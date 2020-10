Oprava ústecké školy za půl miliardy budí vášně, krajská opozice se zlobí

Areál se má proměnit v supermoderní komplex. Záměr, jenž bude plně hrazen z úvěru Ústeckého kraje, který je zřizovatelem školy, měl přitom podle původního projektu stát „jen“ 195 milionů a oprava měla být zahájena už loni. Nakonec ale začne až za pár dnů.

„Důvodem zdržení byla nutnost schválit navýšení investičního záměru, zrealizovat potřebné veřejné zakázky a vystěhovat prostory školy,“ vysvětlil Martin Volf, mluvčí Ústeckého kraje.

Na dotaz MF DNES, proč došlo k navýšení ceny o více než dvojnásobek, pak odpověděl, že „při zpracování původní studie byla předpokládaná cena značně podhodnocena.“

Celková cena stavebních prací vzešlá z výběrového řízení proto nyní činí necelých 458 milionů korun včetně DPH. „Žádný vhodný dotační titul nebyl na tuto investiční akci nalezen,“ podotkl Volf.

To se ale nelíbí některým krajským opozičním zastupitelům, kteří novou cenu kritizují.

„Jestliže se výběrové řízení dostane ze 200 milionů na takovou sumu, tak se to má zastavit a jednat o tom, jestli do té stavby vůbec jít, nebo ne. Je potřeba říci, jaké jsou možnosti a jestli je nutné to dělat celé najednou nebo třeba udělat jen část stavby. Koalice by to s námi měla projednat, což se ale nestalo. Poprvé to slyším až od vás,“ zlobil se například Jiří Kulhánek z ODS.

Podobně mluvil i Jan Richter z opozičního hnutí ANO. „O takovém navýšení částky nic nevím. Určitě se na to podívám,“ zmínil.

Rekonstrukce školy má dle smlouvy o dílo trvat celkem 87 týdnů. „Pokud nebudou žádné komplikace, v září 2022 by zde mohla být zahájena výuka,“ popsal Volf s tím, že záměr obsahuje velké množství stavebních prvků.

Kromě opravy stávajícího objektu školy má dojít i na rekonstrukci zpevněných a nezpevněných ploch, oplocení či přípojek inženýrských sítí. Přistavena má být i aula a spojovací lávka.

Pro budovu v ulici Stavbařů kraj zatím využití nenašel

„Akce rovněž zahrnuje demolici stávajícího objektu domku školníka a výstavbu nového objektu šaten a sociálního zázemí u školních hřišť, včetně nových přípojek inženýrských sítí a výstavby zpevněných ploch. Dále záměr obsahuje rekonstrukci povrchů hřišť včetně oplocení a nezpevněných ploch, realizaci osvětlení, poldrů a dešťové kanalizace,“ vyjmenoval mluvčí kraje.

Po dobu přestavby komplexu budou všichni studenti, kterých má letos gymnázium spolu se střední školou celkem 663, chodit pouze do areálu gymnázia v ulici Stavbařů. Podle ředitele zařízení Michala Šidáka v tom ale nebude žádný problém.

„Budova v ulici Stavbařů má kapacitu 720 žáků, takže se toho neobáváme. Až do roku 2010 sem chodil podobný počet žáků a nikdy s tím nebyl problém,“ sdělil Šidák.

Škola už podle něj rekonstrukci nutně potřebuje. „Oprava je tady zapotřebí už asi 20 let. Škola v ulici Stavbařů byla spuštěna do provozu v roce 1978 a od té doby se do ní prakticky nic neinvestovalo. Areál v ulici Stará je sice mladší, ale po těch skoro třiceti letech už také přestal vyhovovat,“ vysvětlil Šidák.

Až bude oprava hotová, přesunou se všichni studenti do supermoderního zázemí ve Staré ulici. Co pak bude s areálem v ulici Stavbařů, je nejasné. Kraj zatím pro budovy nové využití nenašel.

„Majetek nebyl označený jako zbytný, avšak standardní postup je prvotně jej nabídnout městu a v případě nezájmu uskutečnit veřejnou dražbu. Blíže to nyní nelze upřesnit,“ dodal Volf.