom za peníze z veřejných financí koupili to, co chceme. ÚOHS chce, abychom koupili, co nám někdo nutí. (aa)