Oprava paláce vyšla na 134 milionů korun, omítka ale vydržela jen pár let

Podle Roberta Czetmayera, vedoucího výstavby a správy majetku města Terezín, za problém mohou i památkáři.

„Protože jsme v městské památkové zóně, musíme na každém objektu, který rekonstruujeme, dodržovat velice přísné požadavky památkové péče. To chápeme, avšak některé požadavky nepovažujeme za moudré. Původní věci je určitě potřeba zachránit, ale to, co už není, by podle nás bylo lepší do původní podoby navrátit pomocí modernějších výdobytků vědy a techniky,“ řekl Czetmayer.

„Jedná se například o sokly budov. Dnes musíme používat postupy a procedury jako před dvěma staletími. Následkem toho všechny nově opravené sokly rychle opadávají. Raději bychom používali moderní omítkové směsi, které vypadají stejně, ale vydrží déle,“ doplnil Czetmayer.

Památkáři však pro požadavky na používání vápenné technologie, kterou se pracovalo v minulosti, mají své důvody.

„Vápenné omítky jsou hydrofilní a navazují na sebe vzlínající vodu včetně solí. Tím se voda dostává z kamene a cihel ven a tímto vysušováním stavbu chrání. Kdyby se použily omítky, které vodu nevsakují, voda by nemohla ven,“ vysvětlil Antonín Kadlec z ústecké pobočky Národního památkového ústavu.

Podle něj je možné, že odsolení budovy nebylo dostatečné, soli nyní vystupují ven a způsobují opadávání omítky.

„Omítka na částech stavby, které jsou v kontaktu se silnicí, jež se v zimě solí, se bohužel musí častěji strhávat a nahrazovat novou. A to je z dlouhodobého hlediska pro stavbu dobré. Chápeme, že se majitel musí o stavbu více starat, ale dříve to byl naprostý standard,“ podotkl památkář.

Rekonstrukce skončila v roce 2020

Rekonstrukce Wieserova domu skončila v roce 2020 a vyšla na 134 milionů korun, přičemž 85 procent se uhradilo z evropských peněz, pěti procenty přispěla vláda a 10 procent činil příspěvek Ústeckého kraje.

„Opadávání omítky nyní řešíme v rámci reklamace,“ uvedl Czetmayer s tím, že jednání s firmou Unistav, která rekonstrukci prováděla, zatím probíhají. Firma se k situaci vyjádřit odmítla.

Nejhonosnější dům v Terezíně si nechal před více než 230 lety vybudovat Kaspar Wieser. Palác stojící u centra města u Smetanových sadů nese název po svém staviteli, který byl největším dodavatelem cihel na stavbu terezínské pevnosti a jako jeden z prvních civilních domů si zde postavil svou soukromou rezidenci velikosti menšího zámku.

Wieser ale svůj palác moc dlouho nevyužíval, ještě v 18. století dům přešel na vojenskou správu a ta z něj udělala důstojnické kasino s luxusními ubytovacími prostory.